Имущество экс-главы МВД Захарченко снова арестовали
Суд удовлетворил ходатайство следователя и повторно наложил арест на имущество соратника Януковича
После того, как 30 января суд снял арест с недвижимости экс-главы МВД Виталия Захарченко, имущество чиновника времен Януковича снова арестовали.
Об этом сообщили в ответе Радио Свобода на журналистский запрос.
Отмечается, что Печерский районный суд Киев принял решение о повторном аресте имущества бывшего министра. Судья удовлетворил соответствующее ходатайство следователя.
Кроме того, как сообщили в ГПУ, прокурор подал еще 1 февраля апелляционную жалобу на решение суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег. Суд пока не рассмотрел этот вопрос.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего главу МВД Виталия Захарченко и его соратников в отмывании 10 миллиардов гривен через "Смартбанк", который был ликвидирован в 2016 году.
Также сообщалось, что Генпрокуратура завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году. По словам генпрокурора Юрия Луценко, ГПУ имеет доказательства, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей.
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