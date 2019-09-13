Историк объяснил, почему взгляды всего мира обращены на Украину

Юваль Ной Харари Фото: fakty.com.ua

Украина находится на переднем крае борьбы за свободу от внутренней диктатуры и внешнего империализма, а от ее успеха зависит будущее либеральной демократии в мире.

Об этом профессор Еврейского университета в Иерусалиме, историк и футурист Юваль Ной Харари заявил на XVI Форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Взоры всего мира сейчас обращены на Украину. Дело в том, что идея либеральной демократии, которая 10-20 лет назад казалась непобедимой и считалась будущим, за последние четыре года пошла на спад. Люди теряют веру и это является угрозой будущему. Украина является светлым лучом, где люди еще имеют веру в свободу, в открытость, в эти ценности – поэтому люди следят за тем, удастся Украине или нет", – сказал он.

Харари добавил, что в случае успеха Украины это вдохновит людей во многих других странах, в частности, России.

"Если Украине удастся, то это очень сильно изменит ситуацию в России. Потому что в российском обществе возникнет вопрос: "Если они могут это сделать, то почему мы – нет?". И это делает ситуацию в Украине еще более сложной, ведь по соседству с Украиной – очень мощный режим, который заинтересован, чтобы ей это не удалось", – добавил он.

По мнению футуриста, украинцам необходимо хорошо знать свою историю, но, несмотря на большое количество трагических страниц в ней, помнить – прошлое не диктует будущего.

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"Прошлое не является определяющим для будущего. Мы не должны быть рабами истории – нужно писать новую страницу", – подчеркнул Харари.

Он также прокомментировал изменения в российском издании своей книги "21 урок для XXI века" по Крыму. Израильский историк заверил, что они были сделаны без его ведома, сообщают "Факты".

"Это была очень тяжелая дилемма для меня. Некоторые изменения в российском издании были сделаны без меня – завоевание или захват Крыма изменили на присоединение Крыма. А некоторые изменения внесли с моего разрешения", – рассказал писатель.

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Он подчеркнул, что Россия – это не демократия. У них нет демократической свободы выражения.

"В моей новой книге много критики про нынешний российский режим. И мне сказали, что они не позволят издать и распространять эту книгу в таком виде. А если бы я пытался, это могло поставить моих переводчиков и издателей под угрозу. Мне пришлось выбирать – или несколько изменить для российской аудитории примеры, или не издавать книгу вообще. Я уважаю тех людей, которые сказали, лучше не издавать вообще. Но это экстремальная и нездоровая позиция – чтобы подобные книги не выходили", – посетовал Харари.

"На самом деле книга не об Украине, не о России, не о Крыме. Она об искусственном интеллекте, об изменениях климата, о возможных диктатурах. Очень важно, чтобы россияне участвовали в этом глобальном разговоре. Если вы исключаете людей, которые живут в не демократической стране, это не будет всемирный разговор. Поэтому я согласился на компромиссы", – резюмировал футурист.

Напомним, Юваль Ной Харари оскандалился после выхода своего нового бестселлера "21 урок для XXI века" (21 lessons for the 21st century), когда Россию вновь поймали на тотальной лжи. Оказалось, что в книге упомянут Трамп вместо Путина и "разгонялись" фейки о Крыме

Читатели обратили внимание на то, что в русском переводе книги московское издательство "Синдбад" решило опустить неудобную для России тему лжи тотальной Кремля о незаконной оккупации и аннексии Крыма и заменить ее фейками о президенте США Дональде Трампе.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской Европейской стратегии YES.

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