Инициатор декоммунизации Вятрович присоединился к партии Порошенко
Директор института нацпамяти предупредил об угрозе реванша
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о присоединении к команде пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко и партии "Европейской солидарности".
Об этом инициатор декоммунизации написал на своей странице в Facebookи сопроводил сообщение коротеньким видео, в котором объяснил причины такого шага.
"Это – политическая сила, программу которой я разделяю.
Это – команда, которая объединяет опыт и способность к изменениям. Мне по душе то, что они сделали для развития фундамента нашей государственности.
Я знаю – мы отважились принимать вызовы и будем обладать силой отвести угрозы.
Лично я уверяю: не пойду ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.
А ведь именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины.
Изменения в Украине будут украинскими", – заявил Вятрович.
Напомним, несколькими днями ранее Порошенко назвал цели своей политической силы .
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