"Играть с огнем глупо": в МИД РФ пригрозили США из-за санкций

Сегодня, 11:25

Америка не сможет диктовать России свои условия, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: brics2015.ru
Сергей Рябков. Фото: brics2015.ru

Вводя санкции, Америка не сможет диктовать России свои условия, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 21 сентября.

Он напомнил, что антироссийские меры, принятые сегодня президентом США Дональдом Трампом, стали уже 60-ми с 2011 года, однако заявил, что никакого результата они якобы не дали.

"Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной "исключительности", надеются, что стоит еще немного поднажать и удастся продиктовать России свои условия. Никогда и ни у кого это не получится", – уверяет Рябков.

Замглавы МИД РФ посоветовал американской администрации ознакомиться с историей России и обвинил их в "раскачивании глобальной стабильности" и нагнетании напряженности в отношениях двух стран.

"Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным", – резюмировал Сергей Рябков.

Напомним, что 20 сентября Трамп расширил полномочия министра финансов и госсекретаря США, разрешив им накладывать санкции наравне с президентом.

Ранее мы публиковали полный список организаций и физических лиц, которые попали под новые американские санкции.

Кроме того, в этот же день США ввели санкции и против Китая за покупку российских истребителей и ракетных систем в нарушение санкций против РФ
Россия, Трамп, санкции, Рябков, санкции против России

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Источник:

"Сегодня"

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