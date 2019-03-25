Инклюзивное образование: Фонд Порошенко, Google и Минобразования договорились о сотрудничестве

Среди общих задач – организация и проведение семинаров, тренингов и исследований

Инклюзивное образование: Фонд Порошенко, Google и Минобразования договорились о сотрудничестве 2019-03-25T21:05:37+02:00 Политика Среди общих задач - организация и проведение семинаров, тренингов и исследований

Качество и доступность инклюзивного образования в Украине улучшат благодаря современным цифровым технологиям. Меморандум о сотрудничестве подписал благотворительный фонд Порошенко с компанией Google Украина и Министерством образования.

Среди общих задач – организация и проведение семинаров, тренингов и исследований. Благодаря этому ученики с особыми образовательными потребностями будут иметь доступ к информации и образовательным услугам, что будет способствовать их полноценной интеграции в социум.

"Мы сможем в сотрудничестве с Google создать карту Украины, на которой сможем продемонстрировать наличие инклюзивных образовательных учреждений", – заявила Марина Порошенко.

Напомним, с этого года Украина переходит на международный формат оценки детей с особыми образовательными потребностями. Об этом рассказала председатель благотворительного фонда Марина Порошенко во время открытия всеукраинского тренинга для работников инклюзивно-ресурсных центров.

Ранее МаринаПорошенко заявила, что Днепропетровская область - лидер в Украине по внедрению инклюзивного образования.

Напомним, ранее Марина Порошенко в интервью сайту "Сегодня" рассказала о результатах реформы инклюзивного образования за два года.

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