Инвесторы в Украину придут: глава АП озвучил планы по привлечению капитала

Глава Администрации президента Андрей Богдан уверен, что привлечение иностранных инвестиций возможно

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Сегодня в Администрации президента рассматривается множество инвестиционных проектов, как украинских, так и зарубежных. Но для того, чтобы иностранные инвесторы пришли в Украину, нужно привлечь инвесторов отечественных. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Итоги" с Олегом Панютой на телеканале "Украина".

"Нас интересуют инвестиционные проекты во всех отраслях: металлургия, аграрный сектор, новые технологии и так далее. Но прежде, чем привлекать иностранных инвесторов, нужно, чтобы украинские инвесторы вкладывали деньги в эти проекты. Таким образом они покажут зарубежным инвесторам, что Украина развивается", – отметил Богдан.

По его словам, одним из главных условий привлечения зарубежных инвестиций является их защищенность и реформированная судебная система. Именно поэтому сегодня в АП уделяют большое внимание судебной реформе.

"Мы не хотим проводить реформу так, как это происходило, то есть просто переставляя людей с места на место. Нужно реформировать само законодательство, которое позволит изменить и сменить людей на местах. Мы уже создали рабочую группу для проекта судебной реформы. Главная задача – это противовес, который бы обеспечивал честность принятия решений. Если судебная система не будет реформирована – инвесторы не придут в Украину", – отметил Богдан.

Как сообщалось, по мнению экспертов, изменения в судебной системе значительны, однако они еще не стали необратимыми.

Напомним, Богдан также заявлял, что команда президента Зеленского съедет из старого здания АП и сейчас ищут новое помещение.

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