Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Проект. У президента Зеленского к процедуре хотят привлечь Конституционный и Верховный суды. Фото: AFP

Парламент на этой неделе начнет работать над документами по процедуре импичмента президента. В четверг нардепы обсудят создание временных следственных комиссий, которые нужны для "увольнения" гарантов, а на днях в Верховной Раде появилось два новых документа по самой процедуре.

Долгая дорога

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук вчера подчеркнул: проект об импичменте нужно рассматривать вне очереди. Свою инициативу гарант подал в среду, практически одновременно с другим законопроектом по импичменту от фракции БПП. В документе Зеленского отмечается — процедуру могут запустить большинство нардепов (226 человек), собрав подписи. Затем, чтобы расследовать преступления, например, госизмену, создадут временную следственную комиссию из парламентариев, специально назначенных прокурора и следователей. Она предоставит парламенту свои выводы, после чего депутаты должны поддержать или не поддержать обвинение. Следующий этап — законность претензий оценят в Конституционном и Верховном судах. И только если их решения будут положительными, вопрос снова вернется в Раду, где его должны поддержать три четверти нардепов (338 человек). В случае провала голосования спикер ВР обязан извиниться перед гарантом.

А вот в инициативе БПП четко прописанной процедуры нет. Там указывается только обязательное участие в процессе импичмента временных следственных комиссий. Напомним также, что за предыдущие годы в Раде уже регистрировали пять проектов по "увольнению" первого лица страны. Кроме того, петиция о срочном принятии закона об импичменте, зарегистрированная 20 мая, уже набрала 11 тысяч из 25 тысяч необходимых подписей.

Глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов Александр Черненко отметил, что предложения Владимира Зеленского должны пройти профильный комитет. Спикер ВР Андрей Парубий на вчерашнем согласительном заседании добавил — уже в этот четверг нардепы будут рассматривать вопрос создания временных комиссий:

"Поправок много, но меньше тысячи. Думаю, мы сможем в четверг около 11:00 выйти на принятие решения".

Критика и сроки

Однако спикер раскритиковал проект президента.

"Закон об импичменте — это просто переписанные нормы украинского регламента", — считает он.

Но в этом нет ничего удивительного. Один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка уверен, что отдельный закон об импичменте сейчас вообще не нужен.

"Этот вопрос решает Верховная Рада, и ее регламента будет достаточно, — сказал он "Сегодня". — Чтобы процедура заработала, нужно внести в Конституцию эти изменения. Но речь идет о том, что должна быть политическая ответственность — президент освобождается от должности президента, а потом уже, если есть признаки преступления, ведется следствие. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность импичмента за нарушение присяги, а не условия совершения преступления".

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк считает, что предложенная президентом процедура слишком сложная и длительная.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник отмечает: назвать плохой инициативу Владимира Зеленского нельзя.

"Это законопроект, призванный детализировать нормы Конституции и регламента Верховной Рады. Что касается обрушившейся на инициативу критики, то у нас сама Конституция предполагает крайне сложный механизм импичмента. Там же и троекратное голосование, и привлечение двух главных судебных инстанций, и привлечение прокурора. Но обойти этот механизм без изменения Конституции сейчас невозможно. Поэтому нельзя сказать, что предложенный законопроект плохой или хороший — он просто детализирует положения Основного закона, и его можно применять, хотя сделать это непросто", — сказал нам Бортник.

При этом эксперт считает, что до выборов 21 июля закон об импичменте вполне имеет шансы на позитивное голосование.

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"Увольнения" за коррупцию, гостайны и влияние близких друзей

Само понятие импичмента появилось в Англии еще в XIV веке. Таким образом Палата общин боролась с произволом королевских фаворитов. За последние 30 лет можно вспомнить ситуацию с президентом Бразилии Фернанду Колор ди Мелу. Свой пост он занял в 1990 году, а уже в 1991-м его обвинили в коррупции. В августе следующего года был опубликован доклад конгресса, подтвердивший эти обвинения, а в декабре Сенат страны проголосовал за импичмент, и ди Мелу запретили заниматься политикой на 8 лет. В Европе импичмент применялся всего один раз — в 2004-м литовский Сейм "уволил" президента Роландаса Паксаса, которого обвинили в разглашении гостайны. Позже суд полностью оправдал Паксаса. Среди последних случаев импичмента можно вспомнить ситуацию с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. В ноябре 2016-го стало известно, что она находилась под влиянием близких друзей, которые диктовали ей политические решения и имели доступ к секретным документам. В декабре парламент проголосовал за ее импичмент, а Конституционный суд единогласно подтвердил это решение. Летом прошлого года ее приговорили сначала к 32 годам тюрьмы, но в итоге срок изменили на 24 года и штраф в 15 млн долларов.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Парубий озвучил планы Рады на неделю: за Избирательный кодекс возьмутся 6 июня. Депутаты рассмотрят не только избирательное законодательство, но и законопроект, в котором идет речь об импичменте.

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