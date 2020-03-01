Интервью с Кулебой и марши оппозиции в России – Реальная политика с Евгением Киселевым

В программе поднимут важнейшие вопросы украинской и международной политики

Как в России прошли марши и митинги оппозиции, посвященные пятилетию убийства Бориса Немцова?

Кто может стать соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США?

Интервью с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, а также интервью с генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом.

Обо всем этом будет идти речь в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", которая выйдет в эфир

в воскресенье, 1 марта, в 21:00 на телеканале "Украина 24"

Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня":

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Напомним, эфир "Реальной политики…" 23 февраля был посвящен полугодию деятельности Кабмина Гончарука, массовым протестам в Новых Санжарах и выборам в США .

Напомним, в нескольких городах России прошли акции к пятой годовщине убийства Бориса Немцова. Их участники требовали найти заказчиков убийства оппозиционного политика у стен Кремля. Россияне скандировали "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя – Борис Немцов" и "Свободу политзаключенным".

Также сообщалось, что вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом Североатлантического альянса даже если Крым и часть Донбасса будут оставаться под российской оккупацией.

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