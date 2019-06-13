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Инициатор декоммунизации Вятрович присоединился к партии Порошенко

13 июня, 17:57

Директор института нацпамяти предупредил об угрозе реванша

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о присоединении к команде пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко и партии "Европейской солидарности".

Об этом инициатор декоммунизации написал на своей странице в Facebookи сопроводил сообщение коротеньким видео, в котором объяснил причины такого шага.

"Это – политическая сила, программу которой я разделяю.

Это – команда, которая объединяет опыт и способность к изменениям. Мне по душе то, что они сделали для развития фундамента нашей государственности.

Я знаю – мы отважились принимать вызовы и будем обладать силой отвести угрозы.

Лично я уверяю: не пойду ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

А ведь именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины.

Изменения в Украине будут украинскими", – заявил Вятрович.


Напомним, несколькими днями ранее Порошенко назвал цели своей политической силы .

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Тег Порошенко, выборы в парламент , Вятрович, выборы 2019, Европейская солидарность

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