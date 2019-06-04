Иск против России: в Гааге Украина представит свою позицию

Украинская делегация будет обосновывать подачу своего иска против России

Международный суд ООН в Гааге. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine.

Вчера, 3 июня, в Международном суде ООН Россия озвучивала свою позицию по иску Украины, а сегодня украинская сторона будет обосновывать правильность подачи в суд на россиян за финансирование терроризма и расовую дискриминацию в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"На слушаниях в Гааге наша задача сегодня – представить Международному суду ООН и миру наше дело. Без искажений и манипуляций России. И показать, что суд имеет полную юрисдикцию рассматривать его по существу", – написала она.

По словам Зеркаль, первая речь будет за агентом Украины, а далее слово возьмет профессор Жан-Марк Тувенен, который расскажет о чем идет речь, когда Украина заявляет о нарушении Россией как государством своих обязательств по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Речь, в частности, пойдет о том, как Конвенция обязывает Россию предотвращать финансирование терроризма любыми лицами.

После него выступит Марни Чик, которая будет говорить о некорректности российского толкования состава преступления "финансирование терроризма". Она также сосредоточится на фактологических манипуляциях России в отношении актов терроризма, на которые ссылается Украина в своем Меморандуме. Выступление Дэвида Зайонтса будет посвящено соблюдению процедурных требований Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Профессор Гарольд Гонджа Коу объяснил суду в Гааге, что Россия пошла в Крыму именно на многочисленные нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а не чего-то другого, "как ошибочно считает российская сторона".

Закончит представление украинской позиции в суде Джонатан Гимблетт, который объяснит, что Украина должным образом поняла статью 22 Конвенции, когда подала дело в Международный суд ООН.

Напомним, что в Международном суде в Гааге по иску Украины против России началось рассмотрение дела по сути 3 июня и продолжится до 7 июня. Россияне попытались вчера оспорить юрисдикцию суда рассматривать украинский иск, представив свои аргументы.

В июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял на тот момент президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

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