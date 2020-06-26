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Иран передаст Франции "черный ящик" самолета МАУ: появилась реакция Украины

26 июня, 20:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

Кулеба заявил о "сдержанном" оптимизме в связи с обещаниями Ирана

Представители Ирана, которым президент Украины Владимир Зеленский ранее грозил судом за невыполнение обещаний, согласились передать Франции для расшифровки бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752.

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Об этом сообщил глава МИДа Дмитрий Кулеба в своем Facebook.

"Представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран", – написал он.

При этом министр добавил, что поскольку "в марте мы уже слышали похожее обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом".

"Для нас изначально было принципиально важным найти способ, гарантирующий международное признание результатов экспертизы и следствия в целом (вспомните опыт МН17 – Нидерланды тогда передали бортовые самописцы на расшифровку британцам, чтобы избежать каких-либо сомнений в своей непредвзятости)", - отметил Кулеба.

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По его словам, профессиональная расшифровка "черных ящиков", которую может провести Франция с участием лучших экспертов из Украины и других стран, станет необходимым шагом к завершению технического расследования крушения украинского самолета под Тегераном.

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"Это маленький, но важный шаг, который приближает прежде всего семьи погибших и всю Украину к установлению правды о катастрофе и справедливости! Мы продолжим свою работу над установлением справедливости и привлечением к ответственности всех причастных", – подытожил глава МИД.

Напомним, Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из Тегерана 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолете МАУ в Иране.

О том, накажут ли виновных в трагедии, смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран Франция МАУ черный ящик Тегеран МИД Украины Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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