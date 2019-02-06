Интерпол не объявляет Януковича в международный розыск: известна причина
Уголовное преследование беглого экс-президента в организации считают политически мотивированным
Руководство Интерпола сняло беглого экс-президента Украины Виктора Януковича с международного розыска, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган "Українським новинам".
"Мы подаем на розыск, а они снимают. Они считают это политическим преследованием", – сказала она.
После приговора Януковичу Генпрокуратура снова подаст в Интерпол заявку о возобновлении его международного розыска.
В ходе сегодняшней пресс-конференции признанный виновным в государственной измене бывший глава государства признался, что покидал Россию, и заявил, что может свободно путешествовать в другие страны. Правда, в какие именно, он уточнять не стал.
Напомним, что в прошлом году появилась информация о том, что Виктора Януковича собираются отправить в Израиль на лечение. Его диагноз и название клиники тогда остались загадкой, но сегодня он признался, что пострадал, занимая спортом – якобы во время игры в теннис он поскользнулся и упал.
Мы также писали, что ранее в Интерполе объяснили решение убрать Януковича из списков международных преступников недостатком следствия или нарушениями, которые были допущены следственными органами.
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