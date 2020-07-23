Их вежливо послали: Казанский рассказал об истерике представителей боевиков в ТКГ

Оккупанты за время войны не соблюдали ни одного перемирия, напомнил журналист

Представитель оккупированных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе журналист Денис Казанский уверен, что Россия не будет выполнять новое перемирие на Донбассе. Также он рассказал, что взбесило россиян и представителей так называемых Л/ДНР на вчерашних переговорах.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, переговоры о перемирии на Донбассе в политической подгруппе вели военные. Сам журналист уверен, что Россия все равно не выполнит его, поскольку за время войны оккупанты ни разу его не соблюдали.

Что касается политических аспектов, то переговорщики снова зашли в тупик, и пока все без изменений, потому что России не понравился один момент.

"Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику – на этот раз из-за постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году". В этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины". Россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила, но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу", – написал Казанский.

В тренде Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс

Реклама

Отметим, что представитель России в ТКГ Борис Грызлов возмутился тем, что Киев не назначил выборы в ОРДЛО. Он считает, что это идет вразрез с Минскими соглашениями. Российский дипломат рассказал, на чем настаивает Москва.

Как сообщали новости "Сегодня", на вчерашних переговорах в ТКГ Украина передала списки для нового обмена пленными. В Офисе президента отметили, что новый обмен удерживаемыми лицами может состояться уже в ближайшее время.

Видео предыдущего обмена пленными:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама