Интервью с Ириной Луценко: "Я пошла в политику из-за ареста мужа"

Представитель президента в ВР рассказала об итогах прошлого политсезона и задачах на новый, о том, нужен ли Минский формат переговоров по Донбассу, о подготовленных ею законах, своей кулинарии и "мокром" знакомстве с мужем

- Ирина Степановна, закончился политический сезон – нардепы ушли на каникулы. Как представитель президента в ВР скажите, какие наиболее важные решения были приняты народными депутатами?

- Думаю, в первую очередь стоит отметить принятие закона, который запускает создание Антикоррупционного суда Украины – недостающего элемента в системе органов по борьбе с коррупцией в стране.

Также нам удалось проголосовать закон о реинтеграции Донбасса. Почему он важен? Во-первых, он защищает украинскую армию. Во-вторых, он дал возможность перейти от АТО к операции по самозащите нашего государства. А это позволило нам четко войти в международное правовое поле. Ведь ст. 51 Устава ООН говорит, что каждое государство имеет право на самозащиту, если по отношению к нему осуществляется агрессия. И теперь мы можем не просто просить, а предлагать и настаивать на введении в Украину миротворцев. Фактически это является продолжением предложенных президентом Петром Порошенко способов и путей выхода из кризиса на Донбассе.

Еще нам удалось принять закон о валюте. Ранее были декрет и сотни подзаконных актов, в основном запрещающих. Я бы назвала новый закон "безвизовой либерализацией", только касающейся валюты. Мы разрешили более свободно распоряжаться валютой: уменьшили обязанность предприятий продавать государству определенную часть валюты, дали возможность физлицам без получения индивидуальной лицензии распоряжаться своими валютными ресурсами. Наши предприниматели могут вести более гибкую валютную политику, больше экспортировать, регулируя свою выручку. А это означает новые рабочие места в Украине. Более того, поскольку много товаров экспортируется в Европу, можем осторожно пока говорить о сближении размеров наших зарплат с европейскими. Ведь рынок Европы огромен, это 500 миллионов людей с высокой покупательной способностью. Значит, и цена нашей продукции там будет довольно большой. Валютой отныне распоряжаться легко, можно вложить средства в расширение производства в Украине, а это опять новые рабочие места и высокие зарплаты. Вот что дает новый валютный закон украинцам.

Не могу не отметить принятие закона о нацбезопасности. Он очень важен вместе с законом о реинтеграции Донбасса. Почему? Недавно состоялись саммит Украина-ЕС и саммит НАТО, куда пригласили также страны-партнеры альянса – Украину и Грузию. Там поднимался вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО и анализировалось, что сделали мы, чтобы получить ПДЧ. Ведь членство в альянсе означает: у вас сильная и богатая держава, у вас справедливый суд, у вас такая экономика, которая позволяет выделять не менее 2% ВВП на оборону и безопасность, в том числе кибернетическую, у вас мощные демократические процессы, институты и соцстандарты… И в упомянутом законе как раз четко прописано, как должны выглядеть наши оборона и безопасность, каким стандартам они должны отвечать. Что касается армии, то это стандарты НАТО, и мы уже работаем в этом направлении с международными экспертами. Министр обороны должен быть гражданским, а кандидатуру его предлагает Верховный главнокомандующий, то есть президент. СБУ должна быть спецорганом – прозрачным и подконтрольным парламенту. И многое другое, в разных отраслях жизни… Это все обязательства, которые мы должны выполнить, если хотим в альянс. И вот как раз законы про реинтеграцию и нацбезопасность вместе с Минскими соглашениями и есть звенья одной цепи, позволяющие нам идти по этому пути. А зачем нам в НАТО? Чтобы обеспечить свою безопасность. В одиночку противостоять агрессивной России, имеющей в разы большую армию и подпитанную нефтью, газом экономику, мы не можем (1 миллион в Вооруженных силах у них и 230 тысяч у нас). Значит, надо идти в тот союз, который обеспечит Украине безопасность и независимость.

Теперь о том, что не удалось. Во-первых, так и не принят закон о снятии депутатской неприкосновенности. Не вышло изменить систему выборов. Надо определиться, что мы хотим: только партийную систему или смешанную? Мы набрали 226 голосов в первом чтении за избирательный кодекс, при том, что он уже устарел. Мы ведь приняли закон о децентрализации, один из важнейших для страны, и по нему передали на места многие полномочия. Тогда вопрос: а имеют ли право громады на своего представителя в парламенте? Думаю, да, это логично. Есть в мире тому немало примеров, когда мажоритарно-партийная система показывает хорошие результаты. Это и Германия, и Франция, и Польша… Лично я – за смешанную систему, но пока этот вопрос у нас не решен. А для его решения мы должны во втором чтении рассмотреть упомянутый кодекс. Это должно быть сделано осенью, но будет ли? Там ведь тысячи поправок… Лично я считаю, что устаревший кодекс вообще принимать не надо, а нужно написать новый, современный. Плюс к этим вопросам осенью предстоит решить проблему ЦИК и утвердить состав новой главной избирательной комиссии. Это три самых, на мой взгляд, важных ожидания на новый политсезон.

- На какой стадии сейчас наши переговоры о введении миротворцев на Донбассе?

- Путин по-прежнему утверждает, что миротворцы должны защищать только сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. Мы настаиваем, что они должны быть и на самих временно оккупированных территориях, а также на границе с РФ, чтобы Россия не могла поставлять в зону конфликта боевиков и оружие. Даже если принять формулу "их там нет", в смысле ВС РФ, то туда заходят инструктора, бывшие военные вроде группы Вагнера и так далее. Это надо прекратить, если хотим мира. Против таких действий, кстати, направлен и разработанный мною закон о криминализации незаконного перехода нашей границы.

Мы продолжаем работать над дорожной картой. Нас поддерживают и миссия ОБСЕ, и участники Нормандского формата, и США. Дорожная карта должна дать ответы на многие конкретные вопросы: где будут миротворцы, где держать оружие, как будет происходить разминирование… Ведь на Донбассе заминировано порядка 6000 квадратных километров территории. Минные ловушки – в детских игрушках, садиках, школах, сараях, туалетах… С чего начинать разминирование, как очищенные территории будут охраняться? А когда дойдем до выборов, как будет гарантироваться безопасность представителей партий, СМИ, наблюдателей? Большая роль принадлежит украинской полиции. И министр Арсен Аваков уже презентовал соответствующую программу. План действий есть и в министерстве по делам временно оккупированных территорий, в других ведомствах. Украина активно готовится к приходу миротворцев и к возврату Донбасса. Но это должно произойти не любой ценой, а только при условии отстаивания украинских интересов, путем нашей победы в переговорно-дипломатическом процессе.

- Минские соглашения – это единственно возможный путь к выходу из кризисной ситуации на Донбассе?

- Мы также работаем в международных судах. Скажем, сейчас против России в Евросуде по правам человека есть тысячи исков как от физлиц, так и от пострадавших банков, предприятий. Огромные убытки от российской агрессии понесли морские порты, компании "Черноморнефтегаз", "Нефтегаз Украины" и другие. И у этих дел есть благоприятные для нас перспективы.

Мы также вступили в международные судебные инстанции с исками о нарушении Россией морского права – речь идет о Керченском мосте, который заблокировал для больших судов заход в Мариуполь и порты Азовского моря. Тем самым РФ "валит" нашу экономику, а также пытается настроить население территорий, связанных с Донбассом, против украинской власти. Дескать, если в Мариуполе остановятся заводы, то люди скажут: зачем нам такая власть?

Очень важен также вопрос о политических узниках российского режима. Их было около 3000 человек, сейчас осталось примерно 70 человек. И за каждого такого заложника Путин пытается выторговать преференции: я выпущу, а вы снимите часть санкций и т.д. Мы стремимся освободить всех.

Мы не должны снижать активность, мы должны также держать своей работой наших международных союзников в тонусе. Тем более, что порой наши цели и прагматично совпадают. Например, США имеют свои интересы в поставках газа в Европу, поэтому они против "Северного потока-2". Выгодно это нам? Да. И таких примеров немало. А когда союзники нас критикуют за что-то, это свидетельствует лишь о том, что судьба Украины им не безразлична. Иначе не было бы ни похвал, ни критики, а было бы равнодушие. Меня нередко спрашивают: а какие во всем этом заслуги Петра Порошенко? Скажу так: главных заслуг две. Первая – он удержал государство, даже когда, по сути, не было армии, а российская агрессия уже была. Удержал, организовывая, убеждая, работая 24 часа в сутки. Вторая – он держит мировое сообщество в тонусе, не давая забыть об Украине.

В парламенте. Представитель президента страны в ВР. Фото: пресс-служба И. Луценко

- Оппоненты власти говорят порой, что Минский формат себя уже изжил. Вы согласны?

- Именно под Минский формат "подвязаны" санкции против агрессора. Так что пока альтернативы нет. Но нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве, пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора. Например, США готовы ввести санкции против России за "Северный поток-2". Нам это на руку, вот вам альянс Украина-США. Турции не нужно ядерное оружие в Крыму (а по данным разведки, Путин его туда уже завез), вот еще альянс. Мы стали не объектом, а субъектом геополитики. Как равноправные партнеры, мы играем на международном поле. И это не закулисные игры… Известно, что президент США Трамп перед встречей с Путиным отменил десятки встреч с другими мировыми лидерами, однако нашел время для беседы с украинским президентом. И Петр Порошенко позже сказал, что США поддерживают Минский формат и суверенитет Украины в признанных всем миром границах. И Крым – украинская территория, причем Путин тоже признал, что Трамп об этом говорил.

- Вы профессиональный экономист. Дайте оценку состояния нашей экономики на сегодня.

- Динамика роста экономики есть. Да, она не такая, как хотелось бы, по прогнозу должно было бы быть к концу года более 3% от ВВП, но пока видим, что не дотягиваем и до 2%. Однако, как правило, во второй половине года ситуация выравнивается, потому что мы во многом аграрная страна, зависим от урожая. В торговле с ЕС мы увеличили свой экспорт почти в три раза, начинали с 18%, сейчас – 42% нашего экспорта. И еще не выбрали те ниши, где наша продукция представлена, как эксклюзивная.

Однако нам не хватает денег, чтобы покрыть дефицит бюджета. И надо возвращать большие внешние долги. Самые большие заимствования сделаны не этим и не предыдущим правительством, а еще во времена премьерства Юлии Тимошенко. И мы до сих пор по ним рассчитываемся. Кроме того, много денег требует армия, фронт. Сложная ситуация с ростом доходов населения. Мы вынуждены поднимать цену на газ. Почему? Потому что много лет из кармана каждого из нас шли огромные дотации "Нефтегазу", чтобы он не был убыточным. По 100 миллионов в год. Причина в том, что Россия делала все, чтобы уничтожить у нас собственную добычу газа, усиливать зависимость от своей трубы. И почти добилась своего. Ранее в стране было пять разных цен на газ, и коррумпированные чиновники манипулировали этим, набивая карманы. Мы эту вакханалию прекратили и выровняли цены. Теперь надо думать, как поднять доходы населения, чтобы оно могло платить эту европейскую цену. Это наше домашнее задание. Нужны инвестиции в промышленность, где основные средства производства во многом устарели. Необходимы новые технологии, тогда наша продукция будет конкурентоспособна.

- Нужно ли нам продолжать брать огромные кредиты на внешнем рынке?

- Надо привлекать инвестиции. Двух видов: во-первых, от европейских и мировых инвесторов, потому что это новые технологии, новая экономика, включая финансирование, прогнозирование и менеджмент. И, во-вторых, нужно заставить, чтобы в страну вернулись деньги, вложенные в оффшорные зоны, но по происхождению наши. Они должны работать в Украине. И потому президент внес проект закона о налоге на выведенный капитал. Он как раз направлен на то, чтобы средства реинвестировались в производство, а не выводились из страны.

Еще необходимо закрыть дыры на таможне, чтобы платились все положенные сборы. Мы же знаем, что в тени "гуляет" еще один бюджет Украины. Надо его вернуть в казну государства. Плюс, наконец, провести прозрачную приватизацию. У нас ведь 3400 госпредприятий, которые убыточны, но почему-то работают. И все мы оплачиваем дотации этим предприятиям, то есть, кормим их руководство и коррумпированных чиновников, депутатов, кому такое положение выгодно. В стране было пять видов приватизации, но президент сказал: хватит! И представил новый закон о приватизации. Она будет двух типов: большая, с привлечением мировых экспертов по оценке, и малая, на местах, по принципу аукциона. Кто больше дал, тот и купил.

- Говоря о коррупции, нельзя не упомянуть органы, которые с ней борются. Общее мнение: их "развелось" слишком много.

- Их на самом деле немного. Сейчас просто переходной период, когда старые органы еще не передали свои функции, а новые не набрали оборотов. Думаю, через год-полтора все войдет в нормальные рамки. Нужно изменить систему, писать законы и процедуры так, чтобы сделать коррупцию невозможной на всех уровнях.

И еще. Народным избранникам стоит вспомнить о такой важной свой обязанности, как депутатский контроль. Мы принимаем хорошие законы, но они вязнут в болоте бюрократии, среди чиновников исполнительной власти. Вот я, например, собрала уже целый том переписки с госорганами по выполнению принятого закона о предотвращении домашнего насилия (показывает очень толстую папку. – Авт.). Это тяжело, трудоемко, но гораздо более эффективно, чем кричать на каждом углу, что у нас все плохо. Внеси свою лепту, и станет лучше. Как представитель президента в ВР, я направила в комитеты парламента и в органы исполнительной власти запросы касательно законов, которые были инициированы главой государства. В каждом законе есть в конце положения, где расписано, кому и что конкретно сделать, чтобы закон заработал. Так вот, я выяснила, что выполнено это все лишь на… 40%! И это президентские законы! А сколько других, где ситуация хуже? Потому у меня просьба к коллегам из ВР: вспомните о своей функции депутатского контроля и выполняйте ее.

- Вас признавали самым эффективным народным депутатом по подготовке законов. Что это за законы?

- Они все касаются прав человека. Например, о том, чтобы при мобилизации родителей, у кого трое и больше детей, не отправляли на фронт. Да, могут служить мать медсестрой или отец кем-то в тылу, но семья, дети не должны остаться без кормильца. У нас и так провальная детская статистика, за 10 лет из 14 миллионов детей осталось 7,6 миллиона.

Очень важный закон о предотвращении и противодействию домашнему насилию. По этому закону, например, если ребенок видит сцены такого насилия, он уже попадает в списки жертв и ему полагается помощь: адвокаты, консультации, реабилитация и так далее. Помимо классического насилия в семье, появилась проблема, связанная с 1,5 миллиона внутренних переселенцев. Живется им непросто и это порой выплескивается в виде скандалов, ссор и насилия дома. Есть проблема тех, кто вернулся с фронта, не прошел реабилитацию и продолжает воевать в голове. И накопившаяся злость обращается против семьи. А есть и немало фактов, когда женщины не выдерживают этого и в свою очередь направляют раздражение на вернувшегося мужа… Есть множество других факторов, в итоге семейный конфликт переносится в социум. Цель закона – выработать в обществе нулевую толерантность к домашнему насилию.

Следующий закон – о выплате алиментов. До его принятия у нас было 667 тысяч семей, где один из родителей воспитывает детей, а второй никак в этом не участвует, даже материально. Такие горе-родители были должны своим семьям 5 миллиардов гривен! После выхода закона только за полгода мы вернули в семьи более миллиарда! Я горжусь этим. А сейчас на подпись президенту пошел еще один закон на эту тему, усиливающий ответственность алиментщиков. Они, не выполнив обязательств перед собственными детьми, не смогут выехать за рубеж, устроиться госслужащим категории "А" и "Б", отчуждать свое имущество и так далее.

Еще один закон даст родителям право уменьшить в конце года налоги, если вкладывал деньги в развитие ребенка: частные садики, иностранные языки, музыка, спорт… И еще: в Украине ежегодно около 2000 детей становятся инвалидами 1 и 2 группы. Оформление инвалидности требует от родителей много времени и сил, а по Трудовому кодексу их отпускают с работы с сохранением стажа и места лишь на 2 недели. По новому закону, они будут заниматься оформлением, сколько нужно, получая от государства материальную помощь с сохранением стажа и места. Еще мы приняли закон, защищающий детей от сексуальной эксплуатации, на выходе закон, направленный против трудового рабства, торговли людьми… Власть привыкла, что человек ходит по кругу чиновников. А мы заставляем, чтобы в центре был человек, а чиновники крутились вокруг него. Это очень тяжело пробить, но мы, я, в частности, над этим работаем.

Со вкусом. Ирина признана самой стильной женщиной-нардепом. Фото: пресс-служба И. Луценко

- Как и почему вы стали представителем президента в ВР? Бывают ли дискуссии с главой державы? Советуетесь ли по политическим вопросам с мужем?

- Я шла в ВР по списку БПП и зашла в парламент, как член команды Порошенко. Стало быть, и должна работать на команду. Моя кандидатура рассматривалась в числе тех, кто мог возглавить фракцию БПП. Однако я решила, что в этой мужской фракции руководителем, скорее, должен быть мужчина. А я слишком эмоциональная, раньше считала до 10, чтобы успокоиться, теперь до 40, а скоро, наверное, буду до 100… И я предложила на эту должность Артура Герасимова, работавшего представителем президента в ВР. Так и вышло, что он руководит фракцией, а мне предложили стать представителем президента. Я согласилась. Конечно, и по Герасимову, и по мне решение принимали президент и вся наша команда.

Дискуссии с президентом у нас бывают. Порошенко очень рассудительный человек, а я горячая, на эмоциях порой, хочется, чтобы все двигалось быстрее. Вот на эту тему и дискутируем.

С мужем советуюсь, когда разрабатываю законы, как автор, когда веду переговоры с другими фракциями, чтобы убедить голосовать за реформы. Иногда просто руки опускаются, уходит вера в себя. И вот тут очень важна поддержка мужа, который говорит: не сдавайся, попробуй этот вопрос решить еще так и так… У него ведь очень большой политический опыт.

- Обращаются ли через Вас, в том числе депутаты, с разными просьбами к Генпрокурору?

- Постоянно. Но я умею говорить в таких случаях "нет", научилась…

- Вы стали впервые народным депутатом в конце 2012 года, когда Юрий Витальевич отбывал срок в колонии. Если бы не его незаконный арест, суд и приговор, вы бы пошли в политику?

- Честно скажу – нет. У меня три высших образования, опыт работы в госструктурах и бизнесе. И за 10 лет в бизнесе я себя вполне успешно реализовала, я умею ставить цель и добиваться ее достижения. В семье сложилось разделение: я предприниматель, обеспечиваю нас основными доходами, а Луценко – политик, министр… Все изменилось, когда его арестовали, и надо было защищать мужа, нашу семью. Бизнес ушел в сторону, детьми занимались родители, а я посвятила всю себя этой защите.

- Какой период тех времен был самым трудным для вас?

- Первые полгода после ареста мужа. Мы знали, что он готовится. Как-то Юрий мне сказал: мол, Ира, мне советуют уехать из страны. Я ответила, что ему, стоявшему на Майдане, человеку, за которым шли тысячи и миллионы поверивших ему сограждан, уезжать никак нельзя. Иначе ты просто предашь этих людей и свою семью. Ты для меня не трус и не предатель, а если станешь, я не смогу с этим жить! Если арестуют, что же, я буду ждать и носить передачи. Он: ты понимаешь, что это может быть и 10, и 12 лет? Я: что же, буду ждать и ходить к тебе все эти годы. Но в первую очередь постараюсь тебя защитить и вытащить из тюрьмы, потому что ты законов не нарушал.

Так что мы были готовы, правда, думали, что арестуют после Нового года, а произошло это перед праздниками. Был один сложный момент, когда ему продлили срок содержания под стражей, и прокуроры, следователи аж плясали от радости. Я тогда подумала: неужели Юра и вправду в чем-то виноват, раз суд принял такое решение. Я занималась бизнесом, а он в это время… Боже! И я решила сама изучить все тома этого дела. Села с адвокатами и досконально изучила каждый документ. Убедилась: вины мужа вообще не было! Все обвинения были надуманными. Тогда я разозлилась и решила, что буду сама мужа защищать, и адвокатов заставлять работать активно. Я не дам власти превратить Юрия Луценко в зека!

Полгода меня к нему не пускали (хотя я была защитником), не проходила ни одна передача. Я его видела только в суде, за эти полгода Юра похудел на 8 кг. Потом ему продлили срок под стражей, он объявил голодовку. А я поняла, что надо привлекать к делу внимание международных правовых институтов, как к политзаключенному. Этим и занялась. Когда его посадили, я пошла в парламент, потому что у меня открывались большие возможности для его защиты. Я могла выступать, разъяснять, убеждать, бывать на ТВ и в посольствах не просто как защитник, а как политический деятель. А потом я поняла, что в парламенте у меня есть возможность помочь не только мужу, но и многим другим, кто попадает в такую ситуацию, путем принятия новых законов. Так я стала политиком.

- Вас признавали самой стильной женщиной парламента. Это ваш личный вкус или кто-то советует? Где вы одеваетесь? Может, сами себе шьете?

- Шить я умею, но предпочитаю профессионалов. Шьют мне в двух самых обычных ателье. А чувство стиля имею, наверное, от мамы. Я была еще ребенком, но помню, что Стефанию Антоновну, мою маму, в нашем Дубно называли первой модницей. Эскизы одежды придумываю порой сама, или нахожу в модных журналах. Стараюсь следить за тенденциями и не отставать от них.

Ткани покупаю в Киеве на большом складе. Туда привозят первоклассные ткани из Европы, даже известных брендов. Так что не обязательно одеваться в бутиках. Купив на складе ткань и выбрав фасон, я отдаю в ателье и "убиваю" трех зайцев: очень сильно экономлю, поддерживаю наших портних, которые прекрасно шьют, и могу в эскиз добавить что-то свое, что делаю практически всегда.

Готовую одежду тоже покупаю, но редко, некоторые базовые вещи, которые дополняю сшитым в ателье. Кстати, и обувь шью у наших мастеров, дизайнеров, обычно из кожи, купленной на том же складе. И получается лучше, чем от известных марок, потому что нога украинской женщины не всегда совпадает с ногой европейской дамы. Но если и покупаю готовую обувь, то стараюсь делать это на акциях и по скидкам.

На отдыхе. Ирина и Юрий Луценко с семьей своего старшего сына. Фото: пресс-служба И. Луценко

- В интервью нашему изданию Юрий Луценко говорил, что вы порой возвращаетесь домой позже него, даже ночью. Есть у вас вообще свободное время, выходные? Как их проводите? Где отдыхаете? Хобби?

- Обычно выходные – половина субботы и воскресенье. Хотя в субботу часто и не удается отдохнуть, все зависит от графика президента. От него же зависит, когда прихожу домой. Президент работает до ночи, и мы тоже. К тому же, если надо попасть к нему, это тоже может быть очень поздно.

Отдыхаю пару раз в году, зимой и летом по 7-10 дней. Мы стараемся уехать семьей из страны, потому что иначе обязательно возникнут рабочие вопросы и отдыха не будет. Зарплаты мужа и моя это позволяют, плюс помогает старший сын, которому мы передали часть бизнеса (а часть бизнеса продали). Что касается хобби, то оно семейное. Когда мы едем за рубеж, изучаем заранее места, где побываем, а потом обходим все ногами. Смотрим не из окна машины, а сами, без гида.

В свободное время я с удовольствием стою у плиты. Я очень хорошо готовлю, муж даже говорит, чтобы меньше делала вкусностей, потому что, мол, так можно растолстеть… Это шутка, но, как всегда, в ней доля правды. Кстати, младший сын, который живет с нами, тоже любит готовить. Мы с ним вместе выдумываем разные необычные блюда. Он даже с 6 до 9 класса хотел быть поваром, но сейчас передумал и нацелился на международную юриспруденцию.

- А есть фирменные блюда от Ирины Луценко?

- Есть. Во-первых, грибной суп. Думаю, вы такой не ели никогда, будет возможность, угощу! Во-вторых, мои пельмени, из которых, если надкусить, сок течет. И слоеный торт, не просто "Наполеон", а с тушеными яблоками. Это просто вау-вау торт! Его рецепт достался мне от дяди, когда я училась во Львове. А также очень люблю готовить творожные пончики с черникой или вишнями, чрезвычайно вкусно! Муж их обожает.

- Известно, что с мужем вы познакомились, когда оба были студентами во Львове. Расскажите, как это было?

- Студентом Луценко был очень ярким, душой, заводилой компании. Вокруг него всегда было много народа. Их компания, человек 15, способна была на разные проделки, при этом Юра был безусловным лидером. Они даже создали студенческое кафе, где варили кофе, продавали воду, мороженое… На вырученные деньги покупали музыкальную аппаратуру, устраивали дискотеки. А я была очень серьезной девушкой, медалисткой, и музыкальную школу закончила на отлично. И поступила на тот же факультет, где учился Юра. Только у нас были разные специальности, у меня прикладная математика, у него – электронные приборы.

Я очень много училась, на нашей специальности не могло быть и речи, чтобы пропустить занятие, потом не догонишь. К примеру, доказательство только одной теоремы длилось 8 пар занятий! Поэтому шумную компанию я обходила стороной.

Но однажды, после Пасхи, наступил традиционный для Западной Украины "поливаний понеділок". Девушки в этот день поливают парней водой. А на нашем этаже в общежитии жили в основном девушки, хотя и Юра со своим другом делил комнату тут же. Поскольку Луценко любил пошуметь и мешал нам учиться, мы решили, что месть наша будет страшной! Мы (30 девушек из 10 комнат) запаслись трехлитровыми банками с водой (вообще с водой во Львове было напряженно, давали по часам) и ждали, когда на этаж поднимется Юра. Когда он зашел и увидел нас с водой, все понял и предупредил: я человек дикий, непредсказуемый, если обольете – будет "ответка". Однако мы не послушались и, пока Юра шел по коридору, все поливали его водой. А в конце коридора был уголок противопожарной безопасности. Увидев огнетушители, он снял один и со словами: "Хотите "поливаний понеділок"? Получите!". Сорвал пломбу. Оттуда пошла желтая вонючая пена, которой он и залил нас, и коридор, и все 10 комнат… Мы стоим в шоке, такого не ожидали! А ему надо куда-то девать огнетушитель, из которого валит пена. Юра ворвался на кухню, где целовалась парочка, крикнул им "Брысь!" и выбросил пеногон в открытое окно с 4 этажа…

Мы позакрывались в комнатах и, обзывая Луценко через двери разными словами, не могли придумать, что делать дальше. Воды в общежитии нет, все вокруг в пене, на дворе вечер. В это время на шум зашел председатель студенческого совета. Оглядел все и спросил: кто это поработал? Луценко, надо сказать, никогда не прятался от ответственности. Он и говорит: моя работа. Председатель дал нам 3 часа на уборку. Иначе, дескать, все вылетите из общежития и университета. Мы в рев (все были первокурсниками, только Луценко учился уже на втором). Юра нас тоже немного попугал, а потом заявил: ладно, теперь за работу. Я, говорит, ношу ведрами воду из подвала (там она была), а вы моете. Убирались мы всю ночь. А в 6 утра пожарили картошки (у меня запас был всегда под кроватью, пользовались все), Луценко предложил свои продукты (ему мама, приезжая, жарила по сотне котлет, оставляла тушенку, конфеты и прочее), в общем, сбросились и позавтракали. Спать не ложились, так как в 7 часов надо было уже на учебу. Председатель одобрил нашу работу и объявил, что все остаются в общежитии и университете.

Вот тогда я увидела совсем другого Луценко, не просто заводилу и дебошира, а ответственного, умеющего брать на себя вину, прекрасного организатора, щедрого человека. А когда сидели рядом и разговаривали, я поразилась, насколько он начитанный, много знающий, ироничный по отношению к себе, с прекрасным чувством юмора интеллектуал. Внешне он не выделялся, как сейчас мажоры (а отец его занимал большой пост), ходил в простеньких очках, в индийских джинсах…

Вскоре Луценко ушел служить в армию. Когда вернулся, я уже пошла на 4 курс, а он лишь на 3-й. Но когда еще служил, его в июне отпустили из части в университет, чтобы заранее побеспокоился о месте в общежитии, ибо увольнялся он лишь осенью, когда все места займут. Переночевать Юра с приятелем попросились к пареньку с 1 курса, которому я помогала с учебой. В тот вечер шла трансляция фестиваля из Сан-Ремо, а я уже готовилась наутро уезжать домой, потому сдала телевизор, холодильник и прочие казенные вещи. Но посмотреть фестиваль попросилась тоже к этому парню. Там мы с Юрой опять встретились.

Мы разговаривали, так легко и свободно, будто и не расставались. Парни легли спать, а мы говорили до утра. Потом я сказала, что нужно на поезд, ехать домой. Он взялся провести. По дороге опять говорили, говорили… И говорим по сей день! А недавно мы отметили 30 лет совместной жизни… Мне с ним интересно, я смеюсь его шуткам, но умеем и хорошо помолчать про одно и то же. За 30 лет влияние Луценко на меня не уменьшилось, я горжусь его яркими речами и готова, если надо, опять с ним идти на революцию!

- А после тюрьмы Юрий Витальевич не изменился?

- Он стал более спокойным, рассудительным, мудрым, хотя не менее активным. Я бы сказала, что за свою бурную политическую деятельность он прожил три жизни. И этот опыт делает его таким интересным.