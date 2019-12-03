Информационная атака России на Беларусь вызвана поведением Лукашенко – эксперты

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

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Нынешние информационные атаки Москвы на президента Беларуси Александра Лукашенко связаны с тяжелыми переговорами, которые в данный момент ведутся между двумя странами, уверены эксперты сайта "Сегодня".

Речь идет о подписании нового договора о более тесной экономической интеграции и договора о поставках российского газа на 2020 год.

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Так, предполагалось, что "экономическая конфедерация" – как ее успели окрестить те же российские СМИ – будет подписана 8 декабря, аккурат в 20-ю годовщину создания Союзного государства. Однако Александр Лукашенко проявил неожиданную неуступчивость по целому ряду вопросов.

"Переговоры относительно реанимации интеграционного проекта все еще идут, по состоянию на 19 ноября (в этот день встречались премьеры Беларуси и РФ, – Авт .) было согласованы 20 направлений из 31. По одному направлению – общему налоговому законодательству – Минск сказал категорическое "нет". Поэтому подобные атаки – это, в том числе, попытка давления на президента Беларуси", – отмечает эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего " Игар Тышкевич .

Согласен с таким мнением и глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский .

"Безусловно, это элементы давления на Лукашенко. Россия настойчиво продвигает и легитимирует в публичном пространстве те идеи, которые ей нужны. Если Беларусь хочет получить экономические преференции, она должна заплатить за это политическую цену. Политическая цена – это дальнейшая интеграция Беларуси в состав Российского государства. И даже экономическую интеграцию Россия трактует по-своему, вынося на первый план создание единого валютного пространства и единого эмиссионного центра. А единый эмиссионный центр – это фактически контроль над бюджетом страны, это очень серьезно", – говорит эксперт.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Общий парламент и правительство Беларуси с Россией: правда и вымысел".

Напомним, Лукашенко против слияния Беларуси с Россией и заявил: "На хрена нужен такой союз".

Также ранее Лукашенко выступил резко против того, чтобы общей валютой Союзного государства становился российский рубль.

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