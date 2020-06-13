Зеленский хочет узаконить статус супруги: как первые леди работают в западных странах

Владимир Зеленский предложил законодательно урегулировать обязанности первой леди, что вызвало дискуссию в соцсетях. С одной стороны, к первой леди всегда было и будет приковано пристальное внимание. Общественность обсуждает "луки", в которых жены президентов появляются на важных для страны событиях и мероприятиях, следят за тем, что они говорят, как ведут себя на публике и чем занимаются. С другой стороны, на выборах люди голосуют за кандидата, а не его вторую половинку. Ну и потом, супруг или супруга президента может захотеть продолжить заниматься своей любимой работой, а не с головой погрузиться в политическую жизнь страны. К тому же, нельзя исключать, что президентом Украины может стать женщина, поэтому логичнее говорить о законе одновременно первой леди и первого джентльмена. Сайт "Сегодня" разбирался, есть ли подобные примеры в развитых демократиях.

Американская традиция

Термин "первая леди" пришел к нам из Соединенных Штатов. Первой леди США принято считать Марту Вашингтон, хотя сам статус "первой леди" был учрежден несколько позже. Интересно, что Марта была против участия Джорджа Вашингтона, первого президента США, в выборах и даже не пришла на его инаугурацию.

Сейчас функции первой леди в США выполняет Мелания Трамп – супруга 45-го президента США Дональда Трампа. Она не получает зарплату, ее обязанности и права не урегулированы законодательно. Однако у Мелании есть пресс-секретарь, глава Офиса первой леди, социальный секретарь Белого дома, дизайнеры и рабочие странички в соцсетях (которые ведут помощники).

Реклама

Нередко американские СМИ писали, что Дональд Трамп и его жена Мелания – далеко не пример любящей супружеской пары. В своей книге журналистка CNN Кейт Беннет упоминала, что спят Дональд и Мелания Трамп не просто в разных комнатах – на разных этажах. В 2018-м The Washington Post отмечала, что досуг чета Трампов проводит тоже не вместе. В свободное время 45-й президент США чаще играет в гольф и обедает с бизнесменами и политиками, а Мелания больше занимается сыном.

У каждой первой леди США должна быть своя миссия – участок работы на срок президентских полномочий супруга. К примеру, Элеонора Рузвельт отстаивала права женщин и социальную справедливость, Жаклин Кеннеди была первой модницей и занималась обустройством Белого дома, Мишель Обама продвигала здоровый образ жизни. В фокусе Мелании Трамп – дети. Но нельзя сказать, что у супруги стабильного гения (так себя называет сам Дональд Трамп) есть политические амбиции, если сравнивать ее с Хиллари Клинтон и Мишель Обамой. Куда большую роль в работе Дональда Трампа играют его дети – Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, а также супруг Иванки Джаред Кушнер.

Реклама

Хиллари Клинтон, супруга 42-го президента США Билла Клинтона, дважды выдвигала свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов. В 2016-м она была в шаге от победы. Мишель Обаму называют главным кандидатом на пост вице-президента кандидата Джо Байдена, который был вице-президентом при Бараке Обаме. И Хиллари Клинтон, и Мишель Обама выпустили не один сборник мемуаров, ставших бестселлерами, о работе в должности первых леди и опыте избирательных кампаний. Но есть и обратная сторона медали сильной вовлеченности первых леди в политическую жизнь США.

Хиллари Клинтон / Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Все помнят скандальную историю сексуальной связи Билла Клинтона с 25-летней практиканткой Белого дома Моникой Левински, которая послужила поводом для начала процедуры импичмента 42-му президенту США. Сама Хиллари поддерживала своего супруга на протяжении всего скандала, кто знает, как бы все обернулось, если бы Билл Клинтон не был женат или сама Хиллари не занимала такую активную политическую позицию.

Украина и первые леди

Реклама

Учитывая, что Украина – довольно молодая демократия, граждане не всегда разбираются даже в полномочиях президента, не говоря уже о первых леди. Вполне возможно, парламент одобрит соответствующий законопроект, еще и учитывая наличие в Раде монобольшинства "Слуги народа". Но команде Офиса президента стоит внимательно присмотреться к ошибкам своих европейских коллег.

В мире есть прецеденты, когда офис первых леди удавалось урегулировать на более-менее официальном уровне. Роман Тесфае, первая леди Эфиопии, провела через правительство свое признание в качестве подразделения канцелярии премьера. Но годовой бюджет ей так и не выделили.

Яркий пример – попытка Эммануэля Макрона узаконить в 2017-м офис первой леди для своей супруги Бриджит, выделив ей и ее помощникам зарплату из бюджета. Что интересно, именно с таким обещанием Макрон шел на выборы. Но взявшись его реализовать, Макрона сначала жестко поставили на место в парламенте, а потом и под 70% французов высказались против создания официального института первой леди, мол, выбирали они Эммануэля Макрона, а не Бриджит.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Примечательно, что одним из первых заграничных визитов Зеленского был именно Париж. Кстати, судя по официальным новостям на сайте ОПУ, 17 июня 2019 года Бриджит Макрон рассказала Елене Зеленской "о структуре ее офиса и Хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди".

Владимир Зеленский – шестой президент независимой Украины. Елена Зеленская сопровождает супруга в официальных заграничных визитах, из последних ее инициатив – большой разговор с украинцами о безбарьерности (всем желающим на специальном сайте предлагается ответить на семь вопросов о последствиях карантина) и меморандум с Представительством детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о защите прав интересов детей в разных сферах.

В конце прошлого года первая леди дала первое большое интервью в новом статусе. Елена Зеленская рассказала, как изменилась ее жизнь, а также украсила обложку декабрьского номера Vogue UA. Супруга президента назвала главное преимущество статуса первой леди.

"У жены президента есть возможность общаться с теми, кто приближен к власти. Перед первой леди чиновники не закрывают двери. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредницей между людьми и властью, чтобы последняя услышала первых, могу и хочу", – отметила Елена Зеленская.

/ Фото: president.gov.ua

Предыдущие первые леди не были уж слишком публичными. Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук и вовсе не любил говорить о своей супруге и семье. Периодически появлялась на публике жена Леонида Кучмы Людмила. Существенно подняли институт первых леди в Украине Екатерина Ющенко и Марина Порошенко. Они активно опекались проблемами детей, детских больниц, историей и археологией. А Екатерина Ющенко продолжает работу над созданием сборника о геноциде украинского народа во время Голодомора 1932-1933 годов. Многие украинцы запомнили Людмилу Янукович за фразы о "наколотых апельсинах" и "американских валенках" на Майдане во времена Оранжевой революции, и уже крылатую – "батя, я стараюсь", когда у нее спросили об отношениях с супругом в 2013-м.

Социологи говорят, что украинцы – довольно консервативная нация. Поэтому весьма интересно будет наблюдать за дискуссией о статусе и институте первой леди. К слову, такая дискуссия в соцсетях уже идет. К тому же, нужно задуматься не только об институте первой леди, но и первого джентльмена, ведь президентом Украины вполне может стать и женщина. Яркий тому пример – муж канцлера Германии Ангелы Меркель, физик по профессии Иоахим Зауэр, хоть и довольно непубличный.

О том, как Елена Зеленская выставила на аукцион вещь из собственного гардероба – смотрите сюжет:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама