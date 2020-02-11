Иран пригласил Данилова для расследования катастрофы самолета МАУ

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Даниловым и пригласил его в Иран.

Об этом сообщает IRNA.

"Шамхани пригласил своего коллегу (Данилова – ред.) поехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса (катастрофы самолета МАУ – Ред.)", – говорится в сообщении.

Разговаривая по телефону с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, Шамхани выразил соболезнование в связи со сбитием самолета и выразил сочувствие семьям погибших.

В свою очередь Данилов призвал Иран к продолжению совместного сотрудничества и "ускорению расследования трагедии".

В тренде Зеленский попросил Папу Римского помочь с обменом пленными

Как сообщалось, ранее в начале февраля украинские СМИ обнародовали запись переговоров иранских диспетчеров, которая свидетельствует о том, что Тегеран изначально знал о поражении украинского самолета ракетами. Впоследствии из-за утечки переговоров Иран отказался делиться с Украиной доказательствами.

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Изначально Иран всячески отрицал причастность своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой. Позже стало известно, что самолет был сбит двумя ракетами "земля – воздух" из ЗРК "Toр-M1".

Тегеран никак не определится, готов ли он отдать "черные ящики" Киеву – в последнее время были сообщения, что их передают, но они все еще в Иране. А тем временем в МИД Ирана заявили, что человека, сбившего самолет МАУ, отправили в тюрьму.