Интервью с Владимиром Зеленским: Мы хотим построить другую страну

/ Фото: president.gov.ua

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Глава украинского государства Владимир Зеленский записал интервью "Откровенно с президентом". Во время интервью гарант ездит по Киеву за рулем автомобиля Tesla. Он рассказал об отношениях со своей командой, с семьей, о достижениях и ошибках, о разведении войск, а также о сложностях, с которыми столкнулся на посту президента Украины.

Полный текст интервью:

О Верховной Раде и "Слуге народа"

Есть плюсы, а есть минусы. Давайте начнем с плюсов. Самая главная победа этой Рады – проголосованные законопроекты. Принято около 70 законов. Среди них очень важные: это и закон о незаконном обогащении, и действительно громкий закон о снятии неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генеральной прокуратуры, много законов для улучшения бизнес-климата в Украине. Словосочетание "турборежим" мне говорили все: и европейцы, и Международный валютный фонд, и представители ЕБРР и Всемирного банка – все очень довольны. Даже говорят: "Давайте чуть помедленней". Минус – в принципе, не все представители партий ходят на работу. Минус в том, что другие партии не хотят голосовать. И это правда. Каждый из них считает, что он – главный оппозиционер власти. Есть некоторые ошибки, нравственные поступки, есть депутаты, которые не хотят голосовать за те или иные законы. Хотя мы договаривались: когда обсуждаются законопроекты на заседаниях, на фракциях, в комитетах – там, пожалуйста, спорьте. Но на заседаниях Верховной Рады, если 70% партии "Слуга народа" будет за тот или иной законопроект еще перед голосованием, то мы все голосуем. Поэтому мы все очень внимательно – и я лично – следим за статистикой. Есть минусы по поводу голосования того или иного депутата, но мы за всем этим следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года. То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу. Не все законопроекты популярны. Не просто так же их не принимали депутаты Верховной Рады на протяжении 30 лет. Я понимаю нашего главу фракции, и Давиду (Арахамии. – Ред.) сложно, и замам главы (фракции. – Ред.) сложно. Потому что такой партии никогда не было. 254 человека. Есть люди, которые знают все законы, они образованные, ведущие экономисты с практикой и опытом, юристы. А есть обычные люди: они фермеры или с любых предприятий. Они, простите за такое слово, долго "въезжают". Но, с другой стороны, они показывают и отношение того или иного класса, и подсказывают тебе, где есть ошибки в законах, потому что они – представители разных слоев общества. Пока в ВР у нас демократия. Но пока что.

О критике

Критикуют все: и нашу Раду, и наше правительство, и меня лично. Все это происходит и в Facebook, и на других интернет-сайтах. Им сложно, они должны сосредоточиться на тех законах и тех реформах, которые должны после голосования воплощать в жизнь. Такого молодого правительства никогда не было. Здесь также есть плюсы и минусы. Нет коррумпированного опыта – это большой плюс. Мы сказали, что будет полная перезагрузка – да, это большой риск, но это и большой плюс. Ждем до конца этого года. Кто не сможет, с тем будем прощаться. Нам говорили: смотрите, этот президент не доживет до октября, это правительство будет существовать максимум два месяца. Нам говорили, что доллар будет по 100, что все международные партнеры от нас отвернутся, нам говорили, что ни одного инвестора мы не сможем привлечь в Украину. Ничего из этого не произошло. Мы хотим построить другую страну. И они нам не нужны. Да, они руководят теми или иными телевизионными каналами, интернет-ресурсами, СМИ. Да, некоторые журналисты или блогеры ловят на этом хайп, кто-то на этом зарабатывает. Это их выбор. Бывшие политики не могут в этой системе найти для себя место, и они его не найдут. Они только могут выезжать за границу, но не все смогут выехать.

О правосудии

Не очень много посадок? И согласен, и нет. Дело Свинарчуков есть, Пашинский, Микитась, Дубневич. В Раде за Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся. А дальше будут приговоры людям, которых я назвал. А не будут – откроют другие дела, и никто не будет останавливаться. Сначала у нас не было Рады. Помните, мы давали в бывшую Раду возвращение закона о незаконном обогащении? Потом собралась новая Рада, и мы наконец проголосовали за этот закон. Но очень много больших финансовых групп и других партий лоббировали, чтобы не голосовать. Мы проголосовали, и скоро он начнет реально действовать. Поэтому будут не только посадки. Но и возвращение денег в бюджет. Это главное, ведь денег нет. Делом Майдана сейчас начинает заниматься прокурор (Виктор. – Ред.) Чумак. Мы как общество не видим результата этого дела. Но я уверен, что он будет.

О войне

Фейки, манипуляции, информационная война – ранее это была война с российскими СМИ. Сейчас это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то что мы несколько раз собирались с представителями СМИ, но некоторые не понимают, что они делают, как мне кажется. Потому что нет никакой капитуляции, мы не можем прекратить войну, не разговаривая с людьми. Как минимум, на "нормандском" процессе. Вы знаете, что мы долго шли к восстановлению "нормандского формата", три с половиной года уже. Давайте посчитаем, сколько людей погибло за это время. "Нормандский формат" направлен на то, чтобы возобновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возвращению наших территорий. Самое главное – возвращение пленных. Условия "нормандской" встречи – это разведение войск в Станице Луганской, в Золотом (Катериновке) и Петровском. Мы развели войска в Станице Луганской и даже сделали временный пешеходный мост. А сегодня уже заливают бетон, и будет фундаментальный мост построен. Там КПВВ, там свет, там "Швейцария". Некоторые люди действительно считают, что мы не можем себе позволить разведение войск, но это Минские соглашения. Вы видите, что мы развели войска в Катериновке, и ничего не произошло. Там совсем нет выстрелов. И в Станице Луганской тоже нет. Статистика такая: где есть разведение, там нет огня. Что касается Петровского – там поле, и нет никаких проблем с разведением, проблема только в сроках. 7-го числа начинается разведение. Наши войска готовы, наши военные – молодцы, разведение прошло стопроцентно. Мы разошлись на подготовленные позиции. Никакой "серой зоны" там нет. Там находятся представители полиции, Службы безопасности. А какой дальше план действий, в каких городах или местах будут разведены войска, какой формат обмена наших людей будет, какие сроки, какой формат может быть для местных выборов – все эти вопросы нужно задавать друг другу и решать на "нормандской" встрече. Но нужно проговаривать это, а потом уже приходить к нашему обществу и говорить о решениях. Никаких секретов от общества по этому поводу не будет. Существует пять Золотых, и одно из них оккупировано. Там были и боевики, и представитель российской Думы. Но он был не в том Золотом, которое контролируют украинские войска. Не верьте фейкам.

Об успехах и планах

Все видят наши успехи. К примеру, взять одну трассу, которую мы построили за три месяца. Запорожье – Мариуполь – 200 км, 70 км из которой строили три года. Мы построили за три месяца 130 километров. Дорога европейского уровня. Сейчас окружная в Днепре начинает строиться, обсуждается окружная Киева и еще несколько дорог. Но зимой мы не можем строить, поэтому у нас стройка начинается с 1 марта. Дорожный фонд мы увеличили в бюджете на 40%, еще деньги есть от международных организаций. У нас есть предложение от Министерства инфраструктуры построить около 4 000 км дорог в следующем году. Учитывая, что много денег на строительство куда-то уходило, где-то строительство увеличится на 60%. Люди увидят, что готовится проект запорожского моста, несколько мостов будут построены. Далее – задача 100 школ. Их или построят, или отремонтируют. Также будет реконструкция 100 стадионов. Еще построят 100 детских садиков по всей стране и 100 автобусов для этих школ, ведь многие из этих школ находятся в сельской местности. То есть мы строим школу, дорогу к этой школе и автобус, который везет учеников. По поводу Министерства обороны. Никогда еще не было такого большого бюджета: он увеличился на 16%. Мы гордимся этим. Уровень украинского языка, по моему мнению, растет. Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может, и невозможно знать язык на 100%, но я пытаюсь.

О сложностях

К этой работе привыкнуть невозможно. Люди говорят: к хорошему быстро привыкаешь, а это – реально очень сложная жизнь. Профессия отнимает все силы, время и иногда – желания. В конце вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья. И это утомительно не только для меня, но и для семьи. Потому что они потом спрашивают: "Ну что, ты согласен? Мы же договаривались сегодня в 21:00 встретиться". А ты об этом даже не помнишь. Ну, как говорят в Раде, – решение принято. Очень хотелось бы, чтобы все объединились: и общество, и люди, и территории. А за возвращение надо бороться, объединившись со СМИ. Журналисты должны работать соответственно с их профессией, но хотелось бы, чтобы все объединились ради одной победы. А победа у нас следующая: вернуть все и всех, никого на этом пути не потерять, и остаться объединенной страной, и далее сосредоточиться на реформах и экономике. Потому что нельзя все это воплощать в жизнь, пока разодрана вся страна. Это сейчас мечта. Большая мечта.

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