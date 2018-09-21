Иск Порошенко против журналистов: юристы сделали прогноз по успеху дела

Все будет зависеть от стратегии защиты президента в процессе и наличия неопровержимых доказательств у медийщиков, считают юристы

Подача иска в суд на журналистов ВВС, который инициировали адвокаты президента Украины Петра Порошенко, является логичным шагом с точки зрения защиты имиджа, репутации и вероятного отсутствия доказательств у медийщиков.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экс-дипломат, управляющий партнер юридической фирмы "ЮМАС" Вадим Трюхан.

"Сразу после того, как была обнародована эта информация в СМИ, представители президента Порошенко заявили о намерении обратиться в суд. Поэтому этот шаг вполне логичен. И сам факт подачи иска косвенно свидетельствует об уверенности президента в своей правоте", – отметил он.

По его словам, в целом, обращение в суд это – общепринятая мировая практика, и ничего удивительного в таком развитии событий нет.

Адвокат Евгений Солодко в свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, насколько успешным будет иск президента Украины против журналистов, будет зависеть от такого, насколько грамотно защита главы государства выстроит стратегию в судебном процессе и наличия у журналистов неопровержимых доказательств в этом деле.

"Если же журналисты ВВС не смогут доказать, что опубликованное имело место быть и встреча Порошенко с Трампом действительно была пролоббирована за деньги, они будут обязаны опровергнуть свои утверждения. Но, думаю, право на оценочные суждения тут все равно судебными органами применяться не будет, поскольку речь идет о поданной информации со ссылкой на какие-то определенные доказательства, которыми якобы оперируют журналисты. Если они не смогут доказать свою правоту и подлинность источников такой информации, иск президента будет выигран", – пояснил он.

Адвокат при этом подтвердил, что на Западе политики и чиновники тоже инициируют иски против СМИ, требуя опровержений тех или иных дискредитирующих опубликованных фактов и порой добиваются успехов в судах.

Как добавил сайту "Сегодня" юрист Ростислав Кравец, как показывает практика международных судов, то шансы получить позитивное решение в подобных спорах значительно выше, чем в украинских.

"Однако я бы не считал, что это будет сделать очень легко, потому что разница между неправдивой информацией, откровенной клеветой и выражением своего оценочного мнения является принципиальной. И суды за рубежом на это обращают внимание и оценивают все тонкости", – пояснил он.

При этом, по словам Кравца, с одной стороны, ожидать решения по этому иску в ближайшей перспективе ждать не стоит, а рассмотрение дела может затянуться на месяцы.

Как сообщалось, адвокаты президента Украины Петра Порошенко подали в суд на британскую медиакомпанию BBC за клевету, что якобы украинский лидер заплатил за встречу в июне 2017 года с президентом США Дональдом Трампом не менее 400 тысяч долларов.

Напомним, в мае нынешнего года в BBC рассказали о "платной" встрече Порошенко с Трампом, хотя у президентов Украины и США все опровергли. Британцы со ссылкой на свои источники рассказали, что якобы личный адвокат Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж то ли 400, то ли 600 тысяч долларов за организацию первой встречи президентов США и Украины. Как рассказали источники, оплату организовали посредники, действовавшие в интересах украинского президента.

Отметим, первая встреча украинского и американского лидеров состоялась 20 июня 2017 года. Тогда Трамп заявил, что у него с Порошенко была очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс.