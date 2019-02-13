Имущество экс-главы МВД Захарченко снова арестовали

Суд удовлетворил ходатайство следователя и повторно наложил арест на имущество соратника Януковича

Виталий Захарченко. Фото: Сегодня

Имущество экс-главы МВД Захарченко снова арестовали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3fb/763/5c63fb7633f8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3fb/763/5c63fb7633f8b.jpg 2019-02-13T13:12:00+02:00 Политика Суд удовлетворил ходатайство следователя и повторно наложил арест на имущество соратника Януковича

После того, как 30 января суд снял арест с недвижимости экс-главы МВД Виталия Захарченко, имущество чиновника времен Януковича снова арестовали.

Об этом сообщили в ответе Радио Свобода на журналистский запрос.

Отмечается, что Печерский районный суд Киев принял решение о повторном аресте имущества бывшего министра. Судья удовлетворил соответствующее ходатайство следователя.

Кроме того, как сообщили в ГПУ, прокурор подал еще 1 февраля апелляционную жалобу на решение суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег. Суд пока не рассмотрел этот вопрос.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего главу МВД Виталия Захарченко и его соратников в отмывании 10 миллиардов гривен через "Смартбанк", который был ликвидирован в 2016 году.

Также сообщалось, что Генпрокуратура завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году. По словам генпрокурора Юрия Луценко, ГПУ имеет доказательства, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей.

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