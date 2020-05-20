Зеленский уверен, что Порошенко ждет "много разных приключений и приговоров"

Уголовные производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенкодойдут до своего логического финала и всем фигурантам озвучат приговоры.

Уверенность в этом на пресс-конференции по итогам своего первого года президентства, которая проходила 20 мая в парковой части Мариинского дворца в Киеве, выразил Владимир Зеленский.

"Что касается приговора господину Порошенко. Я уверен в этом. И уверен, что все это еще впереди... Я думаю, они так руководили государством, что их ждет много разных приключений и приговоров. Не хочу об этом говорить, так как это все же не мои полномочия, а приговоры суда", – сказал он.

Зеленский также прокомментировал информацию о "пленках Деркача", на которых люди, чьи голоса похожи на голоса Порошенко, а также бывших вице-президента США Джо Байдена и госсекретаря Джона Керри, обсуждали отставку экс-генпрокурора Виктора Шокина в обмен на крупную сумму денег.

"О Порошенко и Байдене я слышал. Думаю, это не последний звоночек, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура и правоохранительные органы. Я знаю, что генпрокурор еще вчера зарегистрировал уголовное производство. Будут расследовать. Это может быть квалифицировано как государственная измена, но это к правоохранителям", – заявил по этому поводу президент Украины.

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Напомним, что в ноябре прошлого года Государственное бюро расследований передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения в отношении Петра Порошенко, а также проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, что предполагает снятие депутатской неприкосновенности. Бывшего главу государства заподозрили в злоупотреблении властью и захвате государственной власти.

А в апреле в отношении экс-президента возбудили уголовное производство из-за назначения судей в Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд.

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