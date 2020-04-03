"История с многосторонним форматом, где Россия выступает гарантом, сойдет на нет" – Саакашвили

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал намерения создать в Минске консультативный совет по политическим вопросам, который может появиться в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Политик стал гостем программы "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Михаил Саакашвили, в частности, высказался по поводу того, что при создании этого органа России может быть предоставлен статус гаранта-наблюдателя.

"Мне кажется, что эта история с многосторонним форматом, где Россия как бы просто является гарантом, а мы разговариваем, она постепенно сойдет на нет. И не только потому, что внутри Рады было много очень, в том числе, справедливых, вопросов. Но и международные партнеры прекрасно понимают результат всего этого, понимают, к чему Россия все это ведет", – заявил третий президент Груии Михаил Саакашвили.

Михаил Саакашвили привел в пример свой опыт переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в бытность Саакашвили президентом Грузии.

"Ситуация тут очень простая. Дай Бог, чтобы это все не закончилось большой войной. Потому что я прекрасно знаю Путина. Я много-много раз, десятки раз с ним встречался, вел многочасовые переговоры, я тоже хотел мира – надо быть сумасшедшим, чтобы хотеть войны и конфронтации. Но чем больше ты ходишь к ним на эти переговоры, тем больше он потом заявляет: "Он мне что-то обещал, он потом не выполнил". Он недавно меня опять вспоминал, совсем недавно, называл там мартовским котом. Я не знаю, что это у него, какие-то сексуальные фантазии на эту почву, но по факту, он не может простить, что мы не преклонили голову и то, что мы спасли свое государство, в том числе, от агрессии. Но при всем этом я хочу сказать, что ситуация вот такая, что, дай Бог, чтобы эти переговоры не привели к еще большей агрессии. Конечно, переговоры нужно вести, но крайне осторожно. Понимая, что другая сторона не заинтересована в достижении полномасштабного урегулирования хоть какого-то", – заявил гость передачи "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" Михаил Саакашвили. В тренде Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров

Кроме того, Михаил Саакашвили считает, что сейчас, на фоне всеобщей борьбы с коронавирусом, у России появились большие возможности для снятия европейских санкций.

"Сейчас ситуация с этим коронавирусом… Сейчас Россия считает, что Европа и так снимет санкции, хотя эти санкции, по большому счету, его и так сильно не волновали. И сейчас у него время маневра, чтобы еще больше нагадить. Поэтому сейчас нам надо быть особенно осторожными, сейчас надо быть особенно предусмотрительными", – заявил Михаил Саакашвили.

Также "Сегодня" писали, что в ходе "Большого интервью с Тиграном Мартиросяном" Михаил Саакашвили высказался по поводу сотрудничества Украины с МВФ. Политик считает, что перед тем, как отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, Украина должна побороть старую коррупционную систему.

Кроме того, гость передачи дал прогноз, когда закончиться карантин, связанный с распространением коронавируса.

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