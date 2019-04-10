Интервью с Дмитрием Кулебой: "Не стоит надеяться, что это последняя попытка россиян реформировать ПАСЕ под себя"

Постпред Украины объяснил, почему доклад Тини Кокса – это чистый шантаж, и какие поправки удалось протолкнуть украинской делегации

Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr.

Интервью с Дмитрием Кулебой: "Не стоит надеяться, что это последняя попытка россиян реформировать ПАСЕ под себя" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b2a/c2a/5cab2ac2aadf6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b2a/c2a/5cab2ac2aadf6.jpg 2019-04-10T07:38:00+03:00 Политика Постпред Украины объяснил, почему доклад Тини Кокса - это чистый шантаж, и какие поправки удалось протолкнуть украинской делегации

Еще в октябре в статье "Россия пролетела мимо ПАСЕ: как украинская делегация победила Москву в Страсбурге" сайт "Сегодня" подробно описал, как Киеву удалось обойти Кремль и не допустить возвращения россиян к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (СЕ). Тогда, напомним, их лоббисты хотели изменить правила процедуры по применению санкций к национальным делегациям в ПАСЕ, а, проще говоря, гарантировать, что они не будут применены в отношении России, чтобы она восстановила уплату взносов в бюджет СЕ. Идею продвигали сначала через итальянского депутата Микеле Николетти – инициатора создания и руководителя ad-hoc комитета, который и нарабатывал изменения в правила процедуры.



Сам Микеле Николетти с треском пролетел на парламентских выборах в Италии, однако о его идеях, которые в прошлом году активно продвигал даже генсек СЕ Турбьерн Ягланд, ссылаясь на трудное финансовое положение организации, не забыли. Накануне весенней сессии ПАСЕ появился похожий доклад, только уже авторства нидерландского парламентария Тини Кокса, основная цель которой изменить процедуры применения санкций. По словам члена Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардепа от НФ Георгия Логвинского, открытыми лоббистами такой идеи выступают представители, собственно, Нидерландов, а также Германии и Швейцарии. Основной аргумент снятия санкций с России такой же, как и полгода назад, – восстановление Россией ее взносов в бюджет СЕ. Дескать, без 32 млн евро, которые на сегодняшний день недоплатила Москва, Совет Европы находится в крайне затруднительном положении.



Тем не менее, по состоянию на вечер вторника, украинской делегации удалось "сбить" желание откровенных российских лоббистов протянуть изменения процедуры применения санкций поправками к соответствующему докладу Тини Кокса. Однако, по словам постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, это еще далеко не последняя попытка вернуть россиян к работе в ПАСЕ. Напомним, что после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Москву лишили права голоса, участия в наблюдательных миссиях и руководящих структурах ПАСЕ. С января 2015 года в знак протеста российская делегация перестала приезжать в Страсбург, а с 2017 года – платить ежегодные членские взносы в бюджет СЕ.



В интервью сайту "Сегодня" Дмитрий Кулеба рассказал, почему доклад Тини Кокса – это чистый шантаж, какие поправки к этому документу украинской делегации удалось протолкнуть, и могут ли российскую делегацию вообще исключить из Совета Европы.



- Осенью прошлого года эпопея с попытками "друзей" России вернуть ее делегацию к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы с треском провалились. Тогда дискуссии тоже шли именно вокруг взносов россиян, мол, Совет Европы просто не выживет без этих денег. И вот сейчас ситуация снова повторяется.



- Я убежден, что это шантаж. Шантаж тем, что, если мы не пойдем на уступки, то потеряем Россию. На западно-европейских политиков такие аргументы имеют очень серьезные влияния, потому что они очень боятся, что Россия добровольно выйдет из Совета Европы, если последняя не выполнит прихоти России.



- В прошлый раз поводом для снятия санкций с России был доклад итальянского депутата Микеле Николетти, на этот раз – нидерландского Тини Кокса.



- Это не то, чтобы повод. Просто из года в год продолжаются попытки что-то принять. В прошлый раз мы имели доклад Петры де Суттер (Бельгия – Авт.), до этого мы имели доклад по результатам деятельности ad hoc комитета под председательством Николетти. То есть, у них на столе постоянно находятся какие-то документы, которые они пытаются принять, чтобы создать условия для возвращения россиян. На этот раз там очень длинный документ о будущем ПАСЕ и Совета Европы. Но ключевые положения, ради которых все это закрутилось, касаются идеи о том, что Ассамблея в этом документе должна признать, что она готова реформировать собственный механизм санкций и поделиться этими полномочиями с Комитетом министров, где заседают послы государств-членов.



То есть, если сейчас ПАСЕ может сама применять санкции, то в случае введения нового механизма, самостоятельно она не сможет их использовать без согласия Комитета министров. А это, по сути, приведет к тому, что практически применить санкции будет вообще невозможно, так как политические комбинации в Комитете министров очень сложные и всегда можно создать "коалицию", чтобы заблокировать решение о применении санкций. В этом и заключается коварство идеи, которая продвигается. Формально все рассказывают, что речь идет об укреплении санкционного механизма, а на самом деле речь идет о том, что механизм красиво будет существовать на бумаге, однако на практике его применить будет невозможно. Более того, невозможно применять не только по России, но и вообще по любому государству-члену Совета Европы. Именно в этом и заключаются ключевые положения документа, ради которых и заварилась вся эта каша. Ну и характерно при этом, что господин Кокс является одним из наиболее откровенно пророссийских членов ПАСЕ. Именно ему, почему-то, доверили это продвигать.

- Еще в понедельник Владимир Арьев сообщал, что в политическом комитете изменили текст доклада и Россия проигрывает. Его же слова вчера фактически подтвердили Борислав Береза ​​и Елена Сотник. По их словам, комитет поддержал ключевую правку украинской делегации о том, что "любые новые механизмы по санкциям будут только дополнительными". То есть, это победа?

- Думаю, что доклад будет принят. Обычно ассамблея поддерживает поправки, которые прошли комитет. Суть правки Елены Сотник заключается в том, что новый механизм применения санкций не отменяет имеющиеся полномочия ПАСЕ. То есть это такая компромиссная формулировка. Наши оппоненты хотят новый механизм – они его получают. Мы хотим, чтобы полномочия ПАСЕ применять санкции были сохранены, и они сохраняются. Но я знаю, какую лоббистскую работу уже развернули российские лоббисты, чтобы попытаться "сломать" эту правку и отклонить ее в зале. Поэтому борьба будет продолжаться до последней секунды. Однако, в каком бы виде этот доклад сейчас ни был принят, надо понимать, что это лишь очередной бой. Не стоит надеяться, что это последняя попытка россиян реформировать ПАСЕ под себя. Каждый следующий такой бой будет не менее ожесточенным, поэтому это еще не конец истории.

- Какой расклад сил "за" и "против" этого доклада?

- Сейчас мне трудно оценить в процентах, сколько за кого. Дебаты все покажут. Вообще-то, депутаты не очень хотят лишать себя тех полномочий, которые они имеют, и делиться ими с правительством. Всем хорошо известно, что обычно парламент контролирует правительство и имеет последнее слово. Сейчас пытаются все сделать наоборот и депутатам это очень не нравится. Но на позицию депутатов пытаются воздействовать с помощью аргумента, мол, мы потеряем Россию. А терять Россию и допускать ее выхода из Совета Европы здесь не хотят – это факт. Готовы критиковать, дискутировать, политически давить, но терять их здесь не хотят. Хотя я убежден, что Россия из Совета Европы не выйдет. Оппоненты Украины, играя вокруг этого аргумента, просто используют тактику запугивания выходом России. И проводится эта работа очень активно, однако проводится и контрработа. Мы и наши партнеры объясняем: если эта реформа будет проведена, то это подвесит демократические процессы в Совете Европы в целом, а также нивелирует статус ПАСЕ, превратив ее в говорильню. То есть, если сейчас ПАСЕ – это реальный инструмент влияния на государства, то после этой "реформы" она превратится просто в говорильню. Поэтому сейчас идет такая борьба нарративов.

- По словам генсека Совета Европы выглядит так, что 32 млн евро – это вопрос выживания организации. Однако, если разделить эту сумму на все 46 стран-членов СЕ, получается почти по 700 тыс. евро. К примеру, в прошлом году Украина добровольно внесла в бюджет СЕ $ 400 тыс.

- Совет Европы был создан, чтобы защищать определенные принципы и ценности, а не бегать в поиске денег и становиться на колени перед теми, кто может дать дополнительные деньги. Даже некоторым коллегам, которые искренне поддерживают возвращение России, искренне боятся, что Россия выйдет из Совета Европы, им при этом стыдно вспоминать аргумент о деньгах, потому что они понимают, насколько это цинично и лицемерно. Однако это любимый аргумент генсека Турбьерна Ягланда, который говорит, что без российских денег никак.

- Судя по сообщениям членов украинской делегации в Facebook, ключевые для нас правки в доклад Тини Кокса удалось внести. Однако, как Вы уже сказали, это не последний бой. К чему еще может прибегнуть Российская Федерация?

- Впереди процедурные бои. Следующий, который для общественности пройдет незамеченным, состоится в Комитете министров на уровне послов о том, какую позицию должны занять министры по этой санкционной реформе. Потому что нельзя реформировать санкционный механизм без согласия Комитета министров. Однако поскольку заседание соответствующего Комитета происходит конфиденциально, рассказать о том, что именно там будет обсуждаться, я не смогу. А следующий бой – это 17 мая – это министерское заседание Совета Европы, где соберутся министры, которые должны формализовать позицию, которую подготовят послы. И именно там будет следующий бой, потому что мы уже видим системные усилия имитировать консенсус правительств по санкционной реформе, которого нет. И любой, кто будет утверждать, что Комитет министров единодушно поддерживает эту реформу санкционного механизма – это манипулятор, потому что мысли в Комитете министров очень разные.

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