Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

— Игорь Витальевич, президентская кампания Петром Порошенко проиграна. Почему тезис "Армія, мова, віра" оказался актуален только для Львовской области, диаспоры и Антарктиды?

— Да, следующие пять лет Украина проведет с новым президентом. Хочу подчеркнуть, что впервые в истории Украины действующий президент уже поздравил и признал победу оппонента. Это мировая практика, но у нас это впервые. Более того, все международные наблюдатели и европейские лидеры подчеркнули, что президентские выборы в Украине прошли без нарушений. По их словам, Украина здесь даже может стать примером для Европы. Считаю, что это главное достижение выборов. А теперь о результатах. Вы же согласитесь, что за эти пять лет сделано достаточно много? Но значительная часть реформ были непопулярными. Так же было и в Польше, где понимание необходимости реформ пришло через годы после их проведения. Выборы показали, что люди недовольны темпом реформ и изменений в стране. Есть вещи, которые напрямую не связаны с действиями президента, но украинцы посчитали, что…

— ...президент виноват во всем?

— Да, это касается тарифов, пенсионной и ряда других реформ, которые, к сожалению, еще не заработали в полную силу. Многие не понимают, что за тарифы и цены президент не отвечает. Это прерогатива правительства. Наш безусловный успех — это децентрализация. Но, к сожалению, количество новых территориальных громад у нас еще недостаточно. Как глава областной парторганизации, я много езжу по Киевской области. В какую новую громаду ни заедешь, уже другое отношение к власти, они мыслят по-другому, у них нет такого патернализма, что центр им все должен. Они ряд вещей уже делают сами, а просят, скорее, о принятии каких-то законов, указывают, где есть лишняя бюрократия. Там, где громады не объединились, настроения другие. Там люди думают, что вся власть плохая, а если придут новые, не важно кто, им все дадут. Ведь многие на этих выборах на самом деле голосовали больше эмоционально и скорее "против", а не "за".

— Что дальше? Говорят, создадите проевропейскую партию, которую возглавит Порошенко.

— Это предмет дискуссий внутри партии. Между первым и вторым туром абсолютно неожиданно нас стали поддерживать, и к нам готовы присоединиться новые люди, которые до этого занимали нейтральную позицию или даже критиковали нас. Причем не "за Порошенко", а на основе идеологических принципов по стратегическому вектору движения страны. Поэтому волну, которая пошла, мы намерены удержать. Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду. Могу проанонсировать полную перезагрузку нашей партийной вертикали, исходя как раз из идеологических принципов. Сегодня мы, по сути, единственная в чистом виде идеологическая партия.

— Нужно ли сейчас создавать новую партию? Не поздно? Парламентские выборы не за горами.

— Два года назад велись переговоры о создании объединенной партии на тех же принципах. Но они не увенчались успехом. Сейчас Петр Порошенко анонсировал, что мы хотим объединить все проевропейские силы. Всех общественных деятелей и организации, политиков и экспертов, которые исповедуют те же принципы, что и мы, приглашаем совместно идти на выборы.

— Как бы вы подвели итоги президентства Петра Порошенко? Вы уже сказали об удачной децентрализации. Что еще?

— Именно децентрализация стала базовой реформой. И в Украине она идет быстрее, чем в Польше, которая прошла тот же путь реформ. Там децентрализация длилась более 10 лет. Украина же только за 4 года показала блестящие результаты, и если не сбавлять темпов, то очередные местные выборы в 2020 году пройдут уже на новой территориальной основе. А полностью закончить децентрализацию мы сможем за 6—7 лет, то есть быстрее, чем в Польше.

Программа реформирования сельской медицины, в рамках которой в селах появляются новые амбулатории и ФАПы, — это тоже инициатива Порошенко. Его безоговорочная заслуга — возрождение армии. Не мне вам рассказывать, в каком состоянии были наши ВС в 2014 году — голые, босые и беззащитные. Создание международной проукраинской коалиции — еще одна заслуга Порошенко. Давайте поговорим о безвизовом режиме. Хотя сейчас уже начинают говорить, что безвиз нам как-то сам собой достался, мол, заслуги Порошенко здесь нет... А вы думаете, россиян не злит, что украинцы ездят в Европу по биометрическим паспортам, а они должны выстаивать очереди в посольствах за визами?

— Вас называют серым кардиналом Петра Порошенко.

— Вы читали последнюю книгу Владимира Горбулина? Он там, кстати, пишет, что его в свое время тоже называли "серым кардиналом". У нас журналисты иногда любят раздувать из мухи слона. Ну какой я серый кардинал? И, знаете, если бы журналисты, которые так меня окрестили, хоть раз поехали со мной на встречу к людям в село, такие бы сравнения отпали.

— Игорь Витальевич, расскажите немного о себе: о семье, о хобби, спорте, домашних животных…

— Я женат более 30 лет, у меня трое детей, сын и две дочки, есть уже и невестка, надеюсь, скоро будет внук… Живем все вместе (кроме младшей дочери, которая учится за границей). Я считаю, что большая семья при наличии возможности должна жить вместе. Хотя бы раз в неделю мы собираемся за большим столом, для меня это очень важно.

У нас есть собака и кот. Они, увы, между собой не дружат, гоняются друг за другом. Я был противником того, чтобы завести кота, но супруга поставила меня перед фактом. Сказала: тебя все равно по вечерам нет дома, так хоть с котом веселее… Но очень быстро кот стал домашним любимцем у всей семьи. Кота зовут Бакс, собаку — просто Гоша. Она весьма редкой породы, родезийский риджбек (порода, родственная гончим. — Авт.). Ее еще называют "львиная собака", достаточно большая, ярко-рыжего окраса. Кот живет в доме, там они с собакой конфликтуют за территорию, кто главный.

Со спортом я дружу всю жизнь. Став депутатом и перестав заниматься бизнесом, сосредоточился, помимо политики, на спортивных проектах. Впрочем, клуб "5-й элемент" и Международную теннисную академию я основал еще до своего депутатства. Затем занялся кортами "Теннисная арена МТА" возле аэропорта "Киев". Есть идея еще сделать мультиспортивную арену с трибунами на 2000 зрителей, развиваемся. В дневное время там действуют льготы для детей, а в Теннисной академии занимаются 600 детей. Сами понимаете, это не могут быть дети элиты, это для всех киевлян. Я увлекался вольной борьбой, в последнее время — фитнесом, сейчас конкретно — кроссфитом (выполнение определенных упражнений за минимальное время. — Авт.). Времени у меня мало, так что порой говорю тренеру: надо уложиться в 40 минут, так, чтобы я сбросил 2—3 кг веса! Он: а можете на ночь не есть? Я: нет, прихожу поздно, день голодный, так что наедаюсь… Все же несколько раз в неделю тренируюсь.

Книги читаю сразу несколько штук одновременно. Люблю фантастику, хорошего качества детективы, остросюжетные книги, например, авторства Артура Хейли… Ныне читаю Жана-Поля Гранже. Книги покупаю сам на Петровке в Киеве. У меня хорошая домашняя библиотека.

— Есть ли предпочтения в еде?

— Моя жена очень хорошо готовит. За много лет наша кухня трансформировалась от классической украинской (борщ, сало, картошка и т. д.) к экспериментальной, даже с восточными блюдами. Диеты мы не придерживаемся, но стараемся держать себя в форме, потому на столе нет хлеба, сливочного масла, минимум соли. Я почти никогда не обедаю, просто некогда, потому ужин плотный: миска салата, кусок мяса или рыбы, бокал-два вина… Крепкие напитки не люблю, но иногда приходится выпить рюмку в компании, где иначе считают за обиду.

— Кто вас одевает: жена, модельер? Или сами выбираете одежду?

— Я жутко не люблю ходить по магазинам, меня туда иногда просто затягивает жена, мол, тебе уже нечего носить, пошли! Это если обязательно нужно мерить. А часто покупает сама, без меня. Словом, за моим гардеробом следит супруга.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что у Порошенко анонсировали праймериз перед выборами в Раду. Глава государства намерен с новыми лицами в своей команде идти на парламентские выборы.

Также недавно появилась жесткая реакция Порошенко на предложение Путина выдать российские паспорта для жителей Донбасса. Украинский президент считает, что Кремль готовится аннексировать Донбасс или создать анклав в Украине.

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