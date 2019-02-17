"Играет судьбами людей": Геращенко рассказала об отвратительном сценарии Кремля

Россия использует гибридного "омбудсмена" Карпачеву, говорит первый вице-спикер Рады

Фото: Pixabay

"Играет судьбами людей": Геращенко рассказала об отвратительном сценарии Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/729/165/5c57291651d2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/729/165/5c57291651d2b.jpg 2019-02-17T17:47:00+02:00 Политика Россия использует гибридного «омбудсмена» Карпачеву, говорит первый вице-спикер Рады

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко считает, гибридная война России против Украины перешла в сферу деятельности омбудсменов.

Об этом украинский политик написала на своей странице в Facebook.

Он сослалась на слова защитника пленных украинских моряков, адвоката Николая Полозова. "Оказывается, ФСБ и российский генерал-омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официального и полномочного украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания", – напомнила Геращенко.

По мнению первого вице-спикера Рады словам, Россия использует Карпачеву в гибридной войне с Украиной.

"Гибридная война – это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", вытряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что, если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой – Карпачева, вместо Порошенко – Янукович, РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности украинской власти", – заявила Геращенко.

"Ужасно, что в этих сценариях Москва играет судьбами живых людей", – добавила она и повторила официальную позицию украинской власти о готовности немедленно передать РФ 25 осужденных россиян в обмен на политзаключенных Кремля.

"Мы не позволим Кремлю забыть фамилии Сенцова, Сущенко, Карпюка, Гриба, Панова и других. Мы также требуем немедленного, без торгов и условий, освобождения военнопленных моряков", – написала Геращенко и подчеркнула, что не стоит никому подыгрывать отвратительным кремлевским сценариям.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Джон Керри, экс-госсекретарь США рассказал, как освободить украинских моряков .

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

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