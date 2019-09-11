Импичмент, Генпрокуратура и первый кнопкодав: как прошел день в Раде 10 сентября

/ Фото: president.gov.ua

Пленарные заседания Верховной Рады ІХ созыва, отнляйн-трансляцию которых ведет "Сегодня", проходят согласно расписанию. Зал заседаний не пустует и каждый законопроект получает поддержку коалиции.

Предлагаем вам хронологию пленарного заседания Рады, которое состоялось во вторник, 10 сентября. (Хронология представлена в обратном порядке с окончания рабочего дня ВР до его начала).

18:26 Рада рассмотрела по сокращенной процедуре законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о перезагрузке власти" (№1066).

Целью законопроекта является упрощение порядка принятия на госслужбу и освобождения от нее, повышение ответственности госслужащих за достижение результатов их деятельности, а также внедрение возможности контрактной госслужбы. Законопроект был поддержан 273 голосами в первом чтении.

17:50 Нардепы рассмотрели законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры" (№1032).

Как рассказал докладчик – представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, законопроект направлен на внедрение первоочередных мер, связанных прежде всего с кадровой "перезагрузкой" органов прокуратуры путем аттестации действующих прокуроров, а также предоставление возможности всем добропорядочным кандидатам, имеющим теоретические знания и практические навыки на конкурсной основе занять должность прокурора в любом органе прокуратуры.

Основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности.

Проект закона за основу в первом чтении поддержали 287 народных депутатов.

17:40 Первый вице-спикер Руслан Стефанчук объявил о создании в Верховной Раде межфракционного объединения "Равные возможности".

17:28 Рада рассмотрела проекта закона "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (№1053) и альтернативный (№1053-1).

Законопроект представил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев. По его словам, законопроект предусматривает введение электронных программных регистраторов расчетных операций, что позволит вывести бизнес из тени и будет способствовать внедрению диджитализации в стране.

Альтернативный, в котором были учтены пожелания предпринимателей, представила нардеп Дарья Володина. Именно его и поддержала Рада 257 голосами, приняв за основу в первом чтении.

17:03 Движение "Честно" засекло в Раде первого кнопкодава – им оказался внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев, который голосовал за президентский законопроект об импичменте.

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16:35 На рассмотрение сессионного зала был предложен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий" (№1062).

Законопроект направлен на защиту интеллектуальной собственности разработчиков полупроводниковых изделий, а также их компоновок. Его поддержали 333 народных депутата.

Для участия в вечернем заседании зарегистрировались 352 народных депутата.

Спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе Рады до 16:00, а к тому времени парламент успел рассмотреть рад законопроектов.

15:09 Верховная Рада сделала шаг ко "второй закупочной революции" и приняла в первом чтении проект закона № 1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. В законопроекте сказано, что нововведения предполагают ввести обязательное использование системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн и возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях. Документ поддержали 310 народных депутатов.

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14: 21 Верховная Рада рассмотрела законопроект "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (о начале работы суда)" (№1025).

Законопроект предлагает внести изменения в "Заключительные и переходные положения" закона, согласно которым данный суд сейчас принимает в работу уголовные производства, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы высшего антикоррупционного суда. Остальные дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, он принимает при условии, что сведения о них внесены в Единый реестр досудебных расследований с даты начала работы этого суда.

Законопроект в первом чтении поддержали 345 народных депутатов.

Кроме того, нардепы по по сокращенной процедуре рассмотрели зааконопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№1009).

Законопроект вносит изменения в УПК и связанные с этим изменения в законы "О статусе народного депутата", "О Национальном антикоррупционном бюро", "О судебной экспертизе", "О радиочастотном ресурсе" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий".

297 голосами документ принят за основу.

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12:38 Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что закон об импичменте президента был принят с грубым нарушением законодательства.

"То, что сейчас происходит в зале парламента, на мой взгляд, – это просто убийство парламентаризма в Украине. И это прямой путь к убийству демократии в Украине", – отметил он.

А депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский отметил, что в законопроект об импичменте президента есть замечания и к содержанию, и к процедуре принятия.

"По сути, этот законопроект – это абсолютный фарс, это фасад и это политический балл президенту ... Этот закон не меняет абсолютно ничего. Без изменений в 111-ю и 95-ю статью Конституции он не имеет абсолютно никакого значения. Это просто сборник, куда внесли отдельные положения Регламента и отдельные статьи Конституции. Импичмент так не заработает", – подчеркнул депутат.

11:16 Верховная Рада 245 голосами приняла закон об импичменте (№1012). Парламент счел, что документ не нуждается в доработке. Он был принят в целом с технико-юридическими правками. После этого председательствующий объявил перерыв в заседании на 30 минут.

Верховная Рада в первом чтении рассмотрит поданный главой государства законопроект об особой процедуре отстранения президента с поста (импичменте) (№1012). За принятие его за основу проголосовали 337 нардепов из 365 зарегирировавшихся в зале.

Кроме того, депутаты рассмотрят президентские законопроекты о начале работы Высшего антикоррупционного суда и об усовершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства.

Также, планируется рассмотреть президентский законопроект о реформе органов прокуратуры. Есть в повестке дня заседания парламента и ряд экономических вопросов. В частности, об уменьшении давления на бизнес, совершенствовании публичных закупок и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Все подробности о том, какие решения парламент принимал 3 сентября, читайте здесь.

Напомним, 29 августа состоялось торжественное открытие первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

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