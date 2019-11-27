Импичмент Трампа: юридический комитет Палаты представителей изучит вопрос

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Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США 4 декабря проведет слушания с участием экспертов по конституционному праву о правовых основаниях импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание The Hill.

"Наша первостепенная задача — определить рамки (расследования – Ред.), реагируя на серьезные подозрения против президента Трампа в связи с подлежащим процессу импичмента противоправным поведением (президента — Ред.)", – приводит издание слова из заявления председателя комитета Джеррольда Надлера.

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The Hill уточняет, что слушания пройдут после того, как комитет по разведке Палаты представителей переправит в юридический комитет меморандум с выводами, полученными конгрессменами по итогам семи публичных слушаний, а также ряда слушаний в закрытом режиме.

Кроме того, Надлер направил в Белый дом письмо с предложением Трампу и его адвокату Руди Джулиани посетить слушания.

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"Я также написал президенту Трампу, чтобы напомнить ему: правила комитета, имеющие отношение к расследованию в рамках импичмента, позволяют президенту присутствовать на слушаниях, а его юристу – задавать вопросы свидетелям", – отметил Надлер.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Но, несмотря на то, что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Украине, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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