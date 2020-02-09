"Идея серьезно еще не обсуждалась": Гончарук о назначения в правительство Шовковского

Премьер также отметил, что теоретически спорт может быть выделен в отдельное министерство

Александр Шовковский / Фото: AFP

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что идея назначения в правительство бывшего многолетнего вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского возникла у него, но серьезно еще не обсуждалась.

"Очень интересно следить за тем, как распространяются слухи. Эта яркая идея подумать об Александре (Шовковском – Ред.) как про возможного члена правительства возникла у меня, но серьезно и откровенно мы ее еще не обсуждали", – сказал Гончарук в эфире украинского телеканала в воскресенье вечером.

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Премьер также отметил, что теоретически спорт может быть выделен в отдельное министерство, но на данный момент подготовка к Олимпиаде находится на финишной прямой, и все решения какие принимаются в спорте, не должны негативно повлиять на такую подготовку.

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"Тут решения финального нет, мы еще думаем", – добавил он.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в ближайшее время в Украине намерены разделить министерство культуры и министерство молодежи и спорта на различные ведомства. Об этом сообщили источники из Офиса Президента Украины. И в качестве главы спортивной организации рассматривают одного из самых известных футболистов Украины – Александра Шовковского.

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