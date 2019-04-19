Кто Тирион, а кто Серсея: "Игра престолов" в украинской политике

На кого из украинских политиков похожи персонажи культового сериала

Фото: Сегодня

Президентскими выборами жизнь не ограничивается. Сегодня внимание миллионов украинцев приковано не только к дебатам кандидатов в президенты, их программам и выступлениям их команд. Как и во всем мире, в Украине следят за стартом финального сезона эпической саги "Игра престолов".

Сайт "Сегодня" подробно рассказывал, с каких реальных исторических персонажей Джордж Мартин срисовывал главных героев цикла романов "Песнь льда и пламени", по мотивам которых снят знаменитый телесериал. Тем не менее многие находят также много общего между действующими лицами "Игры престолов" и современными украинскими политиками. Это не удивительно: ведь и в средние века, описанные в романах Мартина, и сейчас политика имеет одну и ту же философию и суть, которая определяется схожими правилами. Ведь недаром произведения греческих, римских, китайских философов, мыслителей Средних веков и эпохи Возрождения об искусстве управлять государством актуальны и в наши дни.

Впрочем, сходство поступков, взглядов на жизнь, судеб главных героев "Игры престолов" и наших политиков порой настолько очевидны, что сравнения напрашиваются сами собой. Не претендуя на истину в последней инстанции (это как раз тот случай, когда восприятие того или иного героя имеет право на субъективность) и понимая, что прямые аналогии невозможны, мы предлагаем читателю свою версию украинского пантеона "Игры престолов".

Король Роберт Баратеон – Петр Порошенко

Роберт Баратеон был вовсе не плохим королем. Смелый и решительный глава дома Баратеонов в молодости возглавил восстание против тирана Эйриса II Безумного и после победы стал править Семью королевствами. Навел относительный порядок после разрушительной междоусобицы, сцементировал своей фигурой влиятельные дома империи. И… успокоился.

Передал правление ближайшему окружению, забыв, что даже самым близким людям порой не стоит беззаветно доверять. В итоге это его и погубило.

Нельзя сказать, что народ особо горевал по Роберту. Но ведь все познается в сравнении. Разрушительные войны между некогда неплохо ладившими домами, начавшиеся после смерти короля, пожалуй, заставили не одного простолюдина вспоминать времена его правления как благословенные.

Королева Серсея Ланнистер – Юлия Тимошенко

Кто-то без ума от Дейнерис, кому-то нравится Санса. Но только такие женщины, как Серсея, как леди Оленна Тирелл, как принцесса Дорна Арианна – твердые, целеустремленные способны достигать успеха. Гуманистические метания – не для жестокой политики средневековья.

Серсея не только умна и эффективна, как государственный правитель. Она, пожалуй, лучше изо всех героев саги умеет держать удар. Претерпеть неимоверные унижения в заключении, полный, казалось, крах своих планов, но только затем, чтобы вновь восстать из пепла и показательно наказать недругов – это Серсея. Мать драконов на протяжении саги только учится тому, что генетически заложено в королеве Семи королевств. Возможно, правление Дейенерис и стало бы эрой человеколюбия. Но эру процветания может обеспечить, скорей, Серсея. Просто потому, что она любит править.

"Добрый человек" – Владимир Зеленский

"Якен Хгар из вольного города Лората", Алхимик, "Добрый человек" – как называла его Арья Старк, Белзикий, Никто. Жрец в Черно-Белом Доме в Браавосе, как и его Бог имеет бесконечное множество ликов, при этом оставаясь Никем.

У него, несомненно, есть цели, есть мотивы, есть принципы. Но непосвященному люду остается о них лишь гадать. Он всегда выполняет обещанное, но для этого Безликого нужно сперва поймать и выбить это обещание.

"Но "Безликий" – не главный герой саги! – возразит читатель, – Ему никогда не править Семью королевствами!" Как знать, как знать… Ведь нам неизвестно, кто самом деле окажется под очередной маской – рядовой жрец Черно-Белого Дома, Алхимик или, может, справедливая и смелая Арья. Она ведь тоже Никто.

Станнис Баратеон – Анатолий Гриценко

Честный и принципиальный, порой даже излишне, Станнис Баратеон всерьез считает себя не только законным претендентом на престол, но и Азором Ахаем – Воином Света. Тем не менее Станнис проигрывает сражение за сражением.

Неулыбчивый, с отсутствующим напрочь чувством юмора, ярый приверженец закона и справедливости, Станнис готов на все ради отстаивания своих принципов. И это отпугивает даже его ближайших сторонников. "Станнис -знаменитый и доблестный полководец. К тому же он полностью лишен милосердия. Нет на земле существа более жуткого, чем истинно справедливый человек", – так описывает героя Джордж Мартин.

Станнис будет драться до последнего, уже понимая, что проиграл, что его "Игра престолов" закончена. И это вызывает, как минимум, уважение.

Ренли Баратеон – Олег Ляшко

Верховный лорд Штормовых Земель и Мастер над законами в Совете короля Роберта Ренли, как все Баратеоны, порой чересчур принципиален. И, как все молодые люди, порой чересчур бесшабашен. Ренли харизматичен, галантен, любит веселье и песни, его, в свою очередь, любит простой народ. Держит нос по ветру, старается уловить грядущие изменения и своевременно сделать соответствующие шаги. Что, как мы помним, спасает его после переворота Серсеи.

Казалось, что еще нужно, чтобы достичь самых вершин? Но неопытность вкупе с принципиальностью, переходящей в радикализм, иногда способны сыграть злую шутку. Отказ от взаимовыгодного союза с Винтерфеллом стал роковым для Ренли решением. Хотя даже в этом случае сопернику голыми руками взять его не удалось – пришлось прибегнуть к экстренным мерам.

Тирион Ланнистер – Александр Турчинов

Тирион, безусловно, один из главных героев саги. И, пожалуй, самый умный изо всех VIPов романа. Взяв в критический для Королевской гавани момент управление в свои руки, Тирион сумел не допустить поражение в бою перед превосходящими силами противника. Правда, о его роли в победе как-то все быстро забыли.

Впрочем, кажется, Тирион мало об этом печалится. Он может, когда нужно, уйти на второй план и заниматься любимым делом – советовать и создавать армию. А это он умеет. И пусть у него не сложились отношения с Серсеей, советовать и набирать войска приходится для Дейнерис – мы-то с самого начала подозревали, что в итоге этой армии придется не отстаивать узкополитические интересы Матери драконов, а защищать Семь королевств от сил зла из-за Стены.

Принц Доран Нимерос Мартелл – Владимир Гройсман

Помните такого героя? Не особо? А ведь именно от решения правителя Дорна во многом зависел исход Войны пяти королевств. Принц Доран – не такой яркий, как его брат – принц Оберин, убийца Горы, или его племянницы – Песчаные Змейки. Он незаметен и ненавязчив. Но, безусловно, мудр и рассудителен.

Доран Мартелл не ввязывается в междоусобицу, поскольку привык делать ставку на победителя. А кто победит в Войне пяти королевств, он не знает. Потому спокойно и рассудительно выдерживает ровные отношения со всеми противоборствующими группировками, всем обещая поддержку, но никому не оказывая ее. Его главная задача – обеспечить, чтобы во вверенном ему королевстве было хорошо и спокойно. Ну, и еще – дождаться, пока по Черноводной поплывут трупы – и врагов, и друзей.

И тогда он начнет действовать. Впрочем, если успеет, конечно. Потому что его рассудительность и осторожность уже воспринимают за слабость. А наиболее близкие люди точат свои ножи, чтобы нанести коварный удар и перехватить власть в Дорне.

Джейме Ланнистер – Арсен Аваков

Пожалуй, из всего сонма героев саги Мартина нет более противоречивой фигуры, чем Цареубийца. Он способен поднять меч на того, кого по долгу службы обязан защищать. Но только тогда, когда будет уверен, что это – благо для государства.

Он верен своей семье. Но только до того предела, когда принципы оказываются важнее. Он смел, справедлив. Он воин, готовый нещадно уничтожать врагов лишь потому, что они враги – даже тогда, когда правда не на его стороне. Джейме Ланнистер может повести за собой армию. Но не может – народ. Просто народ обычно неохотно следует за противоречивыми фигурами.

Робб Старк – Арсений Яценюк

Возглавил Север в самое трудное время, отчаянно, а главное, успешно боролся, Но не на той женился. Итог известен. Времена короткого, но яркого правления Робба Старка многие подданные вспоминают с ностальгией. Это были времена побед и надежды, что Север, пусть медленно и с трудностями, но идет в правильном направлении.

Роббу, возможно, где-то не хватало рассудительности, где-то – опыта. Далеко не все решения были верными – достаточно вспомнить казнь Рикарда Карстарка, ставшую одним из катализаторов будущих трагических событий. И, конечно, Роббу Старку стоило помнить, что обещания, пусть данные помимо воли, нужно выполнять.

Лорд Варис – Игорь Смешко

Мастер над шептунами знает все обо всем и обо всех. В своем деле защиты государственной безопасности он крайне эффективен и даже незаменим. А потому оставался на своей должности и при Эйрисе II Безумном, и при короле Роберте Баратеоне, и в период фактического правления Королевской гаванью Ланнистерами.

Лорд Варис умеет при необходимости дергать за самые сокровенные ниточки элит. При этом он практически не пользуется своей информированностью в личных целях. Да и текущему руководству государства особо не помогает, если считает, что такая помощь может пойти во вред Семи королевствам. Варис служит не правителям, он служит государству – так, как он это понимает.

Безусловно, героев саги, напоминающих украинских политиков, как и политиков, напоминающих героев "Игры престолов", гораздо больше, чем можно объять в одном материале. Возможно, кому-то приведенные аналогии покажутся натянутыми. Но мы должны помнить, что герои саги со всеми присущими им достоинствами и недостатками были детьми своего времени. Как и наши политики – своего. И на деле не так важно, черты какого украинского политика мы увидим в том или ином герое саги. Важно, чтобы наша элита всегда помнила о том, что за всеми междоусобицами, политическими баталиями и идеологическими битвами в Украине из-за Стены, а точнее, из-за "поребрика" постоянно, недобро и выжидающе следят глаза Короля ночи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как "Сегодня" совместно с американской компанией "Edison Research" изучали настроения украинцев перед вторым туром президентских выборов.

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