"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Что писали о Зеленском западные СМИ

Фото: Сегодня

Сегодня, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский совершает свой первый зарубежный визит. Глава Украинского государства отправится в Брюссель, где проведет ряд встреч с лидерами западных государств и институтов. Так, в частности, ожидается встреча Владимира Зеленского с главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Также анонсирована встреча президента Украины с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Польши Анджеем Дудой.

Как отметила накануне новоназначенный пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, свой первый визит новый президент Украины совершает именно в Брюссель, где расположены штаб-квартира Евросоюза и офис НАТО, чтобы еще раз "задекларировать неизменную позицию – курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию".

Впрочем, двухдневная поездка президента Украины несет в себе гораздо больше смыслов и предназначений. В частности, по сути, этот визит станет первым реальным знакомством западного мира с новым украинским президентом. Несмотря на поездку Зеленского в Париж, где он, еще в качестве кандидата в президенты, общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, несмотря на церемониальный прием глав ряда государств ЕС в день инаугурации и на телефонные разговоры с лидерами западных демократий, знают о нашем новом президенте на Западе немного. Меньше, чем мы сами.

В этой связи любопытно будет вспомнить, что писала и пишет о Владимире Зеленском западная пресса. Отметим, что внимание к Украине со стороны западных СМИ уже не то, что было в дни Революции Достоинства и с началом российской агрессии против Украины. Однако к украинским выборам, а также к фигуре нового президента Украины, интерес западных СМИ значителен.

"Пугающе неподготовлен"

Первая серьезная заинтересованность вопросом "who is mr. Zelensky?" проявилась в западной прессе задолго до победы руководителя "95 квартала" на президентских выборах. Опросы демонстрировали стойкий рост рейтинга "слуги народа", и журналисты не могли обойти вниманием этот факт.

Так, в средине марта британский журнал The Economist публикует материал под заголовком "Комик может стать следующим президентом Украины – Не шутка" (в печатной версии издания заголовок звучал несколько иначе: "Трагикомедия"). Британское издание, ссылаясь на мнения украинских политологов, в целом верно, хотя и довольно упрощенно определило как минимум часть мотивации избирателей Зеленского. "Падение уровня жизни, рост коммунальных платежей и война с Россией на востоке страны означали большие жертвы для простых людей. Опросы показывают, что больше украинцы теперь не доверяют своей собственной Раде, чем российским пропагандистским СМИ", – отмечалось в материале. Ключевой причиной популярности Зеленского называлось недоверие к "старым" украинским политикам.

"Владимир Зеленский, комик и актер, известный тем, что он играет учителя, ставшего президентом, в популярном телевизионном шоу "Слуга народа". Сейчас он пытается воплотить актерскую игру в реальность, представляя себя новым лицом для населения, разочарованного старой элитой", – так представил The Economist западному миру будущего украинского президента.

Впрочем, ключевая мысль материала заключалась в другом. "Что г-н Зеленский сделает с властью, остается загадкой… Он дал мало указаний на то, что именно он планирует делать, кроме смутных заверений о том, что будет поддерживать западный курс Украины, улучшать инвестиционный климат и положит конец войне на востоке", отмечает издание, добавляя, что "западные дипломаты считают его пугающе неподготовленным".

Отметим, что эта же мысль перманентно проскакивала (и продолжает, правда, все с меньшей регулярностью, проскакивать в публикациях западной прессы).

"41-летний Зеленский, выходец из русскоязычной еврейской семьи в промышленном городе Кривой Рог на юге Украины, зарекомендовал себя как актер и комик. Теперь он должен показать, сможет ли он руководить страной и преуспеет ли он в этой роли, сменив комика на политика", – отметил немецкий Der Spiegel в статье "Сенсация Зеленского", посвященной результатам второго тура президентских выборов.

Разрушение мифа о собственной неподготовленности – пожалуй, самая непростая задача, которую предстоит решать в контексте налаживания внешнеполитических контактов новому украинскому президенту. От того, насколько ему это удастся, будет зависеть не только его авторитет среди западных лидеров, но и уровень поддержки Украины союзниками. Впрочем, решить эту задачу будет не столь сложно, если заручиться поддержкой и довериться авторитетным на Западе представителям украинского дипломатического корпуса. Кадровые назначения Зеленского в этой сфере демонстрируют, что он намерен поступать именно так.

"Смесь смутных обещаний…"

Еще один миф, требующий разрушения, – отсутствие внятных позиций новой украинской власти относительно любых вопросов, касаются ли они внутриукраинских проблем, либо же внешнеполитической ориентации. По большому счету, это даже не миф, а следствие позиционирования Владимира Зеленского в качестве кандидата.

"Главная карта г-на Зеленского, возможно, его единственная карта, – это сильное разочарование населения в связи с предполагаемой неспособностью выборных должностных лиц устранить коррупцию и повысить уровень жизни. У него нет никакого опыта в политике, его платформа – смесь смутных обещаний…" – отмечала, в частности, в статье "Телевизионный персонаж, бегущий за президентством?" The New York Times.

"Г-н Зеленский сделал свое невежество добродетелью и открыто признает отсутствие сильных политических взглядов. "Никаких обещаний, никаких разочарований" – одна из немногих памятных вещей, которые он сказал", – это уже цитата из материала ВВС, посвященного результатам второго тура.

Какими будут первые шаги украинского президента? Какой будет кадровая политика, что Владимир Зеленский планирует делать с реформами, войной, страной – это лишь немногие из вопросов, которыми задалась французская Le Monde после победы Зеленского на выборах.

"Готов ли актер Владимир Зеленский быть любимым народом? Хочет ли он действовать в течение пяти лет своего мандата? И сможет ли проявить себя иначе, чем постоянными потрясениями и неординарными предложениями, как украинский Дональд Трамп?" – задается французское издание в статье "Владимир Зеленский побеждает на президентских выборах, страна совершает прыжок в неизвестность".

Впрочем, попытки объяснить западному миру, чего ожидать от Зеленского, были. Так, в материале "Комик может стать следующим президентом Украины. Как это случилось?" британской The Guardian автор поясняет западному читателю: популярность Зеленского следует рассматривать в контексте глобального подъема движений против истеблишмента. "Тем не менее он отличается от западных правых популистов тем, что он не пытается извлечь выгоду из разногласий внутри страны или разжигать ненависть к внутренним и внешним врагам. Но Зеленский также не похож на левых народников. Его запутанные взгляды кажутся довольно либертарианскими; он поддержал неолиберальных технократов в украинском правительстве", – отмечается в статье.

"В восточноевропейском контексте Зеленский очень отличается от венгерского премьер-министра Виктора Орбана или лидера партии "Право и справедливость" в Польше Ярослава Качиньского… Голосование за Зеленского вместо этого ближе к голосованию за либерального активиста Зузана Чапутова, который только что был избран президентом Словакии", - пишет издание понятным для западного потребителя языком.

Отметим, что чем больше времени проходит с момента победы Владимира Зеленского, тем меньше вопросов остается у зарубежных СМИ. Что понятно: президент постепенно "раскрывает" карты. Перспективы евроатлантической интеграции, готовность Украины при президенте Зеленском продолжать и углублять сотрудничество с Западом – эти вопросы еще месяц назад серьезно волновали наших западных союзников. Сегодня ответы на них артикулированы Зеленским. Однако без ответов пока остаются вопросы более глубокого, практического характера: не только "что", но и "как" намерен делать Владимир Зеленский. Не исключено, начать отвечать на них западным лидерам украинскому президенту придется уже сегодня.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что президент США Дональд Трамп собирается встретиться с Владимиром Зеленским.

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