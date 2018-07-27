Интервью с Вадимом Новинским: "На нашем крестном ходе будет свыше 100 тысяч верующих"

Народный депутат в эксклюзивном интервью рассказал "Сегодня" о праздновании в Киеве 1030-летия Крещения Руси, чему будет посвящено многотысячное молитвенное шествие, как сам пришел к твердой вере и почему больше не охотится

— Вадим Владиславович, в субботу все православные отмечают 1030-ю годовщину Крещения Руси. Расскажите, как человек верующий и многое делающий для церкви, как планируется провести этот праздник в Украине, в частности в Киеве?

— Этот великий праздник всегда отмечался в Украине очень широко, особенно если это дата, кратная пяти годам. Например, на празднование 1025-летия к нам приезжали шесть патриархов. Сейчас, учитывая сложную ситуацию в Украине, патриархов среди гостей не будет. При этом уточню, что информация, будто бы предстоятели поместных церквей проигнорировали приглашение из Украины, неправдива. Блаженнейший митрополит Онуфрий их и не приглашал, а попросил прибыть лишь представителей всех поместных церквей. Приедут почти все, на уровне архиепископов и митрополитов, за исключением двух церквей.

Празднование наша святая каноническая Украинская православная поместная церковь начнет сегодня, 27 июля, на Владимирской горке. Там будет отслужен молебен за мир и согласие в Украине, который возглавит Блаженнейший митрополит Онуфрий. Делегация Вселенского патриархата из Константинополя прилетает чуть позже начала молебна, потому в церемонии на Владимирской горке они участвовать не будут. Затем, сегодня же, сразу после молебна, иерархи, священники и верующие пройдут крестным ходом от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Там состоятся праздничные богослужения, которые закончатся 28 июля.

Думаю, что в крестном ходе примет участие очень большое количество верующих, которые во время шествия с иконами и хоругвями будут молиться Богу, Богородице и Киево-Печерским святым, чтобы они даровали нам мир, согласие и спокойствие в стране. Чтобы прекратилась война на Юго-Востоке Украины, в которой каждый день гибнут украинцы.

— Ожидаете ли вы конфликты во время шествия?

— К сожалению, некоторые представители власти не только не поддерживают наш крестный ход, но даже пытаются помешать его организации. Такая информация поступает в оргкомитет по проведению 1030-летия Крещения Руси. Я, как народный депутат Украины, направил по этому поводу депутатские обращения в ГПУ, СБУ и МВД. Хотя МВД как раз очень конструктивно сотрудничает с представителями митрополии по обеспечению безопасности при проведении крестного хода. У полиции есть опыт такой работы. Например, в 2016 году, когда звучали угрозы в адрес крестного хода, правоохранители сумели обеспечить безопасность. Мы ожидаем, что так будет и в этом году. Угрозы со стороны определенных группировок поступают, например о блокировании Киево-Печерской лавры. Но я бы не советовал им так поступать. В шествии, думаю, примет участие свыше 100 тысяч человек, мирных, с детьми, мешать им не стоит. Пусть лучше присоединяются к шествию. Да и вообще на этом молитвенном шествии сегодня рады видеть всех, кто хочет стране мира, стабильности и согласия, вне зависимости от идеологических взглядов и политических пристрастий. Это никакое не политическое шествие, тут нет партийных флагов, а есть единственное знамя — Христос.

— Каково ваше личное участие в организации крестного хода? Вы член оргкомитета?

— Нет, официально в числе организаторов не состою. Но много общаюсь с иерархами нашей церкви, как могу, помогаю в организации празднования годовщины Крещения Руси. Не как депутат, а как один из миллионов верующих нашей церкви. И сам буду принимать участие в крестном ходе, как делаю это каждый год. Считаю это своим, пусть небольшим, вкладом в дело продвижения мира в Украине.

— Еще один вопрос, связанный с религией. Известно, что наши власти обратились к патриарху Константинопольскому с просьбой о получении томоса, то есть разрешения на получение автокефалии для Украинской православной церкви. Стоит ли ожидать, на ваш взгляд, такого разрешения?

— У нас церковь отделена от государства, потому такое обращение должно исходить от Поместного Собора канонической православной церкви. Но для начала надо преодолеть раскол в православной церкви страны, ибо в противном случае автокефалия не даруется. Затем, как уже сказал, если у церкви есть желание автокефалии, собирается Поместный Собор, и на нем принимается обращение к матери-церкви с такой просьбой. У церкви есть свои законы, им уже более 2000 лет, и иных трактований не может быть. К тому же по этим законам, если даже украинская церковь получила бы разрешение на автокефалию, оно должно быть одобрено всеми православными церквями мира. И тогда автокефалия вступит в силу. Впрочем, нынешний статус нашей канонической церкви — практически автокефалия, мы ни от кого не зависим ни в организационно-административном, ни в финансовом плане. Патриарх Константинопольский Варфоломей — мудрый человек, потому я уверен, что получение томоса в такой ситуации невозможно, и его не будет ни сейчас, ни через год.

— Какой храм в Украине вам наиболее духовно близок? Есть любимая церковь? А домашняя или домовая церковь имеется?

— Любимой церкви нет, я молюсь в любом храме, который близок к месту, где нахожусь. Но конечно, одним из столпов мирового православия и духовным сердцем Украины является Киево-Печерская лавра. Домовой церкви у меня пока нет. Может, когда-то, даст Бог, будет. Ныне же мне хватает комнаты, где я могу помолиться.

— Вы часто молитесь в храмах?

— Стараюсь не пропускать церковных праздников, обязательно хожу на воскресную молитву. Даже если я на отдыхе, стараюсь найти церковь в радиусе хотя бы 100 километров и поехать туда на воскресное богослужение.

— Как вы стали глубоко верующим человеком? Был какой-то толчок?

— Ну, глубоко верующий или нет, не мне судить... Толчка не было. Просто лет 20 назад я попал в известный всему православному миру монастырь Оптина пустынь. Пробыл там три дня и уехал оттуда другим человеком. Вера затронула мое сердце. Это, конечно, был лишь первый шаг, по-настоящему к вере люди приходят не сразу. Без работы над собой можно просто забыть то ощущение, которое получил тогда. Следование Божьим заповедям — путь нелегкий, в первую очередь потому, что это борьба с самим собой. Тяжелей борьбы, чем с собственными грехами, страстями, просто нет. Зато когда у тебя в душе мир, это особое состояние, ценнее его не бывает ничего. Стараюсь его не терять. Конечно, в наше время сохранить мир в сердце очень непросто. Бывает, захлестывают всплески эмоций, искушений... Помогает с этим бороться молитва.

— Если есть свободное время, как его проводите? Есть ли хобби? Может, книги или, скажем, рыбалка?

— Свободное время, если оно есть, стараюсь проводить с семьей. А читаю, когда возможно, Священное Писание либо поучения святых отцов.

Рыбалку люблю, но рыбаком не являюсь. Могу на отдыхе порыбачить, например на озерах. Когда-то увлекался охотой, особенно на пернатую дичь — утка, перепел, куропатка. Но меня рукоположили в иподьяконы, и охотиться уже не имею права. А рыбу ловить можно.