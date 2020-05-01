Интервью с вице-премьером Вадимом Пристайко: "Мы не видим угроз, что безвиз для Украины будет осложнен"

На днях Украину всколыхнул скандал о якобы запрете украинским сезонным работникам выезжать за границу на заработки. В правительстве Финляндии заявили, что Украина не дает разрешение на организацию таких чартеров, которые, к слову, оплачивает принимающая сторона. В среду, 29 апреля, поздно вечером из "Борисполя", наконец, вылетел чартерный рейс с легальными работниками в Лондон.

За несколько часов до этого премьер-министр Денис Шмыгаль уполномочил вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко вести переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам. Именно в этот день сайт "Сегодня" пришел к Вадиму Пристайко на интервью. Вице-премьер заверил, что ни о каком запрете на выезд речь не идет, более того – чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

В первом после назначения на должность вице-премьера интервью для сайта "Сегодня" и специального проекта SmartTalk Вадим Пристайко также рассказал, как коронавирус повлияет на наш безвиз с ЕСиможно ли украинцам планировать свои летние отпуска за границей.

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- Предлагаю начать с пандемии коронавируса и карантина, в котором мы все живем уже второй месяц. Каким будет мир и Украина в частности после окончания карантина?

- Интересный вопрос. Мы только начали с вами определять, что такое социальная дистанция. Даже сейчас во время интервью сидим на расстоянии 2,5-3 метра. Каким образом изменится мир, что будет нового? Сейчас появляется много идей, спекуляций, но никто точно не знает. Перейдем ли мы все массово в онлайн? Или получим такой иммунитет, что сможем легко пережить следующий вирус? Или, наконец, поймем, что нам надо как-то менять свои привычки? Может, мы прекратим здороваться за руку и продолжим здороваться, как индусы? Бытовые мелочи, безусловно, изменятся. Изменится ли политика государств? Некоторые страны и лидеры постоянно говорят об изоляционизме. Некоторые говорят, что нам надо выйти из кризиса вместе. То есть, или мы победим вирус все вместе, или он будет оставаться в некоторых уголках планеты и постоянно о себе напоминать. В любом случае наша планета становится слишком маленькой для того, чтобы позволять себе так "местечково" решать этот вопрос. Какой-то новый толчок к глобализации обязательно будет.

- А как изменится Украина?

- Видите, наша "Мрия" (самолет Ан-225. – Авт.) стала настолько востребована в мире, что когда я общаюсь с президентом "Антонова", он уже даже не радуется (смеется. – Авт.). Самолеты у них еще есть, но не хватает экипажей, чтобы осуществлять все эти полеты. Наши программисты, наконец, получили полную свободу действий, могут творить и быть востребованными. Даже некоторые наши производители, тем более, ЕС открыл бесплатный доступ к ранее платным стандартам для производства защитных средств от коронавируса. Поэтому массовое производство спирта (для медицинских целей. – Авт.) оказалось чрезвычайно нужным здесь, в Украине, а также в качестве гуманитарной помощи другим нациям. То есть некоторые сферы зажили иначе, не ожидая этого. Однако, некоторые, безусловно, переживают сложные времена. Правительство приняло определенные решения, которые позволяют Украине постепенно восстанавливаться после карантина. Восстановится ли она до такого состояния, как была? Посмотрим.

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- На прошлой неделе Греция предложила ввести "паспорт здоровья". То есть у всех въезжающих должна быть справка об отсутствии COVID-19. На этой неделе об этом обмолвились и в ЕС. К чему готовиться украинцам, когда, наконец, откроют границы?

- ЕС действительно обсуждает этот вопрос, потому что один из членов ЕС его поднял. И даже не один. Есть рекомендация ВОЗ, которая не рекомендует прибегать к таким действиям (введению паспортов здоровья). На сегодняшний день правительство разделяет то, что рекомендует ВОЗ. Потому что можно получить "паспорт", а завтра где-то в троллейбусе по дороге домой подхватить вирус. Более того, ситуация осложняется тем, что фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом, в частности, в Китае. Поэтому, насколько такие меры (по внедрению "паспорта здоровья". – Авт.) эффективны – это важный вопрос, на который, я уверен, ни в Греции, ни в ЕС нет ответа.

Какое будет принято политическое решение на фоне паники и националистических требований? Я думаю, что это может быть что-то вроде медицинских страховок, наличие которых требуется от каждого туриста, который следует в европейскую или любую другую страну. Так же и с Украиной, кстати. Многие тропические страны, например, требуют от въезжающих показать список прививок. Думаю, что-то близко к этому в окончательном документе ЕС и будет. Но я точно не предполагаю, что безвиз с Украиной будет каким-то образом осложнен.

Реклама Вадим Пристайко / Фото: Игорь Рец, Сегодня

- О безвизе мы еще поговорим. Сейчас прикладной вопрос. Планировать ли украинцам летние отпуска в Европе? Это безопасно? Потому что была информация, что, например, Италия может вообще закрыть свои границы для иностранцев до конца года. Правда ли это? Возможно, и другие европейские страны подумывают это сделать?

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- В таких странах, как Италия, которая больше всего пострадала, есть целый спектр идей. Начиная с того, может вы читали, когда правительство будет компенсировать часть стоимости авиабилетов...

- Да, на путешествия в Сицилию...

- Заканчивая тем, чтобы вообще запретить, и рекомендовать гражданам из северных европейских стран приехать в южные на отдых, проявив солидарность. Наверное, где-то посередине между этими двумя крайностями и находится то, что мы будем наблюдать летом. Другой интересный вопрос с теми нашими гражданами, которые еще месяц назад брали туры, условно, по $100 в пятизвездочном отеле по очевидным причинам, рискуя своей и жизнью и здоровьем своих близких, и ехали в эти туры. Многие из них, к сожалению, все еще остаются за рубежом. Сейчас у них заканчиваются средства для существования, сроки пребывания в гостиницах и туристические визы. Наше государство "вытягивает" этих людей рейсами, обсервируя их по прилету. Я бы призвал помнить, что любая поездка за границу даже в обычные времена – это риск. Вы сталкиваетесь с другой культурой, едой, условиями. Но этим летом, по меньшей мере я, планирую отдыхать в Киеве.

- То есть Вы не советуете украинцам планировать отпуска на это лето в Европе или где-то за границей?

- На сегодняшний день, когда все страны еще закрыты, когда уменьшено количество рейсов, когда даже Украина закрыта, я бы рекомендовал дважды подумать перед тем, как планировать на это лето поездки за границу.

- А теперь перейдем к нашему безвизу. На прошлой неделе европейские медиа со ссылкой на документ, который обсуждается послами 27 стран ЕС по политике Восточного партнерства, написали о недовольстве европейских стран результатами визовой либерализации. О чем, собственно, речь?

- Я не согласен с такими оценками. Мы не видим там критических замечаний. Да, дискуссия была. Но я хочу посмотреть на окончательный отчет, который еще не вышел официально. Тот документ, который мы видели на этапе подготовки, – положительный, особенно что касается Украины. Поэтому мы не видим никаких угроз, что безвиз для Украины будет каким-то образом осложнен. Более того, вы видите, что сейчас в Украине идет совсем другая дискуссия, что правительство Украины якобы не выпускает своих граждан работать. Это немножко другой вопрос и не тот безвиз, о котором мы с вами говорим. Это организованные поездки для работы на период, в большинстве случаев больше 90 дней. Но здесь совсем другая ситуация, и мы сейчас пытаемся определить для себя, как организованно предоставить возможность людям, которые хотят работать за границей, собственно, работать там. Эти люди ценятся за рубежом, они приносят своим семьям и Украине определенный доход. Пока мы не можем сейчас в Украине создать то количество рабочих мест за те деньги, которых они ожидают. Но мы над этим работаем.

- Ну, Вы же понимаете, как восприняло украинское общество заявления от правительства Финляндии и посла Эстонии, что наших рабочих не выпускают из Украины? Как "зраду". Притом, что чартеры оплачивают эти страны.

- Сегодня (29 апреля. – Авт.) премьер-министр уполномочил меня, и мы об этом говорили с послами ЕС и США, заниматься как раз этим вопросом более глубоко с этими странами. И вы совершенно правильно поставили вопрос – мы говорим с конкретными странами об организованных поездках украинских граждан на сезонные работы. И неправильно здесь некоторые используют слово "заробитчане", потому что мы сейчас говорим о сезонных работниках, которые едут на более долгий срок. Наверное, правительство не совсем докоммуницировало, что происходит на самом деле.

Закрывая границы на въезд/выезд, мы стараемся защитить жизнь наших граждан. И в большинстве случаев наши действия были направлены против тех людей, которые неорганизованно выезжают и заезжают, что постоянно грозит нарастанием инфекции и количества инфицированных. Мы же говорим о выезде на 3-6 месяцев, когда это организованные поездки. В Финляндии, если вы знаете, эти люди проходят обсервацию на месте, оплаченную правительством, или теми организациями, которые их нанимают. У них есть медицинское страхование, достойные зарплаты, достойные условия проживания и работы. Они делают это не первый год. Относительно таких людей мы продолжаем вести переговоры с каждой отдельной страной и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу. Пользуясь нашим с вами интервью, хочу объяснить, что одно дело "заробитчане", как их называют, и этот термин нам не нравится, которые выезжают постоянно дезорганизовано, и вы видите, какие наши области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте честно говорить – те, которые находятся вдоль границы.

- Черновицкая...

- Но совсем другой вопрос – это организованные поездки. Но мы очень хотим, как государство и экономика, создать для этих людей достаточно достойных рабочих мест здесь в Украине.

- То есть в ближайшее время все же будут организованы эти чартеры?

- Они будут организовываться постоянно. Но, знаете, опять же, не хочется, чтобы создавалось впечатление, что мы сначала не пускаем, а затем отправляем за границу наших людей. Мы действительно их ценим. Они приобрели определенную бизнес-культуру, знают, как заработать, рассчитывают на эти средства. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы эти люди остались и сделали вклад в экономику государства, к примеру, построив свои фермы по производству клубники. Мы не говорим, что они должны мести улицы или класть брусчатку. Нет. Но нам эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров в неизвестную страну с неизвестными условиями, чтобы зарабатывать. Такие люди нам действительно нужны. Но мы не Советский союз, мы не можем их держать насильно.

Во второй части интервью с Вадимом Пристайко, которая выйдет на сайте "Сегодня" 4 мая, читайте, когда и как пройдут саммиты Украина-ЕС и Восточного партнерства, как выполняется Соглашение об ассоциации, что отделяет Украину от промышленного безвиза с ЕС и достижения стандартов НАТО, а также об итогах первого года президентства Владимира Зеленского и отношениях с Россией.

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