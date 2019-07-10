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F-16 для Украины: помогут ли американские истребители ВСУ

10 июля, 12:35

Эксперт рассказал, на каких условиях Киеву стоит соглашаться на покупку боевых машин из США

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org.

Обновление Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также любая дополнительная техника и вооружение помогли бы помочь в противостоянии России на Донбассе.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Так, американские хоть и не новые, но эффективные истребители F-16, информация о покупке которых снова появилась в СМИ, положительно сказалась бы на боеспособности ВС ВСУ, считает эксперт. Но покупать их необходимо лишь с вооружением.

"Надо изучить вопрос, как их предлагают нам купить. Потому что канадцы нам предлагали это еще раньше, но без вооружения. Истребитель и вооружение, а именно ракеты, нам нужны. F-16 – это как наши модернизированы самолеты Су-27. Он будет обладать соответствующими показателями. Наши "Су" надо по времени менять. Если F-16 будут посвежее и с вооружением, то целесообразно было бы их купить. Но, опять-таки, надо помнить о дальнейшем апгрейде. Ведь это тоже серьезные деньги", – говорит Романенко.

По мнению военного эксперта, истребители F-16 составили бы конкуренцию российской технике на Донбассе.

"Это нам, безусловно, поможет. Чем больше вооружения, тем больше мы защищены, тем более эффективны. Эти истребители смогут конкурировать. Потому что Россия свой самолет Су-57 (перспективный российский многофункциональный истребитель 5-го поколения (заводской индекс Т-50), разрабатываемый для замены тяжелого истребителя Су-27. – Ред.) никак до ума не может довести", – продолжает специалист.

Но при этом, по словам военного эксперта, Украине надо стремиться к более новым образцам боевых машин и договариваться о покупке хотя бы истребителей 5-го поколения F-22 Raptor.

"Израильтяне покупают F-35. На эти (истребители – Ред.) у нас и денег не будет. Наши Воздушные силы хотели бы F-22. И надо стремится к этому", – подытожил Романенко.

Напомним, Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 млн долларов. А 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

Эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.


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Тег США, Донбасс, покупка, Романенко, противостояние, эксперт, истребитель, ВСУ, ВВС, Украина, f-16

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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