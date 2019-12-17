Импорт света из России угрожает энергетической евроинтеграции Украины – депутаты

Импорт электроэнергии из России угрожает энергетической евроинтеграции Украины, убеждена часть депутатов.

Свои беспокойство избранники озвучили на профильном комитете во время презентации европейскими коллегами результатов интеграции Украины в ЕС. Иностранные партнеры также напомнили: когда страна выбрала европейское направление, автоматически взяла курс на энергонезависимость. Поэтому советуют контролировать количество импортируемой энергии из России, чтобы дешевый свет не стало платформой для политических манипуляций.

"Либо власть в лице Правительства, Кабмина, премьер-министра и Геруса, который у нас является практически директором этого энергетического рынка, предназначенным где-то с небес, либо они понимают реально шаги имплементации и нашей интеграции, либо они для себя нарисовали другой вариант", – заявил народный депутат (фракция партии "ВО "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

"Вы с Российской Федерацией почти в состоянии войны. И вам нужно быть осторожными. Но при этом в импорте выгода для потребителей, так как электроэнергия дешевле. Поэтому политические деятели должны взвешивать эти два фактора и контролировать эту электроэнергию", – сказал глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач.

Коммерческий импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября из-за "поправки Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт⋅ч в сутки. Объем российской электроэнергии, поставляемый в сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

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