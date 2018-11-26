Испугались за посольство в Киеве: Захарова обратилась к властям Украины

В России разразились новой истерикой после того, что натворили в Азове, и всю вину с себя перекладывают на Украину

Москва призывает Украину обеспечить безопасность посольства России в Киеве, где активисты жгли покрышки и устроили бурные протесты против российской агрессии в Азовском море. Также в МИД РФ вызвали временно поверенного в делах Украины в РФ. Об этом заявила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, РФ также будет обращать внимание Запада на происходящее в Киеве под зданием посольства.

"Также я хотела бы сказать, что в связи с поступающей из Украины информацией о действиях радикалов, об их намерении штурмовать российское посольство, о тех акциях, которые происходили сегодня ночью в непосредственной близости от российского посольства, мы требуем от киевских властей незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии во избежание тяжелейших последствий", – сказала Захарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Возле российского посольства в Киеве сгорел автомобиль на дипномерах

Спикер МИД РФ также уверена, что это Украина устроила провокацию в Азовском море. Также она заявила, что в МИД России будет вызван временный поверенный в делах Украины в РФ.

"Опять же, поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны. Ведь речь уже идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а спланированной провокации и агрессивных действиях. Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее", – сказала Захарова.

Отметим, что в ночь с воскресенья на понедельник активисты принесли под посольство РФ шины. Кололо 200 человек пришли высказать протест против новой агрессии России в Азове.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают России уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.