"Играет судьбами людей": Геращенко рассказала об отвратительном сценарии Кремля
Россия использует гибридного "омбудсмена" Карпачеву, говорит первый вице-спикер Рады
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко считает, гибридная война России против Украины перешла в сферу деятельности омбудсменов.
Об этом украинский политик написала на своей странице в Facebook.
Он сослалась на слова защитника пленных украинских моряков, адвоката Николая Полозова. "Оказывается, ФСБ и российский генерал-омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официального и полномочного украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания", – напомнила Геращенко.
По мнению первого вице-спикера Рады словам, Россия использует Карпачеву в гибридной войне с Украиной.
"Гибридная война – это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", вытряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что, если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой – Карпачева, вместо Порошенко – Янукович, РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности украинской власти", – заявила Геращенко.
"Ужасно, что в этих сценариях Москва играет судьбами живых людей", – добавила она и повторила официальную позицию украинской власти о готовности немедленно передать РФ 25 осужденных россиян в обмен на политзаключенных Кремля.
"Мы не позволим Кремлю забыть фамилии Сенцова, Сущенко, Карпюка, Гриба, Панова и других. Мы также требуем немедленного, без торгов и условий, освобождения военнопленных моряков", – написала Геращенко и подчеркнула, что не стоит никому подыгрывать отвратительным кремлевским сценариям.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Джон Керри, экс-госсекретарь США рассказал, как освободить украинских моряков .
Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.
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