"История очень серьезная": реакция Зеленского на обыски на "1+1"

Следователи могли найти того, кто "слил" в Интернет "записи Гончарука"

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Президент Украины Владимир Зеленский знает об обысках в офисе телеканала "1+1" не больше остальных украинцев.

Об этом он заявил во время рабочего визита во Львовскую область, впервые официально прокомментировав "визит" следователей на телеканал по адресу Куреневская, 18, в Киеве.

"Я об этом знаю информацию почти так же, как и вы – из новостей. Мне известно следующее: идут следственные действия СБУ из-за того, что в режимном объекте – это кабинет премьер-министра Украины – велась запись", – сказал Зеленский.

Он добавил, что записи правительственных совещаний с премьером Алексеем Гончаруком, которые и стали поводом для обысков, "были кому-то переданы или проданы", после чего оказались в общественном доступе – на YouTube. Кто их "слил", пока что неизвестно.

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"История очень серьезная из-за того, что это режимный объект", – добавил президент..

Он повторил слова первого заместителя начальника главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, который сказал, что следственные действия также проводятся у всех вероятно причастных к случившемуся.

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Зеленский отметил, что накануне состоялись 25 обысков в Управлении государственной охраны. А в офис журналистского проекта "Гроші" следователи пришли, поскольку именно с их техники записи загрузили в Интернет.

"Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет закинул. Я так понимаю, что нашли того, кто это в Интернет выкинул", – объяснил Владимир Зеленский.

В то же время, он выразил сожаление в связи с тем, что у журналистов прошли обыски, но подчеркнул: в ход следствия он вмешиваться не может.

Напомним, ранее в YouTube появилась серия аудиозаписей с совещания премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики. Себя глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике". Скандал едва не привел к отставке премьера .

После случившегося Зеленский поручил украинским спецслужбам узнать, каким образом записи с закрытых правительственных совещаний оказались в общественном доступе и кто их делал.

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