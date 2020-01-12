Иран сбил украинский "Боинг" умышленно – Госдеп США

Авиакатастрофа МАУ в Иране не была случайностью, считают в Вашингтоне

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

США отрицают свою какую-либо ответственность за гибель украинского пассажирского лайнера под Тегераном 8 января.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус, отметив, что Вашингтон целиком возлагает вину за авиакатастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на Иран.

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"Государственный секретарь поддерживает позицию Украины, Канады и других государств, что самолет был умышленно сбит Ираном", – сказала Ортагус в эфире Fox News.

Комментируя заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, который объяснил случившееся "авантюризмом США", спикер Госдепа напомнила о том, что Тегеран сначала отрицал свою причастность к катастрофе и распространял дезинформацию о технических причинах аварии.

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Впрочем, лидер ни из одной из стран, чьи жители стали жертвами трагедии, не обвиняли иранскую сторону в том, что самолет был сбит умышленно. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее пригрозил, что его страна введет новые санкции против Ирана, если Тегеран будет препятствовать расследованию катастрофы украинского авиалайнера, и заявлял, что "что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", причем это было непреднамеренно".

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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