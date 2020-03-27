Интервью с депутатом Черневым: Единственный шанс удержаться на плаву – помощь от МВФ

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь всего мира. Страны в буквальном смысле закрылись до конца апреля. Остановилось все: общественный транспорт, бизнес, люди сидят по домам, пережидая вспышку болезни. Из-за заражения COVID-19 уже нескольких украинских народных избранников руководство ВР думает, как провести внеочередную сессию. Спикер Дмитрий Разумков не исключает, что депутаты могут собраться на голосование под открытым небом.

По словам парламентариев, риск большой, но работать надо, потому что на повестке дня – внесение изменений в госбюджет, чтобы перераспределить средства на борьбу с последствиями пандемии, а также законы, необходимые для получения кредита МВФ. Однако, есть в карантине и свои плюсы. Из-за закрытых границ минимум до 24 апреля не состоится заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, где должны были подписать создание скандального Консультативного совета.

Что об этом думают во фракции "Слуга народа"? Как будут возобновлять сотрудничество с МВФ? Обо всем этом сайт "Сегодня" поговорил с депутатом от "Слуги народа", председателем Постоянной делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егором Черневым.

- Дата внеочередного заседания Верховной Рады 28 марта уже окончательная?

- Насколько я понимаю, не окончательная. Пока я не видел ни объявления президента о внеочередном заседании, ни председателя ВР. Думаю, сегодня должно быть.

- Что будет рассматривать парламент?

- Окончательной повестки дня еще нет. Есть много предложений, в том числе и закон о банках, которому еще предстоит пройти комитет, и изменения в законодательство о возможности проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференций и онлайн голосований. Однако, повторюсь, я не видел финальной повестки дня.

- Правда ли, что внеочередное заседание хотели провести во дворе ВР или даже на стадионе "Динамо"?

- Рассматриваются различные варианты. Парламентарии, как и врачи, и военные, несмотря ни на войну, ни на пандемию, должны выполнять свои обязанности. Поэтому сейчас идет поиск различных вариантов, как сделать работу ВР с одной стороны возможной, а с другой – безопасной, чтобы не подвергнуть еще большее количество народных депутатов опасности заразиться коронавирусом. Мы знаем, что уже есть несколько подтвержденных случаев среди парламентариев. Если большая часть депутатов заболеет – это парализует парламент. Это фактически вопрос национальной безопасности.

- Как Вы вообще относитесь к целесообразности проведения пленарных заседаний ВР во время карантина? Потому что, с одной стороны, Вы правильно сказали, что парламент должен работать и принимать законы, по которым украинцам жить, в том числе, и во время карантина. С другой стороны, если половина ВР переболеет, то принимать законы будет вообще некому.

- Народные депутаты не могут самоустраняться от выполнения своих обязанностей. Особенно во время пандемии, войны и крайне сложной экономической ситуации. Поэтому, я считаю, что нужно искать решения и механизмы. Будет ли это стадион, или двор ВР, или любое другое помещение, которое позволит уменьшить риск возможного заражения...

- Правительство продлило карантин до 24 апреля. Поддерживаете такой шаг? Почему отказались от введения чрезвычайного положения (ЧП)?

- Здесь нужно понимать, что ЧП было бы еще более жестким для бизнеса и вообще для передвижения людей. С одной стороны, нам действительно нужно уменьшить контакты людей между собой. С другой – нам надо все же удержать экономику. Мы понимаем, что карантин – это фактически остановка многих бизнесов, уменьшение поступлений в государственный бюджет, снижение доходов граждан. Должны быть компенсаторы. Поэтому вводить ЧП с еще более жесткими мерами пока нет необходимости. К тому же, официальные данные по заболеваемости у нас, все же, слава Богу, не так высоки и мы должны сделать все, чтобы они не росли.

- Понятно. Введение режима ЧП в первую очередь ударило бы по экономике, чего мы себе сейчас позволить не можем.

- Да. Мы понимаем, что надо балансировать между недопущением развития вспышки инфекции и нагрузкой на экономику. Я общаюсь с нашими международными партнерами. Многие из них говорят, что Украина правильно сделала, что очень вовремя ввела карантинные меры. Именно поэтому у нас нет такой картины, как в некоторых европейских странах.

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- Это правда, что среди предложений по изменениям в госбюджет, которые правительство подало в ВР, предлагается сократить расходы на образование и науку на 5 млрд грн?

- Знаю, что есть предложение от правительства по секвестру бюджета. Сейчас надо более детально изучить, какие именно статьи бюджета они предлагают уменьшить и тогда принимать решение, голосовать за это в зале именно в таком виде, или отправить на доработку. По моему убеждению, образование и наука являются стратегически важными для страны отраслями, и мы должны найти возможности, чтобы секвестр их коснулся меньше.

- Вы поддерживаете законопроект Руслана Стефанчука №3250 о проведении пленарных и заседаний комитетов в режиме видеоконференций? По словам юристов, он противоречит решению КС от 17 октября 2002 года.

- Я считаю, что мы обязаны найти юридическое и техническое решение, каким образом не допустить прекращения работы пленарных заседаний ВР. Я готов собраться и под открытым небом в поле, и на стадионе – не важно. Однако ВР должна работать. Заседание комитетов в режиме видеоконференций – здесь я вообще не вижу проблемы. Еще до эпидемии начали внедряться онлайн сервисы, в некоторых комитетах они уже работают несколько месяцев, там голосование идет через планшеты.

- Мы не могли не заметить Ваше и заявления некоторых Ваших коллег о необходимости принятия законопроекта №3260, что сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков. Речь идет о ПриватБанке. Есть ли шансы на его принятие? Что думают во фракции?

- Думаю, шансы есть. Я знаю, что многие люди поддерживает законопроект. Конечно, есть и оппоненты.

- Давайте тогда скажем честно: без денег МВФ, еще и в условиях мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Украине просто не выжить?

- 2020 год очень сложный – на него приходится пик выплат по нашим внешним долгам и кредитам. На все это накладывается пандемия, карантин, а это означает уменьшение поступлений в бюджет. Единственный на сегодня шанс удержаться на плаву – это фактически международная финансовая помощь от МВФ. А получение такой помощи является еще и своеобразным маркером для других инвесторов, в том числе и частных, что с Украиной можно иметь дело. Если мы не получим этого кредита, единственная, я думаю, страна, которая может нам оказать финансовую помощь, будет Россия. Мы уже это проходили в 2013 году и прекрасно понимаем, к чему это может привести. Деньги от агрессора – абсолютно неприемлемый для нас вариант.

- Ни для кого не секрет, что принятие законопроекта №3260 является рекомендацией МВФ, как и земельная реформа. Какие здесь шансы?

- Земельная реформа не может быть вынесена на внеочередную сессию. Мы вошли в рассмотрение этого вопроса на очередной сессии, поэтому и закончиться его рассмотрение должно также на очередной сессии. Единственное, что на внеочередном заседании мы можем принять календарный план, по которому, например, со следующей недели мы выходим на работу в режиме пленарных заседаний (по действующему сейчас календарному плану с 30 марта по 10 апреля ВР работает в комитетах – Авт.). Если я не ошибаюсь, нам осталось пройти около 800 правок. Это два-три дня работы в сессионном зале.

- Но, я правильно понимаю, что земельная реформа в переговорах с МВФ отошла на второй план? Критическим является именно принятие законопроекта №3260?

- Фактически, да. И рынок земли, и закон о банках стоит на повестке дня от МВФ для получения кредита. Но больший акцент все же делается на закон о банках.

- Мы также не могли не заметить Ваше и обращение некоторых Ваших коллег (а точнее 53-х, так как 7 отозвали свои подписи) к Владимиру Зеленскому о подписанном 11 марта в Минске проекте решения ТКГ о создании Консультативного совета. Вы были на встрече с Андреем Ермаком вечером 13 марта в ОПУ? Что он говорил?

- Да, был. Он объяснял, что это выполнение Минских договоренностей о необходимости консультаций с представителями ОРДЛО. В принципе, его логика мне понятна. Также он отмечал, что это не переговоры с так называемыми "администрациями" "ДНР"/"ЛНР", что это должен быть представительский орган от общественных организаций. Это были основные аргументы с его стороны. По моему и мнению моих коллег, которые подписали обращение, эта формальность может стать первым шагом к фактическому признанию так называемых "ДНР"/"ЛНР", и использованию Россией этой переговорной площадки (Консультативного совета – Авт.) как инструмента для вывода себя из переговоров в качестве стороны конфликта и ответственной за развязывание войны на Донбассе.

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- Андрей Ермак на встрече не говорил, что если депутаты, гражданское общество и эксперты будут против, то решение о создании Консультативного совета не подпишут?

- Мы разошлись на том, что продолжим консультации с ОПУ. Мы со своей стороны позже предоставили предложения, каким образом можно выйти из этой ситуации, что можно сделать, выполняя, в том числе, Минские договоренности. Ждем реакцию президента.

- Вы согласны с тем, что фракция "Слуга народа" не монолитна и после ряда событий внутри уже сформировалась устойчивая оппозиция?

- Оппозиция к кому или к чему?

- К остальным вашим коллегам, которые, например, одобряют решение о создании Консультативного совета, не хотят поддерживать законопроект №3260...

- Если вы наблюдали за нашей фракцией с самого начала, некоторые наши коллеги позволяли себе критиковать и правительство, и других своих коллег. И их почему-то не называли оппозицией. Мы стоим на государственных позициях, и не являемся оппозицией к самим себе – к власти. Мы абсолютно проукраинские, проевропейские, и я не думаю, что наша позиция приведет к какому-то расколу во фракции. Потому что, согласитесь, очень странно выступать против проукраинской, государственной и проевропейской позиции. Кто тогда, простите, работает против государства? Я не считаю, что есть какой-то раскол. Когда мы четко заявили о своей позиции, выкристаллизовалась и структурировалась основа монобольшинства. А те, кто против, уверен, они в меньшинстве.

- Об отставке Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря СНБО. Как председатель украинской делегации в ПА НАТО, пожалуйста, объясните украинцам, правда ли то, что страны с военными конфликтами в НАТО не берут?

- Здесь надо отдать должное "гениальности" Сергея Сивохо, который в одном предложении соединил две абсолютно негосударственные позиции по "внутреннему конфликту" и якобы тому, что нас "с внутренним конфликтом не могут взять в НАТО". На самом деле ни один документ НАТО не содержит информации или ссылки о том, что страна, где продолжаются военные действия, не может стать членом Альянса. Более того, даже генсек НАТО постоянно подчеркивает, что единственной преградой на пути к членству в Альянсе для Украины является скорость проведения реформ. Каждый год мы выполняем Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО. Там очень много требований. Именно их выполнение и проведение реформ является залогом нашего членства в НАТО, но отнюдь не "внутренние военные конфликты", о которых говорит Сергей Сивохо, которые внутренними на самом деле не являются.

- То есть, Вы считаете, что Сергей Сивохо должен быть уволен с должности внештатного советника секретаря СНБО?

- Абсолютно. Я считаю, что человек, который не понимает, что происходит в стране, не может представлять ни СНБО, ни любой другой орган государственной власти.

- Весенняя сессия ПА НАТО 22-25 мая в Киеве. Она переносится?

- Мы сейчас ведем переговоры с Секретариатом ПА. С большой долей вероятности – да, она будет перенесена. Очень сложно прогнозировать, что будет в мае. Сейчас мы обсуждаем альтернативные даты. Возможно, ПА НАТО будет перенесена на месяц или несколько, возможно, и на больше.

- Расскажите пожалуйста, чего мы от нее ожидаем/ожидали: принятия конкретных решений, заявлений?

- Сейчас в НАТО 30 стран-членов. Кроме того, есть страны-партнеры, такие, как Австралия, Израиль и другие. Это означает, что в Киеве соберутся парламентарии из около 40 стран. Это очень мощная площадка для коммуницирования об Украине. Ведь все эти парламентарии будут в дальнейшем влиять на свои правительства, которые, в свою очередь, будут принимать решение о предоставлении Украине ПДЧ. И, напомню: решение о вступлении Украины в НАТО должны ратифицировать национальные парламенты стран-членов Альянса. То есть, ПА НАТО – это, прежде всего, площадка для донесения наших месседжей, для ознакомления этих стран с Украиной, что у нас происходит, как внедряются реформы, как мы обновляемся, какими темпами идем в НАТО. И, конечно, один из основных наших месседжей – показать, что Украина сегодня держит восточный фронт Западного мира. Именно Украина приняла на себя удар РФ, которая, я думаю, имеет более амбициозные цели – доминирование в Европе.

- Я, собственно, веду к Enhanced Opportunity Partnership (программа Партнерства расширенных возможностей), к которой мы стремимся присоединиться. Площадка ПА НАТО очень подходит, чтобы еще раз об этом заявить.

- Это абсолютно не связанные вещи. Все же ПА не является составной НАТО – это парламентское измерение. На этой Ассамблее не принимаются решения ни по членству, ни о предоставлении любого статуса. Но это параллельные процессы. И сегодня у нас достаточно большие шансы присоединиться к Enhanced Opportunity Partnership, которое позволит нам усилить взаимодействие со странами НАТО в разведке, в операционном слаживании наших военных с военными НАТО.

Напомним, накануне лидеры парламентских фракций встретились с руководством Кабмина. Заседание проводили в масках, очках и перчатках. Подробнее – в сюжете:

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