Интервью с нардепом Дмитрием Лубинцом: Заседание Рады и голосование онлайн провести невозможно

Сегодня народные депутаты соберутся на внеочередное заседание. Но пройдет оно, судя по всему, не в сессионном зале под куполом, а на улице во внутреннем дворе Верховной Рады. Голосовать будут руками, а подсчет проведет счетная комиссия. Между депутатами будет строго 1,5-2 м дистанции, чтобы минимизировать риск возможного заражения коронавирусом.

Не собираться нельзя, так как в повестке дня предложения Кабмина по поправкам в госбюджет и законопроекты, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ. На кону $10 млрд. Иначе – дефолт, что в условиях пандемии может привести к катастрофическим последствиям. Чтобы подписать с МВФ новую кредитную программу, нужно проголосовать закон о банках, или, как его еще называют, "антиприватовский" закон, который сделает невозможным возврат ПриватБанка его предыдущим владельцам, и открыть рынок земли.

Наберется ли за это 226 голосов? Как быть с урезанием расходов на науку, образование и культуру? Что будет с местными выборами, которые должны пройти осенью этого года, ведь Кабмин предлагает забрать 2 млрд грн на их проведение? И что ждет скандальный Консультативный совет, о котором глава ОПУ Андрей Ермак договорился в Минске 11 марта? Обо всем этом сайт "Сегодня" поговорил с главой комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрием Лубинцом (депутатская группа "За будущее").

- Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады? Хотя ранее говорили, что депутаты могут собраться в субботу или воскресенье. Что будет рассматривать парламент?

- Верховная Рада должна собраться, чтобы проголосовать изменения в госбюджет в связи с введением чрезвычайной ситуации по всей стране. "Слуга народа" рассматривает возможность окончательно проголосовать за законопроект о свободном обращении с/х земель. Мы категорически против. Во время пандемии коронавируса голосовать за подобные законопроекты неправильно по отношению к гражданам Украины, которых мы все представляем.

- Кабмин предлагает депутатам поддержать секвестр бюджета. "Резать" хотят по-живому. К примеру, сократить расходы на науку, образование и культуру. Вы за это проголосуете?

- Мы будем выступать категорически против. Пандемия коронавируса – это проблема не только Украины. Это проблема мирового масштаба. G20 официально обратилась к МВФ, чтобы на период пандемии до конца года заморозить все выплаты по долговым обязательствам государств. Это делают правительства развитых экономик. Может, чтобы не обрезать развитие образования, культуры и, фактически, тормозить развитие экономики Украины, стоит обратиться к МВФ с просьбой отсрочить платежи, которые Украина должна выплатить в 2020 году, и перенести их на 2021 год? Вместо этого правительство приходит в ВР и говорит, что нам надо выплатить внешние долги. А для этого нужно образование и культуру урезать, Государственный фонд регионального развития (7 млрлд грн) обрезать, программу социально-экономического развития поддержки местных бюджетов (2 млрд грн) обрезать. Вы же понимаете, что это не просто урезание программ – это торможение экономики.

- Это правда, что Кабмин предлагает забрать 2 млрд грн на проведение очередных местных выборов осенью этого года? Это же противоречит Конституции и фактически невозможно.

- Практика показывает, что возможно. У меня на округе (Волноваха, Донецкая область – Авт.) очень много населенных пунктов, где местные выборы в 2015 году не проходили. Они находятся на линии соприкосновения. Мэры и депутаты, которые были избраны там в 2010 году, до сих пор выполняют свои функции. У нас в Конституции написано, что местные советы исполняют своих функции до тех пор, пока не будут избраны новые. Возможно ли перенести местные выборы? Чисто теоретически, возможно. Но я категорически против этого. Премьер-министр говорит, что мы все равно выборы проведем в этом году, просто когда к ним чуть ближе подойдем, будем искать деньги. А сколько до выборов осталось, полгода? Зачем тогда забирать деньги? В Конституции записано право людей выбирать свою местную власть – быть избранным каждому и сделать свой выбор. Не знаю, может у кого-то в голове есть идея, видя рейтинги, что они катастрофически падают. Но для того выборы и проводят, чтобы люди делали свой выбор.

- Так где пройдет внеочередное заседание? Разумков сказал, что во внутреннем дворе ВР. Хотя рассматривали даже стадион "Динамо".

- Да, рассматривался такой вариант. В условиях пандемии коронавируса, на первом плане – здоровье и жизнь наших людей. Может я для кого-то открою секрет, но народные депутаты тоже люди. И когда спикер ВР предлагает провести заседание на свежем воздухе во внутреннем дворе или на стадионе, то логика только одна – позаботиться о здоровье народных депутатов. Элементарно, чтобы было расстояние между рабочим стулом одного депутата и другого не меньше 1,5 м, а лучше 2 м. Для того, чтобы всех нас рассадить, нужна достаточно большая площадь. Поэтому да – рассматривались разные варианты. При этом хотел бы всем сказать, что невозможно провести заседание и голосование ВР онлайн. Это прямо противоречит Конституции. Что бы кто ни говорил, все, что будет таким образом проголосовано, будет обжаловано в КС и отменено.

- То есть, законопроект Руслана Стефанчука №3250 о проведении пленарных и заседаний комитетов в режиме видеоконференций невозможно и прямо противоречит Конституции.

- Знаете, в свое время спикер ВР Иван Плющ сказал: "ВР может все". Но зачем голосовать за это решение, которое – а мы понимаем это как юристы – антиконституционное и будет обжаловано в Конституционном суде? Есть четкое разъяснение КС о том, что необходимо физическое собрание народных депутатов. Где и каким образом голосовать? Это другой вопрос. Для этого у нас есть счетная комиссия, мы можем поднимать руки. Поэтому, считаю, что идея собраться на стадионе неплохая. Мы должны это делать. При этом я поддерживаю спикера, что в условиях, в которых оказалась наша страна, ВР должна быть способна в любое время собраться и проголосовать за необходимые для развития страны и спасения жизни наших граждан решения.

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- Вы приготовили себе средства защиты: маску, очки, перчатки?

- Конечно. Могу сказать, что рассматривался и вариант проведения внеочередного заседания в сессионном зале, но с дополнительными средствами защиты. Народные депутаты будут обязаны все быть в масках и очках, и обязательно использовать антисептики.

- А костюмы?

- Я не думаю, что кто-то придет в защитных костюмах. Каждый депутат будет принимать для себя решение, если его состояние здоровья позволяет и он не заражен, идти на такое заседание. Но, мне кажется, спикер не зря искал нетрадиционные варианты провести заседание не под куполом. Мы там сидим на расстоянии 20 см друг от друга. При этом у каждого народного депутата сотни контактов: помощники, комитеты, работа на округах, местные органы самоуправления…И когда заражается депутат, проследить цепочку, с кем он общался, я бы сказал, практически невозможно. Один из членов нашего комитета заболел. Слава Богу, что накануне его не было в комитете, он особо не общался с помощниками. Но я посоветовал всем членам нашего комитета уйти на две недели на самоизоляцию.

- Так Ваш комитет все-таки на карантине?

- Юридически нет. Но еще в конце февраля мы отменили все рабочие группы, круглые столы и заседания комитета. Сейчас мы работаем в онлайне. У меня, как у главы комитета, есть цифровая подпись. Я каждый день на связи с главой секретариата.

- Кабмин продлил сроки карантина еще на месяц до 24 апреля. Поддерживаете такое решение? Почему отказались от введения ЧП?

- Поддерживаю. Хотя многие сейчас считают, что это решение неправильное. Потому что чем дольше страна находится на карантине, тем хуже экономическая ситуация. С другой стороны, мы видим пример стран, которые не вовремя это сделали и не до конца поняли проблематику коронавируса. Это Италия и Испания, где каждый день умирают сотни людей. При том, что, положа руку на сердце, давайте честно себе скажем, что система здравоохранения в Украине, Италии и Испании отличаются. Причем не в сторону позитива в Украине. И если бы мы не пошли на эти шаги, то у нас ситуация была бы в разы хуже. Зачем до этого доводить? Меры достаточно жесткие, но, на мой взгляд, необходимые. Почему не был введен режим чрезвычайного положения, за который должна была проголосовать ВР? Меры, которые предпринял Кабмин, достаточно эффективны, и для того, чтобы ограничить коммуникацию между людьми, закрыть ТРЦ, достаточно решения правительства. Дополнительных мер, по крайней мере на данный момент, я лично не вижу необходимости вводить. Чрезвычайное положение – это значительное ограничение прав и свобод наших граждан. Если это надо будет для спасения жизней украинцев, будем собираться и голосовать. Но на данный момент мы видим, что ситуация контролируемая.

- Судя по активности переговоров Киева с МВФ, с финансовым положением страны у нас, мягко говоря, не очень. Президент заявил, что Украина рассчитывает получить от МВФ $8 млрд. Для этого ВР должна принять законопроект №3260 о невозможности отмены решения НБУ о национализации/ликвидации банков и открыть рынок земли. Но за землю на внеочередном заседании голосовать нельзя.

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- С юридической точки зрения, для того, чтобы проголосовать банковский законопроект, собирается внеочередное заседание ВР, вносится документ и голосуется. С этим проблем нет. По земле есть два варианта. Первый – мы выходим на очередное заседание и спикер использует процедуру ad hoc, которая дает возможность спикеру не рассматривать поправки и проголосовать за законопроект в редакции комитета. То же самое спикер может сделать на внеочередном заседании.

- Как оцениваете шансы на принятие законопроектов о банках и земле?

- Я считаю, что на данный момент голосов нет. Возможно, кто-то искренне из депутатов считает, что надо открыть рынок земли. Но это точно не народный депутат Лубинец. Нужно открыть рынок аренды земли, как это, к примеру, сделано в США. Вся земля должна концентрироваться в руках граждан Украины, которые должны иметь право продавать свою землю. Но единственным покупателем, который может это сделать, должно быть государство Украина.

Не думаю, что сейчас будут голоса за открытие рынка земли. Даже народные депутаты, которые искренне считают, что это надо сделать, понимают, что в условиях, когда запрещены массовые собрания людей, когда невозможно выйти на акцию протеста, все сразу поймут, что рынок земли настолько важен для Кабмина и монофракции, что специально под это ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Что касается "антиприватовского" законопроекта. Еще раз повторюсь. Вместо того, чтобы сразу идти на поводу и выполнять все требования МВФ, Кабмину необходимо строить сотрудничество с Фондом с точки зрения партнеров, а не как в поговорке, "кто платит, тот и музыку заказывает". Письмо на МВФ наше правительство написало, что мы не можем платить? Давайте выйдем с предложением о реструктуризации наших долгов (в пятницу 27 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долгов и переносе срока их выплат – Авт.).

- Коронавирус внес свои коррективы и в работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Последнее заседание прошло в режиме видеоконференции. К счастью, не подписали скандальное решение о создании Консультативного совета на базе политической подгруппы ТКГ, о котором договорились в Минске 11 марта. Обсуждал ли это глава ОПУ Андрей Ермак с Вашим комитетом? Вы запрашивали встречу с представителями Украины в ТКГ и Андреем Ермаком?

- Лично я, как глава профильного комитета, встретился с вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым. Мне его позиция понравилась. Во-первых, он будет ответственным за разработку глобальной стратегии о реинтеграции Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Наверное, это первый человек, который прямо сказал: да, это моя зона ответственности, я над этим работаю. Во-вторых, он сказал, что после встречи со мной он очень просит встречу со всем комитетом. Причем он готов говорить столько, сколько нужно по времени для народных депутатов. Он готов прийти со всей своей командой. Кроме профильного комитета у нас есть Временная следственная комиссия (ВСК) по Донбассу, которую возглавляет Сергей Рахманин. Встречу с Андреем Ермаком в рамках этой комиссии мы предлагали. Я выходил с инициативой от комитета сделать встречу с Ермаком оффрекордс. Встречи у нас не было не потому, что кто-то не хотел. Коронавирус поменял всем планы.

Теперь, что касается Консультативного совета. Я считаю, что у Ермака не было юридических оснований что-то подобное подписывать в Минске. Путь к миру достаточно тяжелый и его нужно искать. В чем основная ошибка, которую нам точно не стоит допускать? От того, что мы меняем понятия, не поменяется сама ситуация. От того, что нам скажут напрямую договариваться с представителями ОРДЛО, это не изменит ситуацию на фронте. Мы должны понимать простую истину: разговаривать и договариваться надо с теми, у кого есть возможность принимать подобные решения. А на данный момент решение о продолжении или непродолжении военных действий на Востоке Украины в праве принимать только одно государство – РФ, а именно ее президент. Поэтому разговаривать надо только с ним, а не подменять понятия. О чем с ними (представителями ОРДЛО – Авт.) говорить? Они марионетки, что им скажут, то они и будут делать.

От того, что мы напрямую будем говорить с представителями ОРДЛО, мы свою позицию ослабим. Мы напрямую покажем, что да – наверное, это внутренний конфликт. Россия остается в стороне, международные партнеры скажут, что Россия оказалась права, там нет войны между Россией и Украиной, тогда с России мы снимаем все санкции.

Хочу всех предостеречь, что в таком случае риск эскалации военных действий на Востоке увеличится. Когда Россия аннексировала Крым в 2014 году и начала военные действия в Донецкой и Луганской областях, ей не нужны были только Крым и Донбасс. РФ нужно влияние на государство Украина. А это делается двумя путями: сменой политического руководства в Киев или оккупацией всей территории Украины. Поэтому, когда голуби мира заявляют, что нам надо напрямую договориться с представителями ОРДЛО, я хочу всех предостеречь, что тогда вооруженные действия с большей долей вероятности начнутся, а не прекратятся, и будут не только на территории Донецкой и Луганской областей, а и в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской. В России есть такой геополитик Дугин. Почитайте, он в своей книге еще в 2000-х напрямую писал, что ситуацию с Приднестровьем необходимо исправить путем его присоединения к РФ. А без территории Украины это сделать невозможно. Изначальный план РФ в 2014 году заключался не в оккупации Крыма и части двух областей, а фактически по Приазовью захватить Одесскую область и выйти на Приднестровье. Вот, что надо было РФ.

- Мы так и не услышали позицию самого президента по этому Консультативному совету.

- К подобным инициативам я отношусь негативно. Президенту необходимо сделать выводы о полномочиях, которыми он наделяет свою команду. Хочу также сказать, что за все, что будет происходить в Минске, на территории Донецкой и Луганской областей с точки зрения эскалации конфликта, лично несет ответственность наш президент. Я искренне верю, что у него есть желание достичь мира. Но он должен понимать, какими путями, и самое главное – кто может это сделать. Я бы советовал встретиться с народными депутатами не только Андрею Ермаку, но и президенту. Пусть это будет закрытая встреча, без журналистов. Возможно, мы, как народные депутаты, чего-то не понимаем. Такое может быть? Может. Но президенту нужно четко сказать, к чему приведут его действия. Потому что Верховной Раде, что бы ни подписали в Минске, за это голосовать.

- Я писала об этом Консультативном совете. Эксперты говорят, что если его таки создадут, следующий шаг – вода в Крым и внесение изменений в Конституцию Украины.

- Теоретически такие прогнозы возможны. Но я могу точно сказать, что изменения в Конституцию, которые хочет протянуть РФ, касаются двух вещей. Во-первых, федеративный статус Донецкой и Луганской областей с их возможностью влиять на внешнеполитическое движение Украины. Для вступления Украины в любые экономические или военные союзы необходимо будет отдельное голосование внутри этих федеративных единиц. Во-вторых, юридически в Конституции Украины признать, что Крым – это не территория Украины, а территория РФ. Как вы думаете, есть ли под это 300 голосов в ВР? Как вы думаете, президент это не понимает? Я не знаю, что должно произойти, чтобы в ВР насобиралось 300 народных депутатов, которые своим голосованием откажутся от части своей территории.

- Что тогда остается: стена и заморозка?

- Тогда изначально нужно было выбирать этот путь. К примеру, как Грузия, которая сразу сказала: стена, даем вам ограниченное количество времени переехать, жилье, поддержку, работу, но никакие соцвыплаты на ту сторону мы не ведем. Украина выбрала другой путь: мы вас поддерживаем, вы наши граждане, мы стараемся глобально вернуться на эту территорию. Многие проводят параллели между Грузией и Украиной. Международное сообщество нас так поддерживает, в том числе дает деньги для поддержки внутренне-перемещенных лиц, потому что Украина выбрала именно такой путь, не отказываясь от своих людей и территорий.

К чему он приведет? На мой взгляд, сейчас коронавирус играет на стороне Украины. Вы видели цены на нефть? А российская нефть – это не мировые марки Brent и WTI. Она торгуется под своей маркой – Urals. И она всегда на $2-2,5 за баррель ниже, потому что более энергозатратная. Сейчас марка Urals торгуется уже меньше $20. При том, что себестоимость ее добычи в районе $35. Они работают себе в убыток. Да, у них есть Фонд национального благосостояния. Но он очень быстро заканчивается. Поверьте, когда они закроют страну на карантин, их экономика тоже начнет падать. Россия это понимает. И сейчас для Украины историческое окно возможностей закончить этот конфликт с выгодной для Украины стороны.

Плюс экономические санкции. Что бы там ни говорили российские депутаты на своих ток-шоу, что для них экономические санкции – как укус комара для слона или медведя, так вот даже они сейчас заявляют, что Россия же пошла на уступки, вернула моряков, суда, поменялись пленными, давайте санкции уже снимать. Это не просто звоночек. Это понимание того, что санкции играют все больше и больше негативную роль для их экономики. Плюс, США сделали нам глобальный подарок – санкционировали компании, которые строили "Северный поток-2", и он заморожен.

- Вы поддерживаете отставку Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря СНБО?

- Я считаю, что это не совсем корректный вопрос. У меня, как у главы комитета, есть свои помощники и два советника. Когда кто-либо когда-то спросит, а может Лубинцу уволить своих советников? Я думаю, ответ у всех должен быть одинаковый: ну это же советники Лубинца. Так и здесь. Сергей Сивохо – советник секретаря СНБО Алексея Данилова. Задайте этот вопрос Данилову. Если он считает, что Сивохо ему нужен, это его команда…Хочу сказать, что команда всегда смотрит в одном направлении, иначе это не команда. Если Данилова устраивает все, что заявляет Сивохо, его инициативы, высказывания, тогда он у него будет продолжать работать. Если его это не устраивает, то он, наверное, его уволит.

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