Фото: Игорь Мазур/Facebook

Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти – Офиса президента, дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей страничке в Facebook.

"Это стало возможным, в том числе, и потому, что еще вечером в день задержания, украинское бюро Интерпола по поручению министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту международную организацию", – написал он.

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Отдельную благодарность Геращенко выразил послу Украины в Польше – Андрею Дещице.

В тренде Игорь Мазур вернулся в Украину

"Это не большая, но победа в гибридной войне, которую ведет против нас Российская Федерация", – отметил Геращенко.

Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Игоря Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий северного соседа Украины.

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