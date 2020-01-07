Иран передумал выходить из "ядерного соглашения"

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Исламская республика Иран останется участником многостороннего "ядерного соглашения" и считает, что сейчас достигнут "разумный баланс" обязательств сторон по нему.

Разъяснения МИД Ирана этому поводу публикует иранское государственное агентство IRNA.

"То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него", – говорится в разъяснении.

Как сообщалось, в воскресенье Иран объявил, что в одностороннем порядке снимает с себя все ограничения по количеству и уровня обогащения урана, которые были наложены так называемой "ядерной сделкой" между США, ЕС, европейскими государствами и Ираном, подписанным в 2015 году. Однако другие обязательства, такие как сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, сохраняются.

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Как пояснил заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи, Тегеран считает, что теперь достигнут "разумный баланс", который был нарушен после выхода США из соглашения в 2018 году, поэтому теперь Иран готов выполнять остаток своих обязательств.

Аббас Арагчи также подчеркнул, что считает недопустимым восстановление европейских санкций против Ирана, как это было предусмотрено первоначальным соглашением, в ответ на его решение по обогащению ядерного топлива.

"Если они (европейцы) это сделают или поставят такие условия, это будет означать начало конца ядерного соглашения", – приводит IRNA позицию иранского МИД.

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