"Играете с огнем": Россия пригрозила Украине ответом на арест танкера "Механик Погодин"

В Совете Федерации озвучили ключевое требование РФ по ситуации с судном

Россия обладает множеством вариантов мер, которые она может предпринять в ответ на решение Киева заблокировать в порту Херсона на три года российский танкер "Механик Погодин". Об этом заявил считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Украинские власти явно играют с огнем, незаконно задерживая российское судно "Механик Погодин" в порту Херсона вот уже больше недели. У России есть сотни способов отреагировать на эти провокации, и наше терпение на последнем пределе", – заявил Клинцевич.

По его словам, создается впечатление, "что Киев не понимает, насколько разнятся здесь возможности России и Украины".

"Мы все же надеемся, что здравый смысл восторжествует и в ближайшие дни наше судно сможет свободно покинуть порт. Иначе ответ России будет предельно жестким", – резюмировал российский парламентарий.

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Напомним, 10 августа, СБУ заблокировала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин", на борту которого находится экипаж из 12 человек. Причиной задержания стал тот факт, что судовладелец включен в санкционный список Украины. Теперь Украина может конфисковать и пустить с молотка задержанный российский танкер.

Танкер доставил дизельное топливо из Туркмении в Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering, распорядителем груза в порту Херсона является Unicredit Bank Austria.