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Инвесторам назначат "няню", если они вложат в Украину 100 млн долларов – Зеленский

22 января, 19:17

Инвесторы получат менеджеров, которые помогут решать любые проблемы при ведении бизнеса в Украине

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Инвесторы, которые направят в Украину более 100 млн долларов, получат персонального "опекуна" от правительства, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. О чем это говорит? Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину более 100 млн долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство вас защитит. У вас будет менеджер – investment nanny, который говорит на пяти языках и будет с вами работать 24/7 – любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы", – рассказал Зеленский, отвечая на вопрос основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба на публичной сессии ВЭФ в Давосе.

А тем инвесторам, которые примут решение приватизировать в Украине предприятие, власти обещают длительные налоговые каникулы.

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"Всем инвеcторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму 10 млн долларов и более, мы дадим налоговые каникулы. Они не будут платить в течение пяти лет налог на прибыль", – пообещал Владимир Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда.

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Людмила Денисова и Эди Рама во время визита на Донбасс. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

В Давосе президент Украины также встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, а также провел переговоры с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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инвестиции президент Давос Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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