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"Инвестиционная няня": когда заработает в Украине

5 февраля, 03:56

Офис поддержки инвестиций будет работать с иностранными и отечественными инвесторами

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня" (Investment nanny – Ред. ).

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами.

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Он добавил, что в правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов и попросили об "инвестиционной няне".

Ранее Зеленский заявил, что Украину должна "накрыть" лавина внешних и внутренних инвестиций. Президент отметил, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что проект "Инвестиционная няня" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. И те, кто не вложит деньги в нашу страну, рискует об этом пожалеть.

Подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".

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инвестиции няня Украина Владимир Зеленский Алексей Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

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