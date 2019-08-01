Фото: kmu.gov.ua

Интрига Зе-Кабмина: кто станет премьером и возглавит основные министерства Илья Требор https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD.jpg 2019-08-01T07:51:00+03:00 Политика Правительство может возглавить человек из МВФ, глава "Нафтогаза" или реформатор-варяг

Кабмин: три персоны

На роль премьер-министра Украины, по данным украинских, иностранных СМИ, экспертов и представителей команды президента, рассматривают сразу несколько кандидатур. Основных из них три. Первый — зам исполнительного директора от Укрaины в МВФ Владислав Рашкован. На заре своей карьеры он преподавал банковский анализ в одном из вузов Одессы, потом работал на руководящих должностях в частных банках, а с 2014-го был членом правления НБУ.

Вторая кандидатура — глава "Нефтегаза" Андрей Коболев. Здесь он работает с 2002 года, а в марте этого года Кабмин еще на год продлил его контракт. При этом Коболев ранее отмечал, что свое премьерство ни с кем не обсуждал, а сам хотел бы закончить все свои инициативы в "Нефтегазе".

Третьим называют экс-главу Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса. Литовский предприниматель в 2014-м стал одним из членов "спецназа реформ" — команды иностранных специалистов, которых пригласили на госдолжности в Украину. Под его руководством была запущена система электронных закупок ProZorro. Подал в отставку в феврале 2016-го, а покинул пост в апреле.

Кадры: кто на МЗ и МОН

По словам главы избирательного штаба "Слуги народа" Александра Корниенко, основным кандидатом на пост министра здравоохранения рассматривается основатель одной из крупных сетей частных клиник Михаил Радуцкий. Отметим, что на днях Зеленский назначил его своим внештатным советником. В 2014-м Радуцкий работал замглавой КГГА, отвечая за медицину, а позже занимался теми же вопросами, но уже на посту советника главы КГГА. Однако недавно он заявил, что не планирует возглавлять Минздрав, а готов, скорее, стать главой комитета ВР по здравоохранению. На этой неделе у него возник спор с действующей и. о. главы МЗ Ульяной Супрун. Причиной конфликта стали претензии Радуцкого к развитию украинской медицины, а также вопрос влияния генетических и расовых отличий на специфику лечения пациентов.

Кроме того, назвали в "Слуге народа" и претендента на пост министра образования. Им может стать нардеп, 11-й в списке партии Сергей Бабак. Экономическое образование он получил в Киевском национальном экономическом университете и в Эдинбургском университете Нейпира (Шотландия). Бабак является директором образовательных программ Украинского института будущего, был заместителем генсека Украинского национального комитета Международной торговой палаты, а также членом Нацагентства по обеспечению качества высшего образования.

Спикер: первый номер партии

На должность спикера Верховной Рады сегодня рассматривается только кандидатура главы партии "Слуга народа" и первый номер в ее списке Дмитрий Разумков. "Лицо" и главный спикер предвыборной кампании Владимира Зеленского окончал Киевский институт международных отношений (специальность — "международные экономические отношения") и Нацуниверситет налоговой службы ("правоведение"). С 2006 года работал политконсультантом. По словам четвертого номера в списке "Слуги народа" Давида Арахамии, за него будет "минимум 250 голосов" в парламенте.

Кроме того, по словам Арахамии, первым заместителем спикера, скорее всего, станет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Планы: беседы и слияние без коалиции

Отметим, что у президента говорят о сокращении количества министерств с 20 до 12—13. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко даже рассказал о деталях планов. Сейчас, по его словам, нарабатывается стратегия создания одного министерства по гуманитарной политике (на базе Минкульта, Министерства молодежи и спорта, а также Мининформполитики). Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что можно объединить Минфин с Министерством экономического развития, а также Минсоцполитики с Министерством здравоохранения. При этом кандидатуры некоторых ключевых министров пока остаются в секрете. Данилюк отмечает — команда президента сразу же сообщит, когда на пост министра обороны появится кандидат. Напомним, что на эту должность претендовал военный эксперт и советник президента Иван Апаршин. Об этом он сам заявлял в конце весны, однако вскоре от этих слов открестился, подчеркнув, что "не имеет никаких претензий и вообще относится к этому очень спокойно". А вот министр финансов Оксана Маркарова, по словам членов команды президента, может остаться на своем посту. При этом у гаранта добавляют: в правительстве не будет оппозиции и коалиция заберет все министерские кресла. В целом, по словам главы ОП Андрея Богдана, кадровые решения принимает лично президент: "Он проводит собеседования, встречается со многими людьми. В том числе с кандидатурами на соответствующие министерства, на соответствующие центральные органы власти".

По словам политолога Игоря Петренко, пока к кадровым новостям стоит относиться осторожно:

"Да, наверняка спикером парламента в действительности станет Дмитрий Разумков, как лидер партии, победившей на выборах. С другой стороны, по кандидатуре премьера будут пожелания и у наших международных партнеров. Я думаю, что команда президента все еще в процессе обсуждения отдельных претендентов, а то, что выходит в публичное пространство, — это чтобы украинцы обсуждали и гадали, кто куда пойдет. Запрос же есть на это".

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как президент Зеленский отреагировал на попытку подарить ему его же гипсовый бюст.

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