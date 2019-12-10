Истинные намерения Путина станут ясны, когда в Украину вернутся все пленные — Ирина Геращенко

Сопредседатель фракции ЕС напомнила о разминировании территорий и выборах на Донбассе

Фото из открытых источников

Освобождение пленных, начало круглосуточной работы СММ ОБСЕ и доступ для мониторинга на всю оккупированную территорию Донбасса, включая украинско-российскую границу, станут теми показателями, которые определят готовность России выполнять договоренности "Нормандской четверки". Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Очень важно, чтобы в течение этих четырех месяцев, которые будут до следующей встречи, реализовалось первое — освобождение заложников. Чтобы все установленные украинцы на оккупированных территориях Донецка и Луганска, которых Путин и контролируемые им боевики под надуманными предлогами не отдавали нам в 2017 году, в 2018 и 2019 годах, были освобождены", — подчеркнула Ирина Геращенко.

Она назвала и журналиста Станислава Асеева, и многих военных, которые находятся сейчас в плену боевиков.

"Это будет первый маркер того, насколько Россия выполнит договоренности, достигнутые в Париже", – уверена депутат.

Также, по ее словам, очень важно, чтобы СММ ОБСЕ наконец получила доступ ко всем оккупированным территориям.

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"Допустят ли их в оккупированное Дебальцево, смогут ли они мониторить 24 часа в сутки семь дней в неделю, в том числе на украинско-российской границе?", — задается вопросом Ирина Геращенко.

Сопредседатель фракции ЕС также добавила, что важно установить контроль ОБСЕ не только над обстрелами, но и над поставками оружия на территорию ОРДЛО.

"Ведь пока эта граница остается открытой, ее еженедельно пересекают и русское оружие, и КамАЗы с рублями, которыми Россия покупает лояльность боевиков. Вот это должна фиксировать СММ ОБСЕ – что происходит на границе. Это и будут такие первые маркеры", – подчеркнула депутат.

По словам политика, важным показателем станет соблюдение режима тишины и обеспечение безопасности у точек разведения войск.

Ирина Геращенко отметила: в последнее время наши военные гибли не из-за обстрелов, а подрывались на минах, которые были заложены боевиками на тех территориях, где состоялось разведение войск.

"Очень важно, чтобы эти территории были разминированы. И чтобы СММ ОБСЕ это контролировала", – отметила она.

Сопредседатель фракции напомнила, что пока неизвестно, с какими законодательными инициативами выступит монобольшинство и команда президента о выборах, особенностях местного самоуправления или об амнистии.

"Такая дискуссия в парламенте еще не началась. И очевидно, что столь важные законы не могут приниматься в "турборежиме". Здесь необходима серьезная, профессиональная, основательная дискуссия", – считает Ирина Геращенко.

Напомним, в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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