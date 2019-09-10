Импичмент, налоги, прокуратура: чем на этой неделе займется Рада

Фото: М. Палинчак

"Прогрев двигатели" на старте сессии (когда, напомним, Верховная Рада в пленарном режиме работала всего лишь день), со вторника, 10 сентября новый украинский парламент готов включить "полные обороты". В режиме "нон-стоп" народные депутаты будут работать две недели. В планах – рассмотрение целого ряда важнейших законопроектов, серьезно меняющих правила игры в той или иной сфере. Сайт "Сегодня" представляет вниманию читателей наиболее знаковые из проектов, которые намерена рассмотреть Верховная Рада не текущей неделе.

Импичмент президента сделают, как минимум, возможным

Всего со вторника по пятницу народные депутаты запланировали рассмотреть около 40 законопроектов. Начнут же свою работу с обсуждения проекта закона "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)" (№1012). Проект, поданный президентом Владимиром Зеленским как неотложный, уже вызвал бурные дискуссии в Верховной Раде.

Оппозиция пеняла, что закон об импичменте, в отличие от законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, подан как обычный законопроект, а не проект изменений в Конституцию. В партии власти же отмечают, что главная задача документа – сделать возможной процедуру импичмента в принципе.

Дело в том, что особая процедура отстранения главы государства прописана в Конституции. Однако на протяжении десятилетий была "нерабочей" по причине некачественно выписанного или же вообще отсутствующего законодательства, конкретизирующего процедуру. Очевидно, пробелы в законодательстве появились и поддерживались все эти годы неслучайно. С принятием закона №1012 импичмент президента будет возможен, как минимум, теоретически.

Законодательное поле "декоммунизируют"

Еще один "революционный" законопроект, пусть и опоздавший на десятилетия, завершит "декоммунизацию" законодательного поля Украины. Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины" (№1075), отменяет акты УССР, все еще действующие в нашей стране.

Исключение делается для Декларации о суверенитете, Акте провозглашения Независимости, актов, касающихся административно-территориального устройства и госграницы Украины, актов организационно-распорядительного и индивидуального характера, а также подтвержденных международных договоров.

Кроме того, временно (до 30 сентября 2020 года) продолжат действовать Жилищный кодекс УССР и Кодекс Украины об административных правонарушениях. Также бессрочно (но до утверждения соответствующих законов) будут действовать некоторые другие акты, например "о Свободе совести и религиозных организациях", "О внешнеэкономической деятельности" и т.д. Утверждение законопроекта отменяет явно устаревшие законы, не отвечающие реалиям.

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Настоящую "революцию" в органах госуправления устроит закон № 1066 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти". Помимо прочего, закон позволит набирать в госслужбу по контракту. Также значительно упрощаются процедуры найма на работу и увольнения чиновников. Отметим, что оптимизация госаппарата и повышение его эффективности – среди требований, которые выдвигают к Украине международные финансовые организации и наши зарубежные партнеры.

Депутатов разрешат обыскивать и прослушивать, а коррупционеров надежно "закроют"

Целый блок законопроектов, которые парламент рассмотрит на этой неделе, посвящен реформированию системы. Так, проект закона № 1009 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства") убирает из законодательного поля т.н. "поправки Лозового", в свое время вызвавшие шквал критики. Напомним, что эти поправки изменили сроки проведения досудебного расследования и установили монополию государства на проведение экспертиз. Следствием их стала перегруженность судов, а также то, что преступники получили возможность избегать наказания. Также проект №1009 позволит проводить в отношении народных депутатов без разрешения Верховной Рады различные следственные действия: прослушивать телефоны, обыскивать и т.п. Таким образом недавнее решение парламента об отмене депутатской неприкосновенности получает "законодательное обеспечение". Наконец, еще одной "фишкой" проекта является норма, позволяющая судьям не назначать в обязательном порядке размеры залога для лиц, подозреваемых в коррупции в особо крупных размерах. То есть после утверждения закона коррупционеры уже не смогут так легко выходить из СИЗО под залог, как это было в предыдущие годы.

Генпрокуратуру реформируют, закон о незаконном обогащении – вернут

Проект №1025, который парламент рассмотрит сегодня, позволит уменьшить нагрузку на Антикоррупционный суд: этот судебный орган будет рассматривать лишь действительно важные и резонансные дела. Также сегодня депутаты рассмотрят изменения в Уголовный и Криминальный процессуальный кодексы, благодаря которым уменьшится давление на бизнес. Так, из Уголовного кодекса уберут статью о фиктивном предпринимательстве. Также закон поднимет сумму налогов, после неуплаты которой следует уголовное наказание.

Проект №1032 о первоочередных мерах по реформированию органов прокуратуры имеет главной целью быстрое решение кадровых вопросов и "перезагрузку" прокуратуры. Помимо прочего проект предусматривает реформирование структуры Генпрокуратуры и наделение генпрокурора новыми полномочиями, переаттестацию прокуроров и сокращение численности прокуратуры на треть, ликвидацию военной прокуратуры и т.д.

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Также депутаты намерены серьезно реформировать относительно новый госорган – Нацагентство по предотвращению коррупции. Парламент рассмотрит сразу два законопроекта, предполагающих реформирование НАЗК: президентский и альтернативный, поданный народным депутатом Иваном Крулько (Батькивщина).

Еще одним ключевым законопроектом, который парламент рассмотрит на этой неделе, будет проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". Документ, по сути, является заменой отмененной Конституционным судом статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Напомним, что это решение вызвало серьезную критику западных партнеров Украины и поставило под угрозу сотрудничество с МВФ, безвиз и репутацию Украины на международной арене.

"Евробляхам" дадут отсрочку

Еще один блок законопроектов, которые рассмотрит парламент на текущей неделе, касается украинских дорог. Представители новой власти уже неоднократно заявляли, что в последующие пять лет намерены уделить "дорожному вопросу" самое серьезное внимание. Надо полагать, нынешний законодательный "залп" по проблеме – лишь первый в очереди. Однако очень важный.

Так, законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" учреждает институт дорожных аудиторов, а также регламентирует процедуру аудита. Так, предполагается, что аудит безопасности дорог как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации – не реже, чем раз в три года. Проект закона №1063 предполагает наполнение Дорожного фонда за счет, в том числе, некоторых видов штрафов (в первую очередь штрафов за "перегруз" техники). Еще один проект (№1041) наделяет Кабмин правом осуществлять среднесрочное планирование строительства и ремонта дорог. Сейчас перечень дорог, которые будут строить или ремонтировать, утверждается ежегодно.

Помимо этого парламент намерен сделать еще один "подарок" автомобилистам – по крайней мере части из них. Законопроект №1030, который Верховная Рада рассмотрит в четверг, на три месяца отодвигает крайний срок перерегистрации "евроблях".

Инвестклимат попробуют улучшить

Большой блок вопросов, которые намерена рассмотреть на этой пленарное неделе Верховная Рада, – экономические законопроекты. О самых важных из них сайт "Сегодня" уже подробно рассказывал. Так, именно на этой неделе будут рассмотрены законопроекты №1053 и №1073, которые позволят продавцам осуществлять расчетные операции с помощью смартфонов. Одновременно проекты "бьют" по теневым операциям.

Среди перечня законопроектов – проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" (№1059). Документ вносит поправки в целый ряд законов и направлен на защиту прав акционеров и стимулирование инвестиционной деятельности в Украине.

Также будут рассмотрены проекты, изменяющие правила на рынке банковских и финансовых услуг, внедряющие национальную транзитную систему и т.д.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что депутаты планируют пригласить в Раду освобожденных по обмену узников России.

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