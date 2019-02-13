Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости политики

Имущество экс-главы МВД Захарченко снова арестовали

Сегодня, 13:12

Суд удовлетворил ходатайство следователя и повторно наложил арест на имущество соратника Януковича

Виталий Захарченко
Виталий Захарченко. Фото: Сегодня
Имущество экс-главы МВД Захарченко снова арестовали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3fb/763/5c63fb7633f8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3fb/763/5c63fb7633f8b.jpg Политика Суд удовлетворил ходатайство следователя и повторно наложил арест на имущество соратника Януковича

После того, как 30 января суд снял арест с недвижимости экс-главы МВД Виталия Захарченко, имущество чиновника времен Януковича снова арестовали.

Об этом сообщили в ответе Радио Свобода на журналистский запрос.

Отмечается, что Печерский районный суд Киев принял решение о повторном аресте имущества бывшего министра. Судья удовлетворил соответствующее ходатайство следователя.

Кроме того, как сообщили в ГПУ, прокурор подал еще 1 февраля апелляционную жалобу на решение суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег. Суд пока не рассмотрел этот вопрос.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшего главу МВД Виталия Захарченко и его соратников в отмывании 10 миллиардов гривен через "Смартбанк", который был ликвидирован в 2016 году.

Также сообщалось, что Генпрокуратура завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году. По словам генпрокурора Юрия Луценко, ГПУ имеет доказательства, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, арест, ГПУ, захарченко, имущество

Вы сейчас просматриваете новость " Имущество экс-главы МВД Захарченко снова арестовали". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для элитной двухэтажной квартиры Януковича за 26 млн ищут жильцов

9 февраля, 06:03

До сих пор квартира была скрыта от посторонних глаз

У Путина объяснили статус Януковича в России

8 февраля, 13:06

Беглый экс-гарант уехал в Россию в 2014 году и до сих пор там находится, да еще и под охраной

Активисты Майдана не виноваты в гибели беркутовцев: Луценко назвал главных виновников

7 февраля, 17:10

Генпрокурор опроверг мифы российской пропаганды о «преступлениях» майдановцев в 2014 году

Луценко: Приговор Януковичу – это сигнал для Путина

6 февраля, 17:12

Прокуратура активно ведет следствие и по другим высокопоставленным экс-чиновникам

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Луценко назвал фамилии ответственных за расстрелы на Майдане

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Идеальный вес женщины (таблица)

Монро показала архивное фото, когда была Александром

Вакарчук: моя цель - третья революция