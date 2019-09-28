Ирина Геращенко об отставке Волкера: В Москве пьют шампанское

Американский дипломат был открытым и готовым к диалогу, говорит политик

Ирина Геращенко и Курт Волкер / Фото: Facebook

Решение спецпосланника Госдепартамента США по Украине Курта Волкера подать в отставку после обнародования скандального разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским с восторгом было воспринято в России.

Об этом нардеп от партии "Европейская Солидарность", бывший первый вице-спикер Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

По ее мнению, намерение Волкера уйти в отставку – это очень плохая новость.

"Спасибо за постоянную и неизменную поддержку Украины. За открытость и готовность к диалогу, за поддержку семей заложников, преданность решению проблемы мира, умение и готовность называть вещи своими именами, настоящую включенность в проблематику Донбасса, десятки визитов на линию фронта, встречи с семьями политзаключенных и моряков, заинтересованность в работе на результат, а не просто формальное участие в процессе, верность нормам международного права и демократии. Мы очень ценили этот диалог", – подчеркнула Геращенко.

Она вспомнила, как несколько раз приглашала Волкера принять участие в неформальной минской платформе в Верховной Раде с участием депутатов всех фракций – власти и оппозиции.

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"Это был очень важный обмен мнениями. Для всех сторон, для власти и оппозиции, для Украины и США. На равных", – заметила бывший первый вице-спикер.

"В Москве сегодня пьют шампанское. В принципе, можно собирать "нормандский формат"... Макрон и Меркель о себе уже все услышали, теперь вот и эта сверхважная коммуникация стала историей", – посетовала Геращенко.

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Напомним, новости "Сегодня" уже писали, что думают в Украине об отставке Курта Волкера .

Напомним, по сообщению американских СМИ, Волкер мог быть задействован в обсуждении дела сына Джо Байдена с украинскими официальными лицами. Он фигурирует в числе сотрудников Госдепа, информацию о которых запросили члены палаты представителей, расследующие "украинское дело".

По данным СМИ, в пятницу, 27 сентября, Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему решение об отставке.

Напомним, что ранее инцидент с жалобой неназванного агента ЦРУ на президента США Дональда Трампа из-за его якобы давления на украинские власти, вывел хозяина Белого дома из себя.

Американский президент напомнил, что сам информатор никогда не видел стенограмму звонка его разговора с Зеленским, а "просто что-то об этом слышал".

Напомним, что телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Все подробности в спецтеме Отставка Волкера

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