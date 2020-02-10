Исторический визит: когда Зеленский может поехать в США

Визит госсекретаря США в Киев стал еще одним шагом, показывающим выход отношений на новый уровень

/ Фото: AFP

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отмечает, что даты официального визита главы украинского государства в США пока нет, но ожидает, что она может появиться в ближайшее время.

"Дат по-прежнему нет. Господин Помпео (госсекретарь США Майкл Помпео – Ред) сказал, что они должны появиться в ближайшее время. Я думаю, что этот визит (госсекретаря США Майка Помпео в Киев – Ред.) укрепил то развитие украинско-американских отношений, хорошую тенденцию, которая наметилась", – сказал он в интервью на одном из украинских телеканалов.

Ермак считает, что визит Помпео стал еще одним шагом, показывающим выход украинско-американских отношений на новый уровень. "Я думаю, что там у них (в США – Ред) сейчас закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и так далее. Я думаю, что в ближайшее время мы должны получить даты визита. И я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", – убежден он.

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Помощник президента Украины вновь указал, что "всё, что связано с разговорами вокруг Burisma, вмешательства в выборы, к нам, к президенту Зеленскому не имеет никакого отношения".

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"Это всё происходило до нас, и мы получили это в наследство. И та принципиальная, честная искренняя позиция президента, которую он занял, я точно знаю, вызывает огромное уважение, как со сторон республиканцев, так и со стороны демократов", – подчеркнул Ермак.

Смотрите также видео пресс-конференции Зеленского и Помпео:

Как сообщали новости "Сегодня", во время пресс-конференции после визита Зеленский объяснил, повлияет ли импичмент Дональда Трампа на дружбу США с Украиной. Отношения между США и Украиной выходят на новый уровень, уверен президент.

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