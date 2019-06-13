Инициатор декоммунизации Вятрович присоединился к партии Порошенко

Директор института нацпамяти предупредил об угрозе реванша

Владимир Вятрович.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о присоединении к команде пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко и партии "Европейской солидарности".

Об этом инициатор декоммунизации написал на своей странице в Facebookи сопроводил сообщение коротеньким видео, в котором объяснил причины такого шага.

"Это – политическая сила, программу которой я разделяю.

Это – команда, которая объединяет опыт и способность к изменениям. Мне по душе то, что они сделали для развития фундамента нашей государственности.

Я знаю – мы отважились принимать вызовы и будем обладать силой отвести угрозы.

Лично я уверяю: не пойду ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

А ведь именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины.

Изменения в Украине будут украинскими", – заявил Вятрович.

Напомним, несколькими днями ранее Порошенко назвал цели своей политической силы .

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Инициатор декоммунизации Вятрович присоединился к партии Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"