Инаугурация Зеленского: онлайн-трансляция, фото и видео

Нового главу государства приветствовали экс-президенты Украины, главы других государств и почетные гости

В понедельник, 20 мая, в 10:00 на торжественном заседании Верховной Рады VIII созыва, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность.

Верховная Рада на заседании 16 мая приняла дату инаугурации новоизбранного президента. Владимир Зеленский вступает в полномочия главы государства 20 мая. Соответствующий проект постановления №10272 был принят на пленарном заседании 315 голосами депутатов.

"Сегодня" следят за ходом событий и ведут онлайн трансляцию подготовки к инаугурации, а также основной и дополнительных церемоний инаугурации.





21 мая

04:09 Министр Чапутович уверил президента Зеленского в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и передал поздравление от президента Анджея Дуды и приглашение посетить Польшу.

02:26 Украина может рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ, а ЕС надеется на совместную работу с президентом Владимиром Зеленским над реформами энергетического сектора, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

01:53 Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая утром проведет встречу со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп

01:08 Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

01:00 Саломе Зурабишвили пожелала Владимиру Зеленскому успехов на посту и пригласила его посетить Грузию с официальным визитом.

00:30 Премьер-министр Владимир Гройсман призывал президента Украины Владимира Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.

00:18 Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина – ЕС – Россия по подготовке к подписанию газового контракта.

00:15 Зеленский надеется на возобновление поддержки евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

23:46 Зеленский выразил надежду, что Латвия и в дальнейшем будет адвокатом Украины в ЕС и НАТО.

23:15 Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

22:58 О том, как депутаты отреагировали на роспуск Верховной Рады, смотрите видео.

22:56 Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации обсудил с делегацией США усиление санкций в отношении РФ. Об этом сообщает пресс-служба президента. На встрече присутствовали министр энергетики США Рик Перри, Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.







22:25 Мировые лидеры поздравляют нового президента Украины Владимира Зеленского.

22:02 Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте, которая прибыла на инаугурацию 20 мая, отметил ее вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы.

21:26 Бойцы рассказали, чего ждут от Зеленского. Среди солдат настроения сдержанные и настороженные.

21:13 Первая леди Елена Зеленская пришла на церемонию инаугурации президента в элегантном платье и жакете от украинского дизайнера. Рукава наряда вышивали три мастера. Вдохновение для узоров брали с символизма древнего Триполья, рассказал дизайнер. Завершили образ бежевые туфли и серьги, тоже украинского ювелирного бренда.

18: 20 Решение нового президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду лежит вне правового поля, считают в партии "Народный фронт".

18:03 За инаугурацией нового президента Украины Владимира Зеленского наблюдал весь мир. Специальные корреспонденты "Сегодня" работали в Вашингтоне, Брюсселе и Москве и знают, чего именно там ждут от нового президента Украины.

17:54 Вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович пригласит нового президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель для установления взаимоотношений с руководством Европейского союза

16:22 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который несколько дней назад решил покинуть занимаемую им должность, поздравил нового президента Владимира Зеленского с вступлением в должность.

15:51 Роспуск украинского парламента, о чем во время своей инаугурации речи заявил новый президент Владимир Зеленский, должен соответствовать букве закона. Об этом говорится в заявлении представительства Евросоюза в стране.

15:49 Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда (МВФ), поступление которого ожидается в 2019 году. Об этом рассказал советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко.

15:29 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ждет возможности приступить к сотрудничеству с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и его администрацией.

15:09 Глава государства Владимир Зеленский прибыл в Администрацию президента пешком. Он в сопровождении членов своей команды, сторонников и прессы зашел на территорию вокруг Администрации, а затем по красной дорожке поднялся по лестнице и вошел в здание.

14:52 Сразу после инаугурации новый президент получает полномочия признавать иностранные государства и назначать руководителей дипломатических представительств. Но для этого ему нужно еще получить подписи премьер. Эксперты уверены, что перед Владимиром Зеленским стоит супертяжелая задача – искать себе поддержку большинства депутатов.

14:44 В Киеве общественный порядок на массовых мероприятиях, связанных с инаугурацией президента Владимира Зеленского, обеспечивали 3500 правоохранителей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

14:40 Американский президент Дональд Трамп передал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому послание о будущем сотрудничестве.

14:39 Кроме прочего, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского укрепила гривню. А эксперт озвучил прогноз курса доллара.

"Показательно, что в понедельник, в первой половине дня гривня укреплялась, причем не межбанке даже сильнее, чем на наличном рынке. Рынок благоприятно отнесся к инаугурации нового президента Владимира Зеленского и к первым озвученным им в новой должности решениям, включая заявление о роспуске Верховной Рады", – отметил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

14:22 Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами. Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи Зеленский заявил, что его переполняют благодарность и надежда.

14:11 Церемония инаугурации Владимира Зеленского на должность президента Украины не оставила безразличными пользователей соцсетей.Некоторые юзеры отнеслись с юмором к инаугурационной речи нового главы государства и реакции на нее гостей и экс-президента Петра Порошенко

13:45 Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в представлении командующих родами войск Вооруженных Сил Украины и руководителей силовых ведомств.

13:41 Представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравляет президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

13:30 В Центральной избирательной комиссии отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского в ходе инаугурации о роспуске Верховной Рады. Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, который начнется после обнародования указа о роспуске парламента.

А политолог и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является конфликтом политической и юридической логики, развитие которого будет зависеть от реакции премьер-министра и правительства.

13:11 "Сегодня" напоминают, какие главные обещания давал Зеленский перед тем, как стать президентом.

Прежде всего, Владимир Зеленский обещал узаконить народовластие – чтобы каждый украинец мог принимать участие в политической жизни страны, главным образом – через референдум. Также Зеленский пообещал узаконить импичмент и снять неприкосновенность с президента, нардепов, судей, а также ввести возможность отзыва парламентариев.

12:38 Премьер-министр Молдовы Павел Филип не смог посетить церемонию инаугурации Владимира Зеленского на должность президента Украины. На сайте министерства иностранных дел Молдовы, объяснили случившееся "состоянием здоровья" главы правительства.

12:17 На инаугурации президента Владимира Зеленского в Верховной Раде произошел конфуз. Так, новый глава государства, получив удостоверение президента, передал его солдату почетного караула, положив документ на специальную красную подушечку. Солдат развернулся, пройдя на место у трибуны, а удостоверение соскользнуло с церемониальной подушечки и упало не пол.

12:07 Заявление главы Украинского государства Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не влечет за собой ее роспуска, поскольку для этого необходим указ президента, отмечают во фракции "Блок Петра Порошенко".

"Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов", - сказал народный депутат из фракции БПП Иван Винник.

11:12 Президент Украины Владимир Зеленский в своей первой речи в Верховной Раде заявил, что одно из важнейших заданий – возвращение всех украинских пленных.

"И мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий вызов – возвращение потерянных территорий. Мне кажется, формулировка не очень корректная, потому что невозможно потерять то, что наше по праву", – сказал Зеленский.

11:04 Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров уйти в отставку.

"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом (Рональд Рейган – ред.): "правительство не решает наших проблем – правительство и есть наши проблемы". Вы можете взять лист бумаги и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал Зеленский.

10:50 Президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Вместе с тем, он подчеркнул, чтоне боится потерять свою должность президента.

10:45 После принятия присяги президента Владимир Зеленский с трибуны парламента обратился к украинцам.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский заявил, что его победа – это шанс для Украины. Об этом он сказал во время принятия присяги президента Украины.

"Каждый из нас – президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа и наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность.





10:20 Владимир Зеленский принял присягу президента Украины

















































Фото: пресс-служба АП.

Фото: Olena Shkarpova в Facebook

10:00 Глава ВР Андрей Парубий открыл торжественное заседание парламента для церемонии инаугурации президента Владимира Зеленского.

09:58 Владимир Зеленский прибыл в Раду для церемонии инаугурации.













09:54 В Киев прибыла делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри. Он должен принять участие в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

09:15 "Квартал 95" и команда Владимира Зеленского прибыли под Раду.















09:00 К главному входу парламента постелили красную дорожку, по которой будет идти Владимир Зеленский. Возле Верховной Рады собираются люди, желающие посмотреть инаугурацию. Работают журналисты.























Что сейчас происходит под Верховной Радой – смотрите стрим "Сегодня" ниже.

08:54 С самого утра перекрыты дороги в правительственном квартале. Под зданием Верховной Рады закончились монтажные работы и завершился монтаж экранов, на которых будут транслировать процесс инаугурации. В центр стянули также много силовиков.















Программа торжественных мероприятий по случаю вступления на пост президента Украины Владимира Зеленского

(Киев, 20 мая 2019)

10:00-11:00

Участие президента Украины Владимира Зеленского в Торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги президентом Украины Украинскому народу

11:05-11:20

Участие президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины, Мариинский дворец

11:20-11:50

Поздравление президентом Украины Владимиром Зеленским и госпожой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце

12:00-13:30

Участие президента Украины Владимира Зеленского в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента Украины в Мариинском дворце

14:30-17:00

Двусторонние встречи президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации президента Украины.

Ранее, в воскресенье, 19 мая, во второй половине дня новоизбранный президент Владимир Зеленский принял участие в репетиции инаугурации.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

Сама же подготовка к репетиции инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского началась возле здания ВР с утра воскресенья.

Одним из последних документов, подписанных пятым президентом Петром Порошенко стал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины. Согласно ему:

оргкомитет должен был срок в двухдневный срок утвердить план мероприятий;

МИД – пригласить иностранные делегации и решить вопросы их пребывания в Украине;

МВД – принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка;

Кабмин и Госуправление делами – профинансировать и обеспечить материально-техническую сторону инаугурации;

Госкомтелевидения – обеспечить широкое освещение в СМИ мероприятий, связанных с инаугурацией.

Несмотря на то, что команда нового главы государства обещала "фишечки" и предлагала провести церемонию инаугурации на НСК "Олимпийский", торжественная часть с почетным караулом, принесением присяги на Евангелии и вручением булавы и печати президента должна пройти все-таки стенах парламента, в присутствии бывших президентов Украины, лидеров других государств и почетных гостей.

Подробнее о политических перипетиях до инаугурации читайте на сайте "Сегодня": "Роспуск коалиции в Раде и инаугурация Зеленского: все подробности, фото и видео".

Напомним, что каждая церемония инаугурации новых глав государства была отмечена курьезом или занимательным случаем.

Так, на инаугурации Петра Порошенко 7 июня 2014 года за его спиной упал солдат из почетного караула, из рук которого выпало оружие, что было воспринято как знак к прекращению войны на Донбассе. Хорошей приметой сочли и то, что одновременно с Порошенко в Раду влетела бабочка. После официальной части в парламенте Порошенко отправился к своим сторонникам на Софийский майдан, а потом – на банкет в Мыстецкий Арсенал.

25 февраля 2010 года перед Виктором Януковичем захлопнулись двери Верховной Рады, а сам сессионный зал парламента был заполнен лишь наполовину из-за демарша противников победителя предвыборной гонки. Во время церемонии инаугурации выяснилось, что новый глава государства не знает национальный гимн.

Приведение Виктора Ющенко к присяге 23 января 2005 года состояло из двух частей: официальная прошла в Верховной Раде перед нардепами, неофициальная – на Майдане Независимости в присутствии сотен тысяч украинцев.

Во второй срок президентства Леонид Кучма вступил 30 ноября 1999 года, проведя масштабную церемонию инаугурации в Национальном дворце "Украина" в присутствии сотен приглашенных гостей. Тогда национальный лидер впервые получил атрибуты президентской власти – нагрудный знак, личную печать и булаву.

Первая инаугурация Кучмы состоялась 19 июля 1994 года. Несмотря на то, что трибуне лежала принятая еще в советские времена Конституция, Леонид Данилович принимал присягу на Пересопницком Евангелии.

Леонид Кравчук, ставший первым президентом 5 декабря 1991 года, держал левую руку одновременно на Акте провозглашения независимости Украины и "советской" Конституции. Правую руку новоиспеченный глава государства положил на сердце, поэтому верхних конечностей для размещенного на специальной подставке Пересопницкого Евангелия уже не хватило. Во время церемонии инаугурации Кравчука звучала "Ще не вмерла Україна…", однако текст гимна знали единицы.

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