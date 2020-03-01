Интервью с Кулебой и марши оппозиции в России – Реальная политика с Евгением Киселевым

- Как в России прошли марши и митинги оппозиции, посвященные пятилетию убийства Бориса Немцова?
- Кто может стать соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США?
- Интервью с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, а также интервью с генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом.
Обо всем этом будет идти речь в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", которая выйдет в эфир
в воскресенье, 1 марта, в 21:00 на телеканале "Украина 24"
Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":
Напомним, эфир "Реальной политики…" 23 февраля был посвящен полугодию деятельности Кабмина Гончарука, массовым протестам в Новых Санжарах и выборам в США .
Напомним, в нескольких городах России прошли акции к пятой годовщине убийства Бориса Немцова. Их участники требовали найти заказчиков убийства оппозиционного политика у стен Кремля. Россияне скандировали "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя – Борис Немцов" и "Свободу политзаключенным".
Также сообщалось, что вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом Североатлантического альянса даже если Крым и часть Донбасса будут оставаться под российской оккупацией.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк