Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе МАУ, 80 тыс. долларов компенсации

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", компенсацию на 80 тыс. долларов, однако украинская сторона считает эту сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.

"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тыс. долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тыс. долларов – это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - сказал он в комментарии одному из украинских телеканалов в воскресенье.

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Ранее Зеленский сообщил, что Украина хочет получить "черные ящики" самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, несмотря на приглашение иранской стороною украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.

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Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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