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Импорт света из России угрожает энергетической евроинтеграции Украины – депутаты

17 декабря, 01:32

Свои опасения народные избранники озвучили на профильном комитете Рады

Импорт электроэнергии из России угрожает энергетической евроинтеграции Украины, убеждена часть депутатов.

Свои беспокойство избранники озвучили на профильном комитете во время презентации европейскими коллегами результатов интеграции Украины в ЕС. Иностранные партнеры также напомнили: когда страна выбрала европейское направление, автоматически взяла курс на энергонезависимость. Поэтому советуют контролировать количество импортируемой энергии из России, чтобы дешевый свет не стало платформой для политических манипуляций.

"Либо власть в лице Правительства, Кабмина, премьер-министра и Геруса, который у нас является практически директором этого энергетического рынка, предназначенным где-то с небес, либо они понимают реально шаги имплементации и нашей интеграции, либо они для себя нарисовали другой вариант", – заявил народный депутат (фракция партии "ВО "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

"Вы с Российской Федерацией почти в состоянии войны. И вам нужно быть осторожными. Но при этом в импорте выгода для потребителей, так как электроэнергия дешевле. Поэтому политические деятели должны взвешивать эти два фактора и контролировать эту электроэнергию", – сказал глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач.

Коммерческий импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября из-за "поправки Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт⋅ч в сутки. Объем российской электроэнергии, поставляемый в сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

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Россия видео электроэнергия импорт евроинтеграция Алексей Кучеренко

Источник: Сегодня

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