/ Фото: Facebook

Их знакомят с новыми словами: соцсети "троллят" "слуг народа" в Трускавце https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-07-31T16:06:00+03:00 Политика Пока новоизбранные депутаты от президентской партии осваивают новую профессию, украинцы негодуют

Депутаты партии "Слуга народа" в Трускавце проходят обучение, однако в соцсетях их уже полным ходом "троллят". Сайт "Сегодня" собрал подборку высказываний пользователей сети.

Украинцы удивлены, что избранные депутаты шли в политику без соответствующих знаний и только сейчас сели учиться, когда скоро уже надо начинать работать. Также появилось сравнение с американской системой.

"Курс Master of Public Administration, который готовит кандидатов для работы в правительстве и других государственных органах (США), включая аппарат Конгресса и Сената, занимает четыре семестра при наличии степени бакалавра. Это только стартовая позиция для начала карьеры", – пишут в сети.

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Смотрите также видео, как новые политики сели за парты, и что они говорят о курсе обучения:

Как сообщали новости "Сегодня", курс молодого бойца "слуги народа" пройдут в Трускавце. Почетный президент KSE, первый замглавы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов пообещал, что обучение новоизбранных нардепов будет максимально интенсивным, жестким и насыщенным, и рассказал о распорядке дня для них.

Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669).

Таким образом, от партии-победителя в парламент проходят 124 народных депутата. Еще 130 мест в парламенте партия получила в мажоритарных округах. Всего у политической силы в парламенте будет фракция в составе 254 народных депутатов. Не исключено, что во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней о списке народных депутатов от "Слуги народа" в новой Раде.

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