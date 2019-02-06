Интерпол не объявляет Януковича в международный розыск: известна причина

Уголовное преследование беглого экс-президента в организации считают политически мотивированным

Виктор Янукович. Фото: AFP

Интерпол не объявляет Януковича в международный розыск: известна причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b1e/444/5c5b1e444680c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b1e/444/5c5b1e444680c.jpg 2019-02-06T19:50:00+02:00 Политика Уголовное преследование беглого экс-президента в организации считают политически мотивированным

Руководство Интерпола сняло беглого экс-президента Украины Виктора Януковича с международного розыска, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган "Українським новинам".

"Мы подаем на розыск, а они снимают. Они считают это политическим преследованием", – сказала она.

После приговора Януковичу Генпрокуратура снова подаст в Интерпол заявку о возобновлении его международного розыска.

В ходе сегодняшней пресс-конференции признанный виновным в государственной измене бывший глава государства признался, что покидал Россию, и заявил, что может свободно путешествовать в другие страны. Правда, в какие именно, он уточнять не стал.

Напомним, что в прошлом году появилась информация о том, что Виктора Януковича собираются отправить в Израиль на лечение. Его диагноз и название клиники тогда остались загадкой, но сегодня он признался, что пострадал, занимая спортом – якобы во время игры в теннис он поскользнулся и упал.

Мы также писали, что ранее в Интерполе объяснили решение убрать Януковича из списков международных преступников недостатком следствия или нарушениями, которые были допущены следственными органами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Интерпол не объявляет Януковича в международный розыск: известна причина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Украинские новости Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...